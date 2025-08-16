Чайка — Шинник: прогноз на футбол, ставка за 3.06

Чайка
Шинник
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы стартовали выше ожиданий. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Чайка» набрала 6 зачетных пунктов в 4 турах. Зато в пассиве у пионеротряда Дмитрия Комбарова пока нет поражений.
Чайка — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела вполне удачно. «Чайка» сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Волгой» (1:1). Да и поединок с «Соколом» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Чайка» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чайка» в среднем забивают фактически гол за матч. Да и вообще, в созидательном плане собранная наспех команда выглядит симпатично.
Причем «Чайка» традиционно успешно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раза при 4 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Песчанокопцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы полностью провалили старт первенства. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Шинник» отличился всего одним забитым мячом. А вот пропустила команда Артема Булойчика 5 мячей в четырех первых турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шинник» уступил «Нефтехимику» (0:2).
До того команда минимально уступила «Уфе». А вот чуть ранее она расписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).
При этом «Шинник» в 5 своих последних поединках добыл всего лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы пока набрали всего один зачетный балл. Да и над Булойчиком висит Дамоклов меч увольнения.
При этом «Шинник» не забивал в двух своих последних поединках. Да и в кадровом плане ситуация у команды не самая радужная.
Команда имеет заметные проблемы в области психологии. Да и вообще, в созидательном плане она выглядит бледно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ярославцы явно постараются преуспеть в игре на стандартах, которую умеет ставить Булойчик.
Статистика для ставок
- Ярославцы не забивали в 2 своих последних матчах
- «Чайка» не проигрывает 4 матча кряду
- Песчанокопцы в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.
Прогноз: «Чайка» нынче выглядит довольно симпатично, и наверняка активно понесется в атаку.
«Шиннику» отступать уже некуда, да и должно же команде Булойчика уже наконец-то повезти?!
Ставка: Ничья за 3.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.53