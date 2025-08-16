ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Смело ставим на паритет!

    Чайка — Шинник: прогноз на футбол, ставка за 3.06

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Чайка Прогнозы на Шинник Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Шинник»
    Артём Булойчик
    16 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Шинник». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 16 Августа 2025 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 19:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы стартовали выше ожиданий. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Чайка» набрала 6 зачетных пунктов в 4 турах. Зато в пассиве у пионеротряда Дмитрия Комбарова пока нет поражений.

    Чайка — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела вполне удачно. «Чайка» сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Волгой» (1:1). Да и поединок с «Соколом» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Чайка» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Чайка» в среднем забивают фактически гол за матч. Да и вообще, в созидательном плане собранная наспех команда выглядит симпатично.

    Причем «Чайка» традиционно успешно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раза при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Песчанокопцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы полностью провалили старт первенства. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шинник» отличился всего одним забитым мячом. А вот пропустила команда Артема Булойчика 5 мячей в четырех первых турах.

  • Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • Представляем соперников команды Валерия Карпина по предстоящим товарищеским матчам
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шинник» уступил «Нефтехимику» (0:2).

    До того команда минимально уступила «Уфе». А вот чуть ранее она расписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).

    При этом «Шинник» в 5 своих последних поединках добыл всего лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ярославцы пока набрали всего один зачетный балл. Да и над Булойчиком висит Дамоклов меч увольнения.

    При этом «Шинник» не забивал в двух своих последних поединках. Да и в кадровом плане ситуация у команды не самая радужная.

    Команда имеет заметные проблемы в области психологии. Да и вообще, в созидательном плане она выглядит бледно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ярославцы явно постараются преуспеть в игре на стандартах, которую умеет ставить Булойчик.

    Статистика для ставок

    • Ярославцы не забивали в 2 своих последних матчах

    • «Чайка» не проигрывает 4 матча кряду

    • Песчанокопцы в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

    Прогноз: «Чайка» нынче выглядит довольно симпатично, и наверняка активно понесется в атаку.

    «Шиннику» отступать уже некуда, да и должно же команде Булойчика уже наконец-то повезти?!

    Ставка: Ничья за 3.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.53

    Чайка — Шинник: прогноз и ставка за 3.06, статистика, коэффициенты матча 16.08.202519:00. Смело ставим на паритет!
