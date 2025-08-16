Чайка — Шинник: прогноз на футбол, ставка за 3.06

16 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Шинник». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы стартовали выше ожиданий. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Чайка» набрала 6 зачетных пунктов в 4 турах. Зато в пассиве у пионеротряда Дмитрия Комбарова пока нет поражений.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела вполне удачно. «Чайка» сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Волгой» (1:1). Да и поединок с «Соколом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Чайка» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Чайка» в среднем забивают фактически гол за матч. Да и вообще, в созидательном плане собранная наспех команда выглядит симпатично.

Причем «Чайка» традиционно успешно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раза при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Песчанокопцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы полностью провалили старт первенства. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Шинник» отличился всего одним забитым мячом. А вот пропустила команда Артема Булойчика 5 мячей в четырех первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шинник» уступил «Нефтехимику» (0:2).

До того команда минимально уступила «Уфе». А вот чуть ранее она расписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).

При этом «Шинник» в 5 своих последних поединках добыл всего лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы пока набрали всего один зачетный балл. Да и над Булойчиком висит Дамоклов меч увольнения.

При этом «Шинник» не забивал в двух своих последних поединках. Да и в кадровом плане ситуация у команды не самая радужная.

Команда имеет заметные проблемы в области психологии. Да и вообще, в созидательном плане она выглядит бледно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ярославцы явно постараются преуспеть в игре на стандартах, которую умеет ставить Булойчик.

Статистика для ставок

Ярославцы не забивали в 2 своих последних матчах

«Чайка» не проигрывает 4 матча кряду

Песчанокопцы в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

Прогноз: «Чайка» нынче выглядит довольно симпатично, и наверняка активно понесется в атаку.

«Шиннику» отступать уже некуда, да и должно же команде Булойчика уже наконец-то повезти?!

Ставка: Ничья за 3.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53