Балтика — Локомотив: прогноз на РПЛ и ставка за 2.60

16 августа в 5-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Балтика» и «Локомотив». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: калининградский коллектив достаточно удачно стартовал в новом сезоне российского чемпионата.

После четырех туров балтийцы имеют в своем активе 8 очков и занимают 5-е место в таблице РПЛ.

За четыре матча калининградцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели команда из Калининграда проиграла «Локомотиву» (0:2) в Кубке России.

В РПЛ до этого «Балтика» сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и победила «Оренбург» (3:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим же подопечные Андрея Талалаева также разгромили «Спартак» (3:0) и поделили очки с «Динамо» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: старт сезона в РПЛ для «Балтики» можно считать успешным. Команда только повысилась в классе и в четырех матчах не знает горечи поражений. Так команда может замахнуться на высокие результаты.

Думается, что все равно главной задачей «Балтики» на сезон является закрепиться в РПЛ и по возможности попасть в топ-10. А вот в Кубке России дела плохи, там команда уже проиграла два матча и рискует не выйти из группы.

«Локомотив»

Турнирное положение: московский коллектив всех удивил на старте сезона и показал стопроцентный результат.

Команда из Москвы смогла добыть 4 победы в 4 матчах, набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице.

За это время москвичи смогли забить 12 мячей, а в свои ворота пропустили всего лишь 5.

Последние матчи: среди недели «железнодорожники» победили «Балтику» (2:0) в рамках национального Кубка.

В чемпионате России столичная команда выиграла у «Спартака» (4:2) и «Пари НН» (3:2).

Начали же текущий сезон «зелено-красные» с побед над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1).

Не сыграют: в команде из столицы России дисквалифицирован Дмитрий Воробьев, а травмирован Марк Мампасси.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова побеждают и показывают отличный футбол на старте сезона. Алексей Батраков просто неудержим и забивает в каждой игре. Если так пойдет и дальше, то «Локомотив» будет главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне.

Все будет зависеть от того, насколько хватит эту молодую команду. Хочется видеть «Локомотив» в борьбе хотя бы за тройку сильнейших.

Прогноз Валерия Масалитина

Валерий Масалитин, единственный форвард СССР и России, забивавший 3, 4 и 5 голов в одном матче, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил бомбардирские перспективы в матче 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив»:

Хозяева с такой поддержкой будут более мотивированы после кубкового поражения в Москве. Но в «Локомотиве» сейчас очень хорошо раскрывается Батраков, от него во многом будет зависеть результат. Если забьет в шестом матче подряд, шансы гостей выше. А если прет, то прет до конца. Тем более видели, с какой страстью он играет, когда уже в конце кубкового матча врезался в соперника, завязалась редкая потасовка с его участием. Понятно, что Талалаев уделит ему на разборе максимум внимания, в принципе могут даже персонально прихватить. Потерю Воробьева, который умудрился в четырех матчах нахватать четыре желтые карточки, серьезной не считаю. Есть Комличенко, который может продавить, подставиться, пенальти заработать, сыграть головой. Бомбардирского в нем не меньше, чем у Воробьева. Видно, что Баринов и Ненахов очень хорошо готовы, раз только они провели по 90 минут две встречи подряд. «Балтика» сыграет, как у нас говорили, впереди попроще, сзади пожестче. Главное оружие — фланги, связка Саусь-Хиль. Вообще видно, что взаимопонимание у балтийцев все лучше с каждой игрой. Здесь интересно, что обе команды любят отдавать мяч и играть на контратаках. Предполагаю, что все же хозяева будут больше владеть, с первого свистка начнут нагнетать. Поставлю на ничью. Валерий Масалитин

Статистика для ставок

«Балтика» не проиграла ни одной игры в этом сезоне РПЛ

«Локомотив» выиграл 6 из последних 7 официальных матчей

В последней очной игре «Локомотив» победил «Динамо» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.25, а победа «Балтики» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Локомотив» сейчас на отличном ходу и в прекрасной форме, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.

Прогноз: команды много забивают и пропускают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.60.