Балтика — Локомотив: прогноз на РПЛ и ставка за 2.60

Балтика
Локомотив
«Балтика»
Турнирное положение: калининградский коллектив достаточно удачно стартовал в новом сезоне российского чемпионата.
После четырех туров балтийцы имеют в своем активе 8 очков и занимают 5-е место в таблице РПЛ.
Балтика — Локомотив: коэффициенты букмекеров
За четыре матча калининградцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.
Последние матчи: среди недели команда из Калининграда проиграла «Локомотиву» (0:2) в Кубке России.
В РПЛ до этого «Балтика» сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и победила «Оренбург» (3:2).
Перед этим же подопечные Андрея Талалаева также разгромили «Спартак» (3:0) и поделили очки с «Динамо» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: старт сезона в РПЛ для «Балтики» можно считать успешным. Команда только повысилась в классе и в четырех матчах не знает горечи поражений. Так команда может замахнуться на высокие результаты.
Думается, что все равно главной задачей «Балтики» на сезон является закрепиться в РПЛ и по возможности попасть в топ-10. А вот в Кубке России дела плохи, там команда уже проиграла два матча и рискует не выйти из группы.
«Локомотив»
Турнирное положение: московский коллектив всех удивил на старте сезона и показал стопроцентный результат.
Команда из Москвы смогла добыть 4 победы в 4 матчах, набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице.
За это время москвичи смогли забить 12 мячей, а в свои ворота пропустили всего лишь 5.
Последние матчи: среди недели «железнодорожники» победили «Балтику» (2:0) в рамках национального Кубка.
В чемпионате России столичная команда выиграла у «Спартака» (4:2) и «Пари НН» (3:2).
Начали же текущий сезон «зелено-красные» с побед над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1).
Не сыграют: в команде из столицы России дисквалифицирован Дмитрий Воробьев, а травмирован Марк Мампасси.
Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова побеждают и показывают отличный футбол на старте сезона. Алексей Батраков просто неудержим и забивает в каждой игре. Если так пойдет и дальше, то «Локомотив» будет главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне.
Все будет зависеть от того, насколько хватит эту молодую команду. Хочется видеть «Локомотив» в борьбе хотя бы за тройку сильнейших.
Прогноз Валерия Масалитина
Валерий Масалитин, единственный форвард СССР и России, забивавший 3, 4 и 5 голов в одном матче, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил бомбардирские перспективы в матче 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив»:
Статистика для ставок
- «Балтика» не проиграла ни одной игры в этом сезоне РПЛ
- «Локомотив» выиграл 6 из последних 7 официальных матчей
- В последней очной игре «Локомотив» победил «Динамо» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.25, а победа «Балтики» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
Прогноз: «Локомотив» сейчас на отличном ходу и в прекрасной форме, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.
Прогноз: команды много забивают и пропускают, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.60.