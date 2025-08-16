ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно Джек ГрилишГрилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека Джованни РейнаЦена ожидания. Почему Рейна до сих пор не ушел из «Боруссии»
    Будут ли у «Локо» проблемы в Калининграде?

    Балтика — Локомотив: прогноз на РПЛ и ставка за 2.60

    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Локомотив»
    Алексей Батраков («Локомотив»)
    16 августа в 5-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Балтика» и «Локомотив». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Августа 2025 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 15:00 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: калининградский коллектив достаточно удачно стартовал в новом сезоне российского чемпионата.

    После четырех туров балтийцы имеют в своем активе 8 очков и занимают 5-е место в таблице РПЛ.

    Балтика — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    За четыре матча калининградцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.

    Последние матчи: среди недели команда из Калининграда проиграла «Локомотиву» (0:2) в Кубке России.

    В РПЛ до этого «Балтика» сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и победила «Оренбург» (3:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же подопечные Андрея Талалаева также разгромили «Спартак» (3:0) и поделили очки с «Динамо» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: старт сезона в РПЛ для «Балтики» можно считать успешным. Команда только повысилась в классе и в четырех матчах не знает горечи поражений. Так команда может замахнуться на высокие результаты.

    Думается, что все равно главной задачей «Балтики» на сезон является закрепиться в РПЛ и по возможности попасть в топ-10. А вот в Кубке России дела плохи, там команда уже проиграла два матча и рискует не выйти из группы.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: московский коллектив всех удивил на старте сезона и показал стопроцентный результат.

    Команда из Москвы смогла добыть 4 победы в 4 матчах, набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице.

  • Батраков неудержим ещё и в Кубке: «Локомотив» дома прибил «Балтику»
  • Команда Галактионова продолжает побеждать
  • Вчера

    • За это время москвичи смогли забить 12 мячей, а в свои ворота пропустили всего лишь 5.

    Последние матчи: среди недели «железнодорожники» победили «Балтику» (2:0) в рамках национального Кубка.

    В чемпионате России столичная команда выиграла у «Спартака» (4:2) и «Пари НН» (3:2).

    Начали же текущий сезон «зелено-красные» с побед над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1).

    Не сыграют: в команде из столицы России дисквалифицирован Дмитрий Воробьев, а травмирован Марк Мампасси.

    Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова побеждают и показывают отличный футбол на старте сезона. Алексей Батраков просто неудержим и забивает в каждой игре. Если так пойдет и дальше, то «Локомотив» будет главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне.

    Все будет зависеть от того, насколько хватит эту молодую команду. Хочется видеть «Локомотив» в борьбе хотя бы за тройку сильнейших.

    Прогноз Валерия Масалитина

    Валерий Масалитин, единственный форвард СССР и России, забивавший 3, 4 и 5 голов в одном матче, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил бомбардирские перспективы в матче 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив»:

  • Хозяева с такой поддержкой будут более мотивированы после кубкового поражения в Москве. Но в «Локомотиве» сейчас очень хорошо раскрывается Батраков, от него во многом будет зависеть результат. Если забьет в шестом матче подряд, шансы гостей выше. А если прет, то прет до конца. Тем более видели, с какой страстью он играет, когда уже в конце кубкового матча врезался в соперника, завязалась редкая потасовка с его участием. Понятно, что Талалаев уделит ему на разборе максимум внимания, в принципе могут даже персонально прихватить. Потерю Воробьева, который умудрился в четырех матчах нахватать четыре желтые карточки, серьезной не считаю. Есть Комличенко, который может продавить, подставиться, пенальти заработать, сыграть головой. Бомбардирского в нем не меньше, чем у Воробьева. Видно, что Баринов и Ненахов очень хорошо готовы, раз только они провели по 90 минут две встречи подряд. «Балтика» сыграет, как у нас говорили, впереди попроще, сзади пожестче. Главное оружие — фланги, связка Саусь-Хиль. Вообще видно, что взаимопонимание у балтийцев все лучше с каждой игрой. Здесь интересно, что обе команды любят отдавать мяч и играть на контратаках. Предполагаю, что все же хозяева будут больше владеть, с первого свистка начнут нагнетать. Поставлю на ничью.
  • Валерий Масалитин

    • Статистика для ставок

    • «Балтика» не проиграла ни одной игры в этом сезоне РПЛ

    • «Локомотив» выиграл 6 из последних 7 официальных матчей

    • В последней очной игре «Локомотив» победил «Динамо» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.25, а победа «Балтики» — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Локомотив» сейчас на отличном ходу и в прекрасной форме, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.

    Прогноз: команды много забивают и пропускают, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.60.

    Балтика — Локомотив: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 16.08.202515:00. Будут ли у «Локо» проблемы в Калининграде?
