Батраков неудержим ещё и в Кубке: «Локомотив» дома прибил «Балтику»

Молодой лидер «Локомотива» продолжает космическую серию — гол в пятом матче подряд, уже восемь мячей с начала сезона. На этот раз Алексей Батраков принёс москвичам первую победу в групповом этапе Кубка, а в концовке ещё и оказался в центре горячей стычки на поле. Ну а точку в матче поставил Дмитрий Воробьёв.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Локомотив — Балтика 2:0 Голы: 1:0 Алексей Батраков (пенальти) (23'), : (55'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (90+8') Локомотив: Илья Лантратов, Ньямси Жерзино, Егор Погостнов, Лукас Фассон (Александр Сильянов, 46'), Максим Ненахов, Кристиан Рамирес (Никита Салтыков, 78'), Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (Myalkovskiy R., 71'), Зелимхан Бакаев (Александр Руденко, 62'), Алексей Батраков, Николай Комличенко (Дмитрий Воробьёв, 62') Балтика: Иван Кукушкин, Диего Луна, Натан Гассама (Obonin K., 61'), Александр Филин, Юрий Ковалёв, Николай Титков (Максим Петров, 39'), Даниил Павлович Уткин (Владислав Саусь, 68'), Амир Мохаммад (Мингиян Бевеев, 39'), Тентон Йенне, Belikov I., Offor C. (Илья Стефанович, 61')

Группа D в пути РПЛ Кубка России и так выглядела как одна из самых плотных — «Акрон» вообще не отдаёт очки, ЦСКА набрал ход. После поражения в первом туре от армейцев «Локомотив» оказался в ситуации, когда любая новая осечка резко снижала бы шансы на выход в плей-офф через верхнюю сетку. «Балтика» тоже уступила в дебюте, но, вероятно, Андрей Талалаев чётко отдаёт предпочтение чемпионату.

История тоже добавляла интриги: в чемпионате калининградцы никогда не побеждали «Локо», но в Кубке дважды выбивали москвичей в сериях пенальти — в 2019-м и 2024-м.

Хладнокровие Батракова

Михаил Галактионов не стал экономить силы главного бомбардира. Батраков, оформивший в предыдущем туре РПЛ хет-трик «Спартаку», вышел с первых минут и уже на 23-й открыл счёт.

Пенальти Батракова https://t.me/fclokomotiv

До этого москвичи дважды просили пенальти — после падений Карпукаса и Комличенко, но судья Сараев оставался непреклонен. Третий эпизод оказался результативным: Мохаммад не успел к Бакаеву и задел его по ногам. Батраков подошёл к точке и легко отправил мяч в угол, пока дебютировавший в Кубке за «Балтику» вратарь Кукушкин прыгал в противоположную сторону.

Это восьмой гол Алексея в шести матчах сезона — и пятый матч подряд, в котором он забивает. Батраков — уже звезда по меркам РПЛ, вопрос лишь в том, когда полузащитник решится попробовать себя в более сильной лиге.

Алексей Батраков https://t.me/fclokomotiv

«Балтика» билась, но моменты уходили

Команда Андрея Талалаева приехала в Москву не в оптимальном составе — без нескольких ключевых игроков, зато с дебютантами Беликовым и Кукушкиным. И всё же у гостей были моменты: опасно пробивали Гассама и Филин, а ближе к перерыву Лантратов едва не подарил им гол, неудачно выбив мяч. Спас Жерзино Ньямси, выбив мяч из штрафной.

«Локо» действовал прагматично: охотно отдавал мяч сопернику, но при перехватах разгонял острые атаки. В одном из эпизодов после классной комбинации Комличенко вывел к воротам Фассона, но тот не переиграл Кукушкина.

В начале второго тайма хозяева могли удвоить счёт. Бакаев нашёл передачей Батракова, тот прострелил, и после серии рикошетов Сильянов отправил мяч в сетку. Но повтор показал: Рамирес в этом эпизоде наступил на ногу защитнику гостей. Гол отменили.

Локомотив — Балтика https://t.me/fclokomotiv

После этого «Балтика» провела несколько опасных атак. Лантратов вытащил мяч из «девятки» после удара Йенне, а в концовке перехватил опасный прострел Стефановича.

Горячая концовка и приговор от Воробьёва

На последних минутах напряжение зашкаливало. Беликов жёстко сыграл против Салтыкова, Батраков ринулся заступаться и влетел в соперника в подкате. У кромки поля вспыхнула потасовка, но судья ограничился жёлтыми. Всё справедливо, до жестокости не дошло. Но эпизод многое сказал об эмоциональной важности матча для обеих команд.

Поставить точку в матче хозяевам удалось уже в добавленное время. Руденко убежал по флангу, выдал пас на Воробьёва, а тот, приняв мяч, легко ушёл от Обонина и пробил мимо вратаря — 2:0.

Фанаты Локомотива https://t.me/fclokomotiv

Первая кубковая победа позволяет «Локомотиву» вернуться в борьбу: теперь команда отстаёт на одно очко от ЦСКА и на два от «Акрона». У «Балтики» же после двух туров — ноль, и выход в верхнюю сетку плей-офф теперь под вопросом.