Батраков неудержим ещё и в Кубке: «Локомотив» дома прибил «Балтику»

Группа D в пути РПЛ Кубка России и так выглядела как одна из самых плотных — «Акрон» вообще не отдаёт очки, ЦСКА набрал ход. После поражения в первом туре от армейцев «Локомотив» оказался в ситуации, когда любая новая осечка резко снижала бы шансы на выход в плей-офф через верхнюю сетку. «Балтика» тоже уступила в дебюте, но, вероятно, Андрей Талалаев чётко отдаёт предпочтение чемпионату.
История тоже добавляла интриги: в чемпионате калининградцы никогда не побеждали «Локо», но в Кубке дважды выбивали москвичей в сериях пенальти — в 2019-м и 2024-м.
Хладнокровие Батракова
Михаил Галактионов не стал экономить силы главного бомбардира. Батраков, оформивший в предыдущем туре РПЛ хет-трик «Спартаку», вышел с первых минут и уже на 23-й открыл счёт.
До этого москвичи дважды просили пенальти — после падений Карпукаса и Комличенко, но судья Сараев оставался непреклонен. Третий эпизод оказался результативным: Мохаммад не успел к Бакаеву и задел его по ногам. Батраков подошёл к точке и легко отправил мяч в угол, пока дебютировавший в Кубке за «Балтику» вратарь Кукушкин прыгал в противоположную сторону.
Это восьмой гол Алексея в шести матчах сезона — и пятый матч подряд, в котором он забивает. Батраков — уже звезда по меркам РПЛ, вопрос лишь в том, когда полузащитник решится попробовать себя в более сильной лиге.
«Балтика» билась, но моменты уходили
Команда Андрея Талалаева приехала в Москву не в оптимальном составе — без нескольких ключевых игроков, зато с дебютантами Беликовым и Кукушкиным. И всё же у гостей были моменты: опасно пробивали Гассама и Филин, а ближе к перерыву Лантратов едва не подарил им гол, неудачно выбив мяч. Спас Жерзино Ньямси, выбив мяч из штрафной.
«Локо» действовал прагматично: охотно отдавал мяч сопернику, но при перехватах разгонял острые атаки. В одном из эпизодов после классной комбинации Комличенко вывел к воротам Фассона, но тот не переиграл Кукушкина.
В начале второго тайма хозяева могли удвоить счёт. Бакаев нашёл передачей Батракова, тот прострелил, и после серии рикошетов Сильянов отправил мяч в сетку. Но повтор показал: Рамирес в этом эпизоде наступил на ногу защитнику гостей. Гол отменили.
После этого «Балтика» провела несколько опасных атак. Лантратов вытащил мяч из «девятки» после удара Йенне, а в концовке перехватил опасный прострел Стефановича.
Горячая концовка и приговор от Воробьёва
На последних минутах напряжение зашкаливало. Беликов жёстко сыграл против Салтыкова, Батраков ринулся заступаться и влетел в соперника в подкате. У кромки поля вспыхнула потасовка, но судья ограничился жёлтыми. Всё справедливо, до жестокости не дошло. Но эпизод многое сказал об эмоциональной важности матча для обеих команд.
Поставить точку в матче хозяевам удалось уже в добавленное время. Руденко убежал по флангу, выдал пас на Воробьёва, а тот, приняв мяч, легко ушёл от Обонина и пробил мимо вратаря — 2:0.
Первая кубковая победа позволяет «Локомотиву» вернуться в борьбу: теперь команда отстаёт на одно очко от ЦСКА и на два от «Акрона». У «Балтики» же после двух туров — ноль, и выход в верхнюю сетку плей-офф теперь под вопросом.