ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ГрилишГрилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно Джованни РейнаЦена ожидания. Почему Рейна до сих пор не ушел из «Боруссии»
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 17:19
    • Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед»
  • 15:40
    • «Ньюкасл» сделал заявление по ситуации с Исаком
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
    Все новости спорта

    Туляки не будут медлить!

    Арсенал Тула — Енисей: прогноз на футбол и ставка за 2.58

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Енисей Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» Тула
    16 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Енисей». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 16 Августа 2025 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки стартовали весьма скромно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Арсенал» Тула набрал всего 6 зачетных пунктов в 4 турах. Зато в пассиве у команды Дмитрия Гунько пока нет поражений.

    Арсенал Тула — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арсенал» Тула не смог одолеть «Родину» (1:1).

    До того команда нанесла поражение новороссийскому «Черноморцу» (2:1). А вот поединок с «Шинником» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Канониры» в среднем забивают фактически гол за матч. Да и вообще, в созидательном плане у команды не все так гладко.

    Причем «Арсенал» Тула традиционно успешно противостоит «Енисею». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туляки явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы полностью провалили старт первенства. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Енисей» отличился всего одним забитым мячом. А вот пропустила команда 7 мячей в четырех первых турах.

  • Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • Представляем соперников команды Валерия Карпина по предстоящим товарищеским матчам
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Енисей» уступил «Уралу» (0:2).

    До того команда подписала мировую с «Ротором» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «СКА-Хабаровска» (1:2).

    При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Красноярцы пока набрали всего один зачетный балл. Команда Андрея Тихонова угодила в настоящее пике.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Енисей» не забивал в двух своих последних поединках. Да и в кадровом плане ситуация у команды не самая радужная.

    Команда имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Тем не менее, Тихонов является отличным мотиватором, и уж точно настроит подопечных на бой.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Красноярцы явно постараются преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Красноярцы не забивали в 2 своих последних матчах

    • «Арсенал» Тула не проигрывает 7 матчей кряду

    • Туляки в среднем пропускают аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

    Прогноз: «Пушкари» мотивированы подтянуться к лидирующей группе, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

    «Канониры» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Енисея» частенько ошибается.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.58.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.53

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Свентек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грозин — Полпудников
  • Бои
  • Сегодня в 18:50
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лайал — Фария
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Туменов — Гордеев
  • Бои
  • Сегодня в 20:05
    •  1.94
  • Прогноз на матч Мотидзуки — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ренн — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Басилашвили — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75.
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Арсенал Тула — Енисей: прогноз и ставка за 2.58, статистика, коэффициенты матча 16.08.202519:00. Туляки не будут медлить!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры