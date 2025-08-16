Арсенал Тула — Енисей: прогноз на футбол и ставка за 2.58

Арсенал Тула
Енисей
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки стартовали весьма скромно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Арсенал» Тула набрал всего 6 зачетных пунктов в 4 турах. Зато в пассиве у команды Дмитрия Гунько пока нет поражений.
Арсенал Тула — Енисей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арсенал» Тула не смог одолеть «Родину» (1:1).
До того команда нанесла поражение новороссийскому «Черноморцу» (2:1). А вот поединок с «Шинником» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канониры» в среднем забивают фактически гол за матч. Да и вообще, в созидательном плане у команды не все так гладко.
Причем «Арсенал» Тула традиционно успешно противостоит «Енисею». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туляки явно постараются поднатореть в плане реализации.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы полностью провалили старт первенства. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Енисей» отличился всего одним забитым мячом. А вот пропустила команда 7 мячей в четырех первых турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Енисей» уступил «Уралу» (0:2).
До того команда подписала мировую с «Ротором» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «СКА-Хабаровска» (1:2).
При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы пока набрали всего один зачетный балл. Команда Андрея Тихонова угодила в настоящее пике.
При этом «Енисей» не забивал в двух своих последних поединках. Да и в кадровом плане ситуация у команды не самая радужная.
Команда имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Тем не менее, Тихонов является отличным мотиватором, и уж точно настроит подопечных на бой.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Красноярцы явно постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Красноярцы не забивали в 2 своих последних матчах
- «Арсенал» Тула не проигрывает 7 матчей кряду
- Туляки в среднем пропускают аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.
- 1.91Ливерпуль — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.20Спартак — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.60Балтика — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Пушкари» мотивированы подтянуться к лидирующей группе, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.
«Канониры» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Енисея» частенько ошибается.
Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.58.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.53