Арсенал Тула — Енисей: прогноз на футбол и ставка за 2.58

16 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Енисей». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки стартовали весьма скромно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» Тула набрал всего 6 зачетных пунктов в 4 турах. Зато в пассиве у команды Дмитрия Гунько пока нет поражений.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арсенал» Тула не смог одолеть «Родину» (1:1).

До того команда нанесла поражение новороссийскому «Черноморцу» (2:1). А вот поединок с «Шинником» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Канониры» в среднем забивают фактически гол за матч. Да и вообще, в созидательном плане у команды не все так гладко.

Причем «Арсенал» Тула традиционно успешно противостоит «Енисею». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туляки явно постараются поднатореть в плане реализации.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы полностью провалили старт первенства. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Енисей» отличился всего одним забитым мячом. А вот пропустила команда 7 мячей в четырех первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Енисей» уступил «Уралу» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Ротором» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «СКА-Хабаровска» (1:2).

При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Красноярцы пока набрали всего один зачетный балл. Команда Андрея Тихонова угодила в настоящее пике.

При этом «Енисей» не забивал в двух своих последних поединках. Да и в кадровом плане ситуация у команды не самая радужная.

Команда имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Тем не менее, Тихонов является отличным мотиватором, и уж точно настроит подопечных на бой.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Красноярцы явно постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Красноярцы не забивали в 2 своих последних матчах

«Арсенал» Тула не проигрывает 7 матчей кряду

Туляки в среднем пропускают аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

Прогноз: «Пушкари» мотивированы подтянуться к лидирующей группе, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

«Канониры» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Енисея» частенько ошибается.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.58.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53