2-й таймРенн — МарсельОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Ренна» и «Марселя»«Ренн» — «Марсель». Онлайн, прямая трансляция Мохаммед Салах«Ливерпуль» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • 18:32
    • Кононов ушел с поста главного тренера «Торпедо»
  • 22:56
    • «Барселона» продлила контракт с Кунде
  • 21:34
    • Соболенко проиграла Рыбакиной в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:02
    • Джованни Леони стал игроком «Ливерпуля»
  • 19:56
    • Калинская не смогла обыграть Свентек в 1/4 финала турнира в Цинциннати
  • 17:19
    • Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед»
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
    Все новости спорта

    Вспомнит ли «Алавес» о победах?

    Алавес — Леванте: прогноз на Ла Лигу и ставка за 2.17

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес Прогнозы на Леванте Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Леванте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алавес»
    16 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Леванте». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Леванте», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Ла Лига 16 Августа 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 22:30 Леванте

    Леванте

  • Валенсия
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» в прошлом сезоне финишировал на 15-й позиции в испанской Ла Лиге с отрывом лишь в два очка от зоны вылета.

    Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.

    Алавес — Леванте: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на чужом поле со счетом 0:0 разошелся мировой со своими соотечественниками из «Эйбара».

    Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив даже не смог сыграть вничью, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Уэски».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были контрольными, «Алавес» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на три балла, а даже на один пункт, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Леванте»

    Турнирное положение: «Леванте» в прошлой кампании в выступал во втором дивизионе Испании, откуда вышел в элиту благодаря первому месту с отрывом в два очка от второго «Эльче».

    Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

  • «Реал» против «Барселоны». Мбаппе против Левандовского. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Испании по футболу 2025/2026
  • 11/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле одержал победу над французским «Осером» (2:0).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже был не на высоте, когда теперь в домашних стенах проиграл соотечественникам из «Кастельйона» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Арриага, Оласагасти, Вакас, Альварес, Коялипу, Маттурро и Морено, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые были товарищескими и официальными, «Леванте» проиграл лишь раз при семи победах и трех ничьих.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также его текущие игровые проблемы.

    Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Алавеса» забивали меньше 1,5 голов

    • в семи из 10-ти последних матчей «Леванте» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Леванте» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.05, победа «Леванте» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.50.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников. При этом в трех последних выездных поединках они забивали и не пропускали.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Алавеса».

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.45

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Басилашвили — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75.
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Грачева — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паолини — Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рабаданов — Дэвис
  • Бои
  • Завтра в 05:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Уфа — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бёрнли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сандерленд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Брайтон — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алавес — Леванте: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 16.08.202522:30. Вспомнит ли «Алавес» о победах?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры