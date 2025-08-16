Алавес — Леванте: прогноз на Ла Лигу и ставка за 2.17

Алавес
Леванте
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» в прошлом сезоне финишировал на 15-й позиции в испанской Ла Лиге с отрывом лишь в два очка от зоны вылета.
Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.
Алавес — Леванте: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на чужом поле со счетом 0:0 разошелся мировой со своими соотечественниками из «Эйбара».
Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив даже не смог сыграть вничью, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Уэски».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в трех последних поединках, которые были контрольными, «Алавес» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на три балла, а даже на один пункт, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.
Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
«Леванте»
Турнирное положение: «Леванте» в прошлой кампании в выступал во втором дивизионе Испании, откуда вышел в элиту благодаря первому месту с отрывом в два очка от второго «Эльче».
Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле одержал победу над французским «Осером» (2:0).
Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже был не на высоте, когда теперь в домашних стенах проиграл соотечественникам из «Кастельйона» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Арриага, Оласагасти, Вакас, Альварес, Коялипу, Маттурро и Морено, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые были товарищескими и официальными, «Леванте» проиграл лишь раз при семи победах и трех ничьих.
Это сулит гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также его текущие игровые проблемы.
Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Алавеса» забивали меньше 1,5 голов
- в семи из 10-ти последних матчей «Леванте» выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Леванте» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.05, победа «Леванте» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.50.
- 3.20Спартак — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.60Балтика — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 1.81Мальорка — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников. При этом в трех последних выездных поединках они забивали и не пропускали.
Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: только одна команда забьет за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Алавеса».
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.45