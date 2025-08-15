Жирона — Райо Вальекано: прогноз на футбол и ставка за 2.33

1-й таймАстана — ЛозаннаОнлайн
    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Райо Вальекано»
    «Жирона»
    15 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Ла Лига 15 Августа 2025 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 20:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Жирона» в последний момент избежала вылета в Сегунду и, учитывая скромные траты на трансферы, не строит амбициозных планов на ближайшее будущее.

    Пока сложно предсказать, чего ждать от этого коллектива на старте Примеры, но опытный Мичел наверняка сделает всё, чтобы его команда чувствовала себя увереннее в элитном дивизионе.

    Жирона — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Предсезонные игры у «Жироны» получились впечатляющими: четыре победы в пяти встречах.

    Единственное поражение было от «Наполи» (2:3), и даже там каталонцы были близки к эффектному камбэку.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сдержанная активность «Жироны» на трансферном рынке вызывает разочарование. После крайне тяжелого прошлого сезона команде явно требуется усиление, однако руководство, похоже, не спешит с серьезными приобретениями. На данный момент состав пополнили Лемар и Рейс, арендованные у других клубов, а также свободный агент Аксель Витсель.

    С начала 2022 года «Жирона» и «Райо Вальекано» провели восемь встреч в рамках Примеры и Кубка Испании. В шести из них каталонцы избежали поражения.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: Прошлый чемпионат «Райо Вальекано» завершил на восьмом месте — это лучший результат клуба в Примере более чем за десятилетие. Такой успех открыл команде путь в плей-офф квалификации Лиги конференций.

    • Последние матчи: Для коллектива, который ранее не совмещал участие сразу в двух серьёзных турнирах (если удастся пройти в основную стадию ЛК), грядущий сезон может оказаться непростым.

    Тем не менее, «пчёлы» впечатлили в предсезонке: в четырёх матчах с сильными соперниками они забили 11 мячей, подарив болельщикам немало оптимизма.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Трансферная работа мадридцев выгодно выделяется на фоне осторожной политики «Жироны». «Вальеканос» не только удержали всех ключевых игроков, но и точечно укрепили состав. В защиту бесплатно пришёл Луис Фелипе, центр поля пополнил Жерар Гумбау.

    Во второй половине сезона-2024/25 «Райо» заметно прибавил, особенно в выездных встречах. С декабря прошлого года команда провела в чемпионате 12 матчей на чужом поле, и только четыре из них завершились поражениями.

    Напомним, «Райо Вальекано» сыграл вничью в гостевой встрече с «Жироной» в сезоне-2024/25. Это дает основания ожидать положительного результата и сейчас.

    Статистика для ставок

    • В семи из восьми последних личных встреч команд было забито три или более гола

    • Букмекеры считают «Жирону» фаворитом предстоящего матча

    • 26 января 2025 года «Райо Вальекано» дома одолел «Жирону» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.17 и 1.81.

    Прогноз: Разочарованная итогами прошлого сезона, «Жирона» активно готовится к новому чемпионату. Предсезонка получилась яркой — четыре победы в пяти встречах, и единственным обидчиком стал «Наполи». У хозяев неплохие шансы завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Жироны» за 2.33.

    Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

