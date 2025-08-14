Утрехт — Серветт: прогноз на футбол и ставка за 1.85

Утрехт
Серветт
«Утрехт»
Турнирное положение: В отличие от соперника, нидерландский «Утрехт» начал выступления в нынешнем еврокубке, где преодолел одну стадию отбора.
Команда стартовала во втором раунде квалификации континентального турнира, где по сумме двух поединков разобрался с представителем Молдовы «Шерифом».
Утрехт — Серветт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура своего национального первенства клуб набрал максимум очков, когда дома одержал победу над «Хераклесом» (4:0).
Ранее коллектив в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги Европы выиграл 3:1 на выезде, поэтому в ответном матче дома он может позволить себе даже проиграть с разницей в один гол.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Утрехт» только выигрывал.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
«Серветт»
Турнирное положение: «Серветт» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой не сумел преодолеть ни одной стадии квалификации.
Швейцарская команда стартовала во втором раунде отбора, в котором проиграла по сумме двухматчевого противостояния чешской «Виктории» Пльзень, поэтому и оказалась в Лиге Европы.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 и пока что занимает лишь 11-е из 13-ти мест.
Ранее на нынешней стадии отбора Лиги Европы коллектив дома потерпел порадение от «Утрехта» (1:3), так что теперь ему нужна победа на выезде с разницей минимум в два гола.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Серветт» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.
Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Жереми Гийемено — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Утрехта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Утрехта» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Серветта» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.40, победа «Серветта» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.
При этом в четырех из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Утрехта».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25