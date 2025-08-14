Утрехт — Серветт: прогноз на футбол и ставка за 1.85

14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Утрехт» и «Серветт». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Утрехт» — «Серветт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Утрехт»

Турнирное положение: В отличие от соперника, нидерландский «Утрехт» начал выступления в нынешнем еврокубке, где преодолел одну стадию отбора.

Команда стартовала во втором раунде квалификации континентального турнира, где по сумме двух поединков разобрался с представителем Молдовы «Шерифом».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура своего национального первенства клуб набрал максимум очков, когда дома одержал победу над «Хераклесом» (4:0).

Ранее коллектив в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги Европы выиграл 3:1 на выезде, поэтому в ответном матче дома он может позволить себе даже проиграть с разницей в один гол.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Утрехт» только выигрывал.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Серветт»

Турнирное положение: «Серветт» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой не сумел преодолеть ни одной стадии квалификации.

Швейцарская команда стартовала во втором раунде отбора, в котором проиграла по сумме двухматчевого противостояния чешской «Виктории» Пльзень, поэтому и оказалась в Лиге Европы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 и пока что занимает лишь 11-е из 13-ти мест.

Ранее на нынешней стадии отбора Лиги Европы коллектив дома потерпел порадение от «Утрехта» (1:3), так что теперь ему нужна победа на выезде с разницей минимум в два гола.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Серветт» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Жереми Гийемено — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Утрехта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Утрехта» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Серветта» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.40, победа «Серветта» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в четырех из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Утрехта».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25