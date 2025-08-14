ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Михаил Дегтярёв«Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад Арне СлотКрасная революция. Почему «Ливерпуль» радикально обновил чемпионский состав
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:40
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
    Разгромит ли «Утрехт» «Серветт»?

    Утрехт — Серветт: прогноз на футбол и ставка за 1.85

    Прогноз и ставки на «Утрехт» — «Серветт»
    «Утрехт»
    14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Утрехт» и «Серветт». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Утрехт» — «Серветт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Утрехт

  • Утрехт
    Утрехт 21:00 Серветт

    Серветт

  Лига Европы. Квалификация
    «Утрехт»

    Турнирное положение: В отличие от соперника, нидерландский «Утрехт» начал выступления в нынешнем еврокубке, где преодолел одну стадию отбора.

    Команда стартовала во втором раунде квалификации континентального турнира, где по сумме двух поединков разобрался с представителем Молдовы «Шерифом».

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура своего национального первенства клуб набрал максимум очков, когда дома одержал победу над «Хераклесом» (4:0).

    Ранее коллектив в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги Европы выиграл 3:1 на выезде, поэтому в ответном матче дома он может позволить себе даже проиграть с разницей в один гол.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Утрехт» только выигрывал.

    Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    «Серветт»

    Турнирное положение: «Серветт» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой не сумел преодолеть ни одной стадии квалификации.

    Швейцарская команда стартовала во втором раунде отбора, в котором проиграла по сумме двухматчевого противостояния чешской «Виктории» Пльзень, поэтому и оказалась в Лиге Европы.

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 августа
  • Коман отправляется в Саудовскую Аравию, новые команды для Мораты и Хейлунна, супертрансфер Родриго
  • 11/08/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 и пока что занимает лишь 11-е из 13-ти мест.

    Ранее на нынешней стадии отбора Лиги Европы коллектив дома потерпел порадение от «Утрехта» (1:3), так что теперь ему нужна победа на выезде с разницей минимум в два гола.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Серветт» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Жереми Гийемено — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Утрехта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Утрехта» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Серветта» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.40, победа «Серветта» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    При этом в четырех из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Утрехта».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25

    Утрехт — Серветт: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:00. Разгромит ли «Утрехт» «Серветт»?
