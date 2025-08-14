Пакш — Полесье: прогноз на футбол и ставка за 2.45

Пакш
Полесье
«Пакш»
Турнирная таблица: Венгерский клуб занимает 2 место в чемпионате Венгрии, набрав 7 очков. В 3 туре внутреннего первенства «Пакш» выиграл у «Уйпешта» (2:1).
Последние матчи: Еврокубковая кампания для венгров стартовала еще в Лиге Европы, в 1 отборочном раунде «Пакш» проиграл дуэль румынскому «Клужу» (0:0 — дома, 0:3 — в гостях).
Затем было выступление во втором раунде Лиги конференций, на этой стадии «Пакш» с трудом преодолел сопротивление словенского «Марибора» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).
Победный гол в составе венгров в домашней игре забил Виндекер.
В третьем раунде Лиги конференций «Пакш» потерпел фиаско в матче с «Полесье» (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: 2 победы, 2 ничьи 1 поражение — результат последних встреч команды «Пакш».
«Полесье»
Турнирная таблица: «Полесье» с победы стартовало в новом сезоне чемпионата Украины, в первом туре участник Лиги конференций выиграл у «Карпат» со счетом 2:0 и набрал первые 3 очка в таблице.
Во втором туре украинский коллектив потерпел минимальное поражение в домашнем матче против «Колоса» (0:1).
Последние матчи: В Лиге конференций «Полесье» совершила камбэк в противостояии с «Санта-Коломой» из Андорры. Сначала украинцы дома проиграли сопернику со счетом 1:2, а затем в гостях выиграли с результатом 4:1.
В третьем раунде еврокубка «Полесье» нанесло крупное поражение «Пакшу» (3:0). В составе победителей голами отметились Андриевский, Бескоровайный и Леднев.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Полесье».
Статистика для ставок
- Прервалась победная серия «Полесье» из трёх матчей
- «Пакш» одержал две победы в пяти матчах
- «Полесье» разгромил «Пакш» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.35, а победа «Полесье» — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
Прогноз: «Полесье» сделал серьезный шаг на пути к выходу в следующий раунд Лиги конференций. В первом матче украинцы смогли сохранить ворота на замке. «Полесье» вполне способно не пропустить и в ответной встрече.
Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 2.45.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.