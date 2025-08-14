2-й таймДинамо — КраснодарОнлайн
    «Полесье» сохранит преимущество в 3 мяча?

    Пакш — Полесье: прогноз на футбол и ставка за 2.45

    Прогноз и ставки на «Пакш» — «Полесье»
    «Клуж» — «Пакш»
    Венгерский клуб «Пакш» дома сыграет против «Полесье» из Украины в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пакш» — «Полесье», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Пакш

  • Пакш
    •  Пакш 20:00 Полесье

    Полесье

  • Житомир
    •

    «Пакш»

    Турнирная таблица: Венгерский клуб занимает 2 место в чемпионате Венгрии, набрав 7 очков. В 3 туре внутреннего первенства «Пакш» выиграл у «Уйпешта» (2:1).

    Последние матчи: Еврокубковая кампания для венгров стартовала еще в Лиге Европы, в 1 отборочном раунде «Пакш» проиграл дуэль румынскому «Клужу» (0:0 — дома, 0:3 — в гостях).

    Затем было выступление во втором раунде Лиги конференций, на этой стадии «Пакш» с трудом преодолел сопротивление словенского «Марибора» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).
    Победный гол в составе венгров в домашней игре забил Виндекер.

    В третьем раунде Лиги конференций «Пакш» потерпел фиаско в матче с «Полесье» (0:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: 2 победы, 2 ничьи 1 поражение — результат последних встреч команды «Пакш».

    «Полесье»

    Турнирная таблица: «Полесье» с победы стартовало в новом сезоне чемпионата Украины, в первом туре участник Лиги конференций выиграл у «Карпат» со счетом 2:0 и набрал первые 3 очка в таблице.

  • Юрий Сёмин: Защитники «Спартака» не имеют права допускать такие ошибки
  • Легенда «Локомотива» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о четвёртом туре РПЛ
  • Вчера

    • Во втором туре украинский коллектив потерпел минимальное поражение в домашнем матче против «Колоса» (0:1).

    Последние матчи: В Лиге конференций «Полесье» совершила камбэк в противостояии с «Санта-Коломой» из Андорры. Сначала украинцы дома проиграли сопернику со счетом 1:2, а затем в гостях выиграли с результатом 4:1.

    В третьем раунде еврокубка «Полесье» нанесло крупное поражение «Пакшу» (3:0). В составе победителей голами отметились Андриевский, Бескоровайный и Леднев.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Полесье».

    Статистика для ставок

    • Прервалась победная серия «Полесье» из трёх матчей

    • «Пакш» одержал две победы в пяти матчах

    • «Полесье» разгромил «Пакш» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.35, а победа «Полесье» — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Полесье» сделал серьезный шаг на пути к выходу в следующий раунд Лиги конференций. В первом матче украинцы смогли сохранить ворота на замке. «Полесье» вполне способно не пропустить и в ответной встрече.

    Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 2.45.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.85.

    Пакш — Полесье: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 14.08.202520:00. «Полесье» сохранит преимущество в 3 мяча?
