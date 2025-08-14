Брондбю — Викингур: прогноз на футбол и ставка за 2.50

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Брондбю» и «Викингур» Р. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брондбю» — «Викингур», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брондбю»

Турнирное положение: Датчане в минувшем раунде прошли «ХБ Торсхавн». Команда одолела соперника лишь в ответной встрече.

При этом «Брондбю» продуктивно стартовал в своем чемпионате. Команда находится на 2 месте, отставая от лидера лишь по разнице мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Брондбю» обыграл «Вайле» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Викингура» (0:3). Да и поединок с «Виборгом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Брондбю» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Брондбю» в последних матчах не особенно блистал. Да и поражение в первой встрече с исландцами получилось безвольным.

Причем «Брондбю» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Да и до последней виктории команда уступила 2 раза подряд.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Датчане уж точно намерены перевернуть ход противостояния.

«Викингур» Р

Турнирное положение: Исландцы удачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Влазнию».

Причем «Викингур» Р в своем чемпионате борется за чемпионство. Нынче команда находится на 2 месте, на 5 очков отставая от лидера.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Викингур» Р уступил «Стьярнану» (2:4).

До того команда переиграла «Брондбю» (3:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Хабнарфьордюр» (2:2).

При этом «Викингур» Р в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Викингур» Р нынче выглядит довольно выгодно. Команда имеет все шансы пройти в следующий раунд.

При этом «Викингур» Р не особенно преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

Команда за здорово живешь никому не сдается. Исландцы победили в первом поединке, но явно не собираются лишь обороняться в ответной встрече.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Исландцы в среднем забивают реже 2 мячей за матч

«Брондбю» до последней виктории уступил дважды кряду

Исландцы победили в первой встрече (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

Прогноз: Датчане постараются перевернуть ход противостояния, и наверняка будут максимально активно атаковать.

«Брондбю» способен заметно прибавить в плане реализации, да и оппонент не столь стабилен в плане результатов.

Ставка: Проход «Брондбю» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00