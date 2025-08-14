ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года Игроки «ПСЖ» с трофеем«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
  • 09:11
    • Калинская обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 07:01
    • Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 07:23
    • Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Брондбю» пройти исландский барьер?

    Брондбю — Викингур: прогноз на футбол и ставка за 2.50

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Брондбю» — «Викингур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брондбю»
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Брондбю» и «Викингур» Р. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брондбю» — «Викингур», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Брондбю

  • Брондбю
    •  Брондбю 20:30 Викингур Р

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •

    «Брондбю»

    Турнирное положение: Датчане в минувшем раунде прошли «ХБ Торсхавн». Команда одолела соперника лишь в ответной встрече.

    При этом «Брондбю» продуктивно стартовал в своем чемпионате. Команда находится на 2 месте, отставая от лидера лишь по разнице мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Брондбю» обыграл «Вайле» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Викингура» (0:3). Да и поединок с «Виборгом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Брондбю» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Брондбю» в последних матчах не особенно блистал. Да и поражение в первой встрече с исландцами получилось безвольным.

    Причем «Брондбю» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Да и до последней виктории команда уступила 2 раза подряд.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Датчане уж точно намерены перевернуть ход противостояния.

    «Викингур» Р

    Турнирное положение: Исландцы удачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Влазнию».

    Причем «Викингур» Р в своем чемпионате борется за чемпионство. Нынче команда находится на 2 месте, на 5 очков отставая от лидера.

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 августа
  • Коман отправляется в Саудовскую Аравию, новые команды для Мораты и Хейлунна, супертрансфер Родриго
  • 11/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Викингур» Р уступил «Стьярнану» (2:4).

    До того команда переиграла «Брондбю» (3:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Хабнарфьордюр» (2:2).

    При этом «Викингур» Р в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Викингур» Р нынче выглядит довольно выгодно. Команда имеет все шансы пройти в следующий раунд.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Викингур» Р не особенно преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

    Команда за здорово живешь никому не сдается. Исландцы победили в первом поединке, но явно не собираются лишь обороняться в ответной встрече.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Исландцы в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    • «Брондбю» до последней виктории уступил дважды кряду

    • Исландцы победили в первой встрече (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

    Прогноз: Датчане постараются перевернуть ход противостояния, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    «Брондбю» способен заметно прибавить в плане реализации, да и оппонент не столь стабилен в плане результатов.

    Ставка: Проход «Брондбю» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.00

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дьер — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Омония — Араз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бранн — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Брондбю — Викингур: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 14.08.202520:30. Сумеет ли «Брондбю» пройти исландский барьер?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры