Астана — Лозанна. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 14 августа 2025 года

Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 2 место с активом в 40 очков. Участник Лиги конференций остаёт от лидера КПЛ — «Кайрата» на 3 пункта.
Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Астана» оказалась сильнее «Зимбру» (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).
В 3 раунде еврокубка казахи потерпели крупное поражение в матче против «Лозанны» (1:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Астана» одержала две победы, одну встречу завершила вничью и в двух поединках получила фиаско.
«Лозанна»
Турнирная таблица: После двух туров чемпионата Швейцарии «Лозанна» набрала всего 3 очка. За плечами участника Лиги конференций одна победа и одно поражение.
Последние матчи: В Лиге конференций «Лозанна» разгромила македонский «Вардар» (5:0 — дома, 1:2 — поражение).
В третьем квалификационном раунде ЛК швейцарцы дома нанесли поражение «Астане» (3:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Лозанна» одержала три победы и потерпела два поражения.
- «Астана» во втором раунде ЛК переиграла «Зимбру» (3:1)
- «Лозанна» во втором раунде ЛК одержала победу над «Вардаром» (6:2) конференций
- «Лозанна» переиграла «Астану» со счётом 3:1
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа «Лозанны» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.
Прогноз: Швейцарцыв трех еврокубковых матчах забили 9 голов и в ворота «Астаны» — 3 мяча. Так что не исключаем новой победы со стороны «Лозанны».
Ставка: Победа «Лозанны» с коэффициентом 3.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.