Астана — Лозанна. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 14 августа 2025 года

«Астана» из Казахстана дома сыграет против «Лозанны» из Швейцарии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Лозанна», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 2 место с активом в 40 очков. Участник Лиги конференций остаёт от лидера КПЛ — «Кайрата» на 3 пункта.

Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Астана» оказалась сильнее «Зимбру» (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).

В 3 раунде еврокубка казахи потерпели крупное поражение в матче против «Лозанны» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Астана» одержала две победы, одну встречу завершила вничью и в двух поединках получила фиаско.

«Лозанна»

Турнирная таблица: После двух туров чемпионата Швейцарии «Лозанна» набрала всего 3 очка. За плечами участника Лиги конференций одна победа и одно поражение.

Последние матчи: В Лиге конференций «Лозанна» разгромила македонский «Вардар» (5:0 — дома, 1:2 — поражение).

В третьем квалификационном раунде ЛК швейцарцы дома нанесли поражение «Астане» (3:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лозанна» одержала три победы и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Астана» во втором раунде ЛК переиграла «Зимбру» (3:1)

«Лозанна» во втором раунде ЛК одержала победу над «Вардаром» (6:2) конференций

«Лозанна» переиграла «Астану» со счётом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа «Лозанны» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

Прогноз: Швейцарцыв трех еврокубковых матчах забили 9 голов и в ворота «Астаны» — 3 мяча. Так что не исключаем новой победы со стороны «Лозанны».

Ставка: Победа «Лозанны» с коэффициентом 3.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.