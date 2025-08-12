Пафос — Динамо Киев. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 августа 2025 года

Кипрский «Пафос» дома сыграет против киевского «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 12 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Динамо» Киев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пафос»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Кипра ещё не стартовал, игру 1 тура «Пафос» проведёт дома против «Эносиса» 23 августа.

Последние матчи: «Пафос» пробился в третий раунд Лиги чемпионов, отдав все силы в противостоянии с «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 — дома, 1:0 — в гостях). Победу в выездной встрече, а вместе с ней и путевку в следующий отборочный раунда ЛЧ принёс гол на 40-й минуте в исполнении Жажа.

В гостевой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Пафос» одержал победу в матче против киевского «Динамо» (1:0). Единственный и победный гол на 84 минуте забил Андерсон.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Пафос» не проигрывает шестой матч подряд, одержав три победы и три матча сыграв вничью.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в чемпионате Украины одержало две победы, переиграв «Верес» (1:0) и «Рух» (5:1). Таким образом «динамовцы» набрали 6 очков из 6 возможных и возглаили турнирную таблицу.

Последние матчи: «Динамо» Киев во втором раунде Лиги чемпионов одержало уверенную победу над мальтийским чемпионом — командой «Хамрун», отгрузив в ворота соперника 6 безответных мячей (3:0 — дома, 3:0 — в гостях).

В третьем раунде ЛЧ киевляне уступили «Пафосу» (0:1), но сохраняют шансы на проход в следующий раунд еврокубка.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матча «Динамо» Киев одержало четыре победы.

Статистика для ставок

«Динамо» Киев обыграло мальтийский «Хамрун» в Лиге чемпионов (6:0)

«Пафос» оказался сильнее «Маккаби» из Тель-Авива (2:1)

«Динамо» Киев уступил «Пафосу» со счётом 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.50, а победа «Пафоса» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.77.

Прогноз: «Пафос» в этом сезоне мало пропускает, в трех еврокубковых матчах киприоты лишь один раз позволили соперникам себе забить. Ставим на то, что хозяева сохранят ворота на замке.

Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: В играх с «Пафосом» забивается 1 или 2 мяча, скорее всего команды сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.55.