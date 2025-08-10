ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Приблизится ли «Елимай» к «Актобе»?

    Елимай Семей — Актобе: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 10 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Прогнозы на Актобе Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Елимай» Семей — «Актобе»
    «Елимай» Семей
    10 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» Семей и «Актобе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Елимай» Семей — «Актобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 10 Августа 2025 года

    Елимай

  • Семей
    •  Елимай 16:00 Актобе

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Елимай» Семей

    Турнирное положение: «Елимай» Семей по итогам 19-ти поединков национального первенства набрал 29 баллов и борется за еврокубки.

    Команда занимает пятую позицию, на девять пунктов отставая от зоны еврокубков (топ-3) и на четыре очка от нынешнего соперника, а также по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя.

    Елимай — Актобе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Окжетпесом» (1:1).

    Перед этим в 18-м туре чемпионата страны коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Жетысу» с результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Елимай» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, но по крайней мере обещает неплохие перспективы на мировой исход, особенно на чужом поле, а также если учесть примерно тот же класс соперника.

    Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с пятью голами.

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 33 балла и также борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает четвертую позицию с отставанием в пять пункта от зоны европейских турниров, а также с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника.

  • Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка
  • Доннарумма, Эдерсон, Меньян — элита, но клубы ведут себя так, будто их можно заменить любым голкипером
  • 07/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле потерпел поражение от «Жениса» (0:2).

    Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в ответной игре второго раунда квалификации Лиги конференций теперь уже в чужих стенах проиграл чешской «Спарте» Прага (0:4) и вылетел из еврокубков.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Актобе» четырежды проиграл и выиграл только один раз при одной ничьей.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно на чужом поле, а также если учесть примерно тот же уровень их нынешнего соперника.

    Жайро Жан — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Елимая» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Елимая» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Актобе» не забивал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Елимая» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.57.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    И хотя пяти из шести последних матчей «Актобе» не забивал, обоюдная результативность соперников в последних поединках «Елимая» должна стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех из шести последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Елимай» Семей победит за 2.80

