Елимай Семей — Актобе: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 10 августа 2025 года

Елимай
Актобе
«Елимай» Семей
Турнирное положение: «Елимай» Семей по итогам 19-ти поединков национального первенства набрал 29 баллов и борется за еврокубки.
Команда занимает пятую позицию, на девять пунктов отставая от зоны еврокубков (топ-3) и на четыре очка от нынешнего соперника, а также по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя.
Елимай — Актобе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с «Окжетпесом» (1:1).
Перед этим в 18-м туре чемпионата страны коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Жетысу» с результатом 3:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Елимай» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, но по крайней мере обещает неплохие перспективы на мировой исход, особенно на чужом поле, а также если учесть примерно тот же класс соперника.
Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с пятью голами.
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 33 балла и также борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает четвертую позицию с отставанием в пять пункта от зоны европейских турниров, а также с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле потерпел поражение от «Жениса» (0:2).
Перед этим коллектив также остался ни с чем, когда в ответной игре второго раунда квалификации Лиги конференций теперь уже в чужих стенах проиграл чешской «Спарте» Прага (0:4) и вылетел из еврокубков.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Актобе» четырежды проиграл и выиграл только один раз при одной ничьей.
Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно на чужом поле, а также если учесть примерно тот же уровень их нынешнего соперника.
Жайро Жан — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Елимая» забивали обе команды
- в пяти из семи последних матчей «Елимая» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Актобе» не забивал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Елимая» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.57.
Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
И хотя пяти из шести последних матчей «Актобе» не забивал, обоюдная результативность соперников в последних поединках «Елимая» должна стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех из шести последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Елимай» Семей победит за 2.80