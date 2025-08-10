Шинник — Нефтехимик. Ставка (к. 2.99) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

Шинник
Нефтехимик
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы твердо намерены побороться за высокие места. Вот только команда пока пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Шинник» имеет крепкий по именам состав. А вот в трех стартовых поединках первенства команда набрала всего один балл.
Шинник — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шинник» уступил «Уфе» (0:1).
До того команда подписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1). А вот поединок с «Уралом» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Шинник» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы не могут победить еще с конца апреля. Притом, что ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.
Причем «Шинник» традиционно успешно противостоит «Нефтехимику». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ярославцы явно постараются поднатореть в плане реализации.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Нефтехимик» планирует быть поблизости к зоне стыков. Да и старт первенства получился не столь продуктивным.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Нефтехимик» расписал мировую с костромским «Спартаком» (1:1).
До того команда подписала паритет с «Торпедо» (0:0). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Сокол» (0:0).
При этом «Нефтехимик» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы явно способны подтянуться к первой шестерке. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.
При этом «Нефтехимик» в предыдущем туре выглядел вполне симпатично. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.
А вот тылы нижнекамцев вполне надежны: всего 1 пропущенный мяч в трех стартовых турах. Да и потенциал у подопечных Кирилла Новикова высок.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Нижнекамцы явно намерены преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Нижнекамцы не проигрывают 5 матчей кряду
- Обе команды еще не побеждали в текущем первенстве
- Ярославцы пропускают в среднем 1 гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 2.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.56 и 1.40.
Прогноз: «Шинник» мотивирован добыть первую викторию в сезоне, и наверняка активно понесется в атаку.
Номинальные гости не лыком шиты, да и оборонительные редуты нижнекамцев выглядят весьма монолитно.
Ставка: Ничья за 2.99.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.56