    Шинник — Нефтехимик. Ставка (к. 2.99) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Нефтехимик»
    Кирилл Новиков
    10 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Нефтехимик». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 10 Августа 2025 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 14:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы твердо намерены побороться за высокие места. Вот только команда пока пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шинник» имеет крепкий по именам состав. А вот в трех стартовых поединках первенства команда набрала всего один балл.

    Шинник — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шинник» уступил «Уфе» (0:1).

    До того команда подписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1). А вот поединок с «Уралом» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Шинник» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Ярославцы не могут победить еще с конца апреля. Притом, что ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.

    Причем «Шинник» традиционно успешно противостоит «Нефтехимику». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ярославцы явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нефтехимик» планирует быть поблизости к зоне стыков. Да и старт первенства получился не столь продуктивным.

  • Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • Легендарный комментатор — о старте нового сезона РПЛ и проблемах российского футбола в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Нефтехимик» расписал мировую с костромским «Спартаком» (1:1).

    До того команда подписала паритет с «Торпедо» (0:0). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Сокол» (0:0).

    При этом «Нефтехимик» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нижнекамцы явно способны подтянуться к первой шестерке. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

    При этом «Нефтехимик» в предыдущем туре выглядел вполне симпатично. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

    А вот тылы нижнекамцев вполне надежны: всего 1 пропущенный мяч в трех стартовых турах. Да и потенциал у подопечных Кирилла Новикова высок.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Нижнекамцы явно намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Нижнекамцы не проигрывают 5 матчей кряду

    • Обе команды еще не побеждали в текущем первенстве

    • Ярославцы пропускают в среднем 1 гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 2.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.56 и 1.40.

    Прогноз: «Шинник» мотивирован добыть первую викторию в сезоне, и наверняка активно понесется в атаку.

    Номинальные гости не лыком шиты, да и оборонительные редуты нижнекамцев выглядят весьма монолитно.

    Ставка: Ничья за 2.99.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.56

