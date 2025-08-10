Кайсар — Ордабасы: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 10 августа 2025 года

10 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Ордабасы». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Ордабасы», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 17 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице с отрывом в шесть пунктов от зоны понижения в классе (13-14-я строчки) и на два очка уступает вышестоящему «Жетысу».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на своем поле одержал победу над «Кызылжаром» (1:0).

Перед этим в 17-м туре чемпионата страны коллектив набрал только один балл, когда теперь уже на выездной арене разошелся мировой с «Кайратом» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайсар» проиграл лишь дважды при трех победах и четырех ничьих.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес их нынешнего соперника в классе.

Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» занимает седьмое место в таблице чемпионата Казахстана с 27-ю очками в активе и претендует на попадание в еврокубки.

Команда на 11 баллов отстает от зоны европейских турниров (топ-3), а также на 10 пунктов опережает нынешнего соперника и на 16 очков — зону вылета (13-14-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле сыграл вничью с «Атырау» (2:2).

Перед этим коллектив в 18-м туре национального первенства уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах одержал разгромную победу над «Тураном» (4:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» выиграл только дважды при четырех ничьих и трех поражениях.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Эвертон и Сергей Малый — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Кайсар» сыграл вничью

в семи из восьми последних матчей «Кайсара» забивали обе команды

в двух последних матчах «Ордабасы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.20, победа «Кайсара» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.62.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех последних выездных матчах гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Ордабасы».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15