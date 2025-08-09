Родина — Арсенал Тула: прогноз на Первую лигу и ставка за 3.06

9 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи твердо намерены выйти в высший свет. Вот только пока команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Родина» имеет крепкий по именам состав. А вот стартовые неудачи привели к отставке Зорана Зельковича.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Родина» уступила «Уралу» (1:2).

До того команда по всем статьям уступила костромскому «Спартаку» (1:3). Да и поединок с «Черноморцем» Нв завершился лишь ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну виктории. В этих поединках «Родина» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи ставят перед собой цель выйти в РПЛ. Да и ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.

Причем «Родина» традиционно успешно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи явно постараются поднатореть в плане реализации.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» в плане задач отмалчиваются, но за стыки должны побороться. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула по нынешнему кадровому потенциалу способен быть в топ-4. Да и старт первенства получился относительно продуктивным.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Арсенал» Тула переиграл «моряков» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Шинником» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть КАМАЗ (1:1).

При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канониры» явно способны подтянуться к лидирующей группе. Да и не проигрывают туляки уже 6 матчей кряду.

При этом «Арсенал» Тула в предыдущем туре выглядел вполне симпатично. Вот только пропускает команда в среднем раз за матч.

В составе команды стоит отметить Амура Калмыкова. На его счету уже 2 результативных выстрела в первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Канониры» явно намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Канониры» не проигрывают 6 матчей кряду

«Родина» еще не побеждала в текущем первенстве

Москвичи пропускают в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

Прогноз: «Родина» мотивирована добыть первую викторию в сезоне, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости не лыком шиты, да и фактурный форвард Калмыков явно скажет своё веское слово.

Ставка: Ничья за 3.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53