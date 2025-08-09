ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Беньямин ШешкоСекретное оружие Аморима. Как Беньямин Шешко впишется в новую схему «МЮ» Брадли БарколаИсак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
  • 22:56
    • «Панатинаикос» и «Шахтер» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
    Победителя не будет?!

    Родина — Арсенал Тула: прогноз на Первую лигу и ставка за 3.06

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Родина Прогнозы на Арсенал Тула Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Родина» — «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Амур Калмыков
    9 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 09 Августа 2025 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 18:30 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи твердо намерены выйти в высший свет. Вот только пока команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Родина» имеет крепкий по именам состав. А вот стартовые неудачи привели к отставке Зорана Зельковича.

    Родина — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Родина» уступила «Уралу» (1:2).

    До того команда по всем статьям уступила костромскому «Спартаку» (1:3). Да и поединок с «Черноморцем» Нв завершился лишь ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну виктории. В этих поединках «Родина» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи ставят перед собой цель выйти в РПЛ. Да и ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.

    Причем «Родина» традиционно успешно противостоит «канонирам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Канониры» в плане задач отмалчиваются, но за стыки должны побороться. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Арсенал» Тула по нынешнему кадровому потенциалу способен быть в топ-4. Да и старт первенства получился относительно продуктивным.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Арсенал» Тула переиграл «моряков» (2:1).

    До того команда расписала мировую с «Шинником» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть КАМАЗ (1:1).

    При этом «Арсенал» Тула в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Канониры» явно способны подтянуться к лидирующей группе. Да и не проигрывают туляки уже 6 матчей кряду.

    При этом «Арсенал» Тула в предыдущем туре выглядел вполне симпатично. Вот только пропускает команда в среднем раз за матч.

    В составе команды стоит отметить Амура Калмыкова. На его счету уже 2 результативных выстрела в первенстве.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Канониры» явно намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Канониры» не проигрывают 6 матчей кряду

    • «Родина» еще не побеждала в текущем первенстве

    • Москвичи пропускают в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

    Прогноз: «Родина» мотивирована добыть первую викторию в сезоне, и наверняка активно понесется в атаку.

    Номинальные гости не лыком шиты, да и фактурный форвард Калмыков явно скажет своё веское слово.

    Ставка: Ничья за 3.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.53

