Полесье — Пакш. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Полесье» и «Пакш». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Пакш», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Полесье»

Турнирное положение: «Волки» в минувшем раунде прошли «Санта-Колому». Команда Руслана Ротаня доказала свое превосходство лишь в ответном поединке.

При этом «Полесье» победило в 2 своих последних матчах. Причем в них команда пропустила в свои ворота всего один раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Полесье» одолело «Карпаты» (2:0).

До того команда уверенно расправилась с «Санта-Коломой» (4:1). А вот первый поединок с тем же оппонентом вышел неудачным (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Полесье» забило 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Полесье» постепенно вкатывается в сезон. Команда окрылена удачным стартом в чемпионате Украины.

Причем «Полесье» не проигрывает 2 матча кряду. При довольно качественном подборе игроков команда только строится.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Алексей Гуцуляк и его партнеры намерены соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Пакш»

Турнирное положение: Венгры вполне продуктивно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде прошла «Марибор».

Причем «Пакш» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы. Команда по сумме двух встреч уступила «ЧФР Клужу».

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Пакш» разгромил «Кишварду» (5:1).

До того команда подписала мировую с «Марибором» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Дьером» (3:3).

При этом «Пакш» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пакш» нынче выглядит довольно выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Пакш» вполне преуспевает в плане реализации. А вот проход предыдущего раунда дался команде натужно.

Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у венгерского клуба по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами «волков» в обороне.

Статистика для ставок

«Пакш» не проигрывает 4 матча кряду

«Полесье» победило в 2 своих последних поединках

«Волки» пропустили всего 1 мяч в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Полесье» способно прибавить во всех компонентах, и наверняка проведет поединок в активных атаках.

«Волки» выгодно смотрятся в плане реализации, да и в первой встрече явно постараются соорудить задел перед выездным поединком.

Ставка: Победа «Полесья» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05