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    КИ не проигрывал год: прервёт ли эту серию «Неман»?

    Клаксвик — Неман. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 5 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Клаксвик» — «Неман»
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    «Неман» — «Клуж»
    «Клаксвик» из Фарерских островов дома сыграет против «Немана» из Беларуси в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 5 августа, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 05 Августа 2025 года

    Клаксвик

  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:45 Неман

    Неман

  • Гродно
    •

    «Клаксвик»

    Турнирная таблица: «Клаксвик» лидирует в чемпионате Фарер, набрав 46 очков. В 16 матчах КИ одержал 15 побед и в одной игре сыграл вничью.

    Последние матчи: В первом отборочном раунде «Клаксвик» одержал победу над финским коллективом СЙК (2:0 — дома, 2:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации КИ сломил сопротивление сербского клуба «Раднички» благодаря голу Клетцкарда на 39 минуте (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Клаксвик — Неман: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Клаксвик» не проигрывает с августа 2024 года, последнее фиаско фарерская команда потерпела поражение от финского ХИКа в Лиге конференций (1:2). С тех пор клуб КИ провел целый год без поражений, выиграв 29 матчей и в 3 играх сыграли вничью.

    «Неман»

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» опустился на 6 место, в активе команды 28 очков.

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    • Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Во втором отборочном раунде беларусы выиграли у «Кошице» (1:1 — дома, 3:2 в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении 9 матчей, выиграв 7 встреч и в 2 играх была зафиксирована ничья.

    Статистика для ставок

    • «Клаксвик» играет год без поражений

    • Беспроигрышная «Немана» составляет 9 матчей

    • «Клаксвик» и «Неман» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.55, а победа «Неман» — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Неману» будет тяжело добиться положительного результата в игре против «Клаксвика». Соперник год играет без поражений, но мы рискнем и сыграем в пользу беларусов, любая серия рано или поздно заканчивается. КИ проиграл в Лиге конференций в августе прошлого года, так что команда возможно, допустит очередную осечку в этом турнире, только в матче с «Неманом».

    Ставка: Победа «Немана» с коэффициентом 3.30.

    Прогноз: «Неман» в среднем за матч забивает 2 мяча, так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.85.

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    Клаксвик — Неман: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 05.08.202521:45. КИ не проигрывал год: прервёт ли эту серию «Неман»?
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