Партизан — Александрия. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Партизан» из Сербии дома сыграет против «Александрии» из Украины в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — «Александрия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Партизан»

Турнирная таблица: «Партизан» стартовал с победы в новом сезоне чемпионата Сербии, в первом туре белградский коллектив выиграл у команды «Железничар Панчево» (1:0).

Последние матчи: В первом раунде Лиге Европы «Партизан» потерпел фиаско в матче против кипрского АЕКа (2:2 — дома, 0:1 — в гостях). В квалификации Лиги конференций «Партизан» стартовал с победы над «Александрией» (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Партизан» одержал третью победу подряд, включая игры чемпионата Сербии и Лиги конференций.

«Александрия»

Турнирная таблица: «Александрия» — серебряный призёр украинского чемпионата. В минувшем сезоне «жёлто-чёрные» набрали 67 очков: 20 побед, 7 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: Первый официальный матч нового сезона «Александрия» начала с поражения. Украинский коллектив проиграл «Партизану» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Александрия» не может выиграть на протяжении последних 7 матчей, сыграв два раза вничью и проиграв в пяти встречах.

Статистика для ставок

«Александрия» — серебряный призёр чемпионата Украины

«Партизан» — серебряный призёр чемпионата Сербии

«Александрия» уступила «Партизану» в первом матче Лиги конференций (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Партизан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.65, а победа «Партизана» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В прошлый раз команды забили 2 мяча, теперь «Александрии» придется раскрываться, так что ставим на яркую игру с множеством забитых голов.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: «Александрия» не может выиграть вот уже в 7 матче подряд, «Партизан» же на ходу, так что делаем ставку на очередную победу сербов.

Ставка: Победа «Партизана» с коэффициентом 1.97.