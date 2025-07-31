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    «Партизан» уничтожит соперника?

    Партизан — Александрия. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Партизан» — «Александрия»
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    «Александрия» — «Партизан»
    «Партизан» из Сербии дома сыграет против «Александрии» из Украины в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — «Александрия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Партизан

  • Белград
    •  Партизан 22:00 Александрия

    Александрия

  • Александрия
    •

    «Партизан»

    Турнирная таблица: «Партизан» стартовал с победы в новом сезоне чемпионата Сербии, в первом туре белградский коллектив выиграл у команды «Железничар Панчево» (1:0).

    Последние матчи: В первом раунде Лиге Европы «Партизан» потерпел фиаско в матче против кипрского АЕКа (2:2 — дома, 0:1 — в гостях). В квалификации Лиги конференций «Партизан» стартовал с победы над «Александрией» (2:0).

    Партизан — Александрия: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Партизан» одержал третью победу подряд, включая игры чемпионата Сербии и Лиги конференций.

    «Александрия»

    Турнирная таблица: «Александрия» — серебряный призёр украинского чемпионата. В минувшем сезоне «жёлто-чёрные» набрали 67 очков: 20 побед, 7 ничьих и 3 поражения.

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    • Последние матчи: Первый официальный матч нового сезона «Александрия» начала с поражения. Украинский коллектив проиграл «Партизану» (0:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Александрия» не может выиграть на протяжении последних 7 матчей, сыграв два раза вничью и проиграв в пяти встречах.

    Статистика для ставок

    • «Александрия» — серебряный призёр чемпионата Украины

    • «Партизан» — серебряный призёр чемпионата Сербии

    • «Александрия» уступила «Партизану» в первом матче Лиги конференций (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Партизан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.65, а победа «Партизана» — в 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В прошлый раз команды забили 2 мяча, теперь «Александрии» придется раскрываться, так что ставим на яркую игру с множеством забитых голов.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.80.

    Прогноз: «Александрия» не может выиграть вот уже в 7 матче подряд, «Партизан» же на ходу, так что делаем ставку на очередную победу сербов.

    Ставка: Победа «Партизана» с коэффициентом 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Партизан — Александрия?

    Матч Партизан — Александрия состоится 31 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Партизан — Александрия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Партизан — Александрия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Партизан — Александрия?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Партизан — Александрия?

    Коэффициенты букмекеров: : «Партизан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.65, а победа «Партизана» — в 3.65.

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    Партизан — Александрия: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 31.07.202522:00. «Партизан» уничтожит соперника?
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