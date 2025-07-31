Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Маккаби» Хайфа из Израиля сыграет против «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Х — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Маккаби» Х

Турнирная таблица: «Маккаби» из Хайфы в прошлом сезоне израильского первенства финишировал на третьей строчке, набрав 61 пункт. В 36 матчах Хайфа одержала 18 победы, сыграла вничью в 8 играх и потерпела 10 поражений.

Последние матчи: Израильский клуб в первом матче второго раунда Лиги конференций сыграл вничью с командой «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних матчах «Маккаби» Хайфа одержал две победы, сыграл один раз вничью и потерпел два поражения.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Торпедо-БелАЗ» занимает 3 место, набрав 29 очков. Выше в таблице расположились «Славия-Мозырь» и «Витебск».

Последние матчи: «Торпедо-БелАз» одержал уверенную победу над коллективом «Работнички» из Северной Македонии (3:0 — дома, 1:0 — в гостях) и обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций.

Во втором раунде еврокубков беларусы ушли от поражения в матче против «Маккаби», спасительный гол забил Кирилл Премудров (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает на протяжении девяти матчей. Автозаводцы также выиграли у «Молодечно» (4:1), «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).

Статистика для ставок

«Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси

«Маккаби» Х — бронзовый призёр чемпионата Израиля

«Торпедо-БелАЗ» и «Маккаби» сыграли вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Х — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа команды «Торпедо-БелАЗ» — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Маккаби» в домашних стенах играет ярко, и скорее всего добьется победы над беларусами.

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.