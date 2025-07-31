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    «Маккаби» переиграет беларусов?

    Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Х — «Торпедо-БелАЗ»
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    «Фиорентина» — «Маккаби» Хайфа
    «Маккаби» Хайфа из Израиля сыграет против «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Х — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Маккаби Хф

  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 21:00 Торпедо-БелАЗ

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •

    «Маккаби» Х

    Турнирная таблица: «Маккаби» из Хайфы в прошлом сезоне израильского первенства финишировал на третьей строчке, набрав 61 пункт. В 36 матчах Хайфа одержала 18 победы, сыграла вничью в 8 играх и потерпела 10 поражений.

    Последние матчи: Израильский клуб в первом матче второго раунда Лиги конференций сыграл вничью с командой «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси (1:1).

    Маккаби Хф — Торпедо-БелАЗ: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних матчах «Маккаби» Хайфа одержал две победы, сыграл один раз вничью и потерпел два поражения.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Торпедо-БелАЗ» занимает 3 место, набрав 29 очков. Выше в таблице расположились «Славия-Мозырь» и «Витебск».

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    • Последние матчи: «Торпедо-БелАз» одержал уверенную победу над коллективом «Работнички» из Северной Македонии (3:0 — дома, 1:0 — в гостях) и обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций.

    Во втором раунде еврокубков беларусы ушли от поражения в матче против «Маккаби», спасительный гол забил Кирилл Премудров (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает на протяжении девяти матчей. Автозаводцы также выиграли у «Молодечно» (4:1), «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).

    Статистика для ставок

    • «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси

    • «Маккаби» Х — бронзовый призёр чемпионата Израиля

    • «Торпедо-БелАЗ» и «Маккаби» сыграли вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Х — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа команды «Торпедо-БелАЗ» — в 5.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Маккаби» в домашних стенах играет ярко, и скорее всего добьется победы над беларусами.

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ?

    Матч Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ состоится 31 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ?

    Коэффициенты букмекеров: : «Маккаби» Х — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа команды «Торпедо-БелАЗ» — в 5.90.

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    Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:00. «Маккаби» переиграет беларусов?
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