Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Маккаби Хф
Торпедо-БелАЗ
«Маккаби» Х
Турнирная таблица: «Маккаби» из Хайфы в прошлом сезоне израильского первенства финишировал на третьей строчке, набрав 61 пункт. В 36 матчах Хайфа одержала 18 победы, сыграла вничью в 8 играх и потерпела 10 поражений.
Последние матчи: Израильский клуб в первом матче второго раунда Лиги конференций сыграл вничью с командой «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси (1:1).
Маккаби Хф — Торпедо-БелАЗ: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних матчах «Маккаби» Хайфа одержал две победы, сыграл один раз вничью и потерпел два поражения.
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Торпедо-БелАЗ» занимает 3 место, набрав 29 очков. Выше в таблице расположились «Славия-Мозырь» и «Витебск».
Последние матчи: «Торпедо-БелАз» одержал уверенную победу над коллективом «Работнички» из Северной Македонии (3:0 — дома, 1:0 — в гостях) и обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций.
Во втором раунде еврокубков беларусы ушли от поражения в матче против «Маккаби», спасительный гол забил Кирилл Премудров (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает на протяжении девяти матчей. Автозаводцы также выиграли у «Молодечно» (4:1), «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).
Статистика для ставок
- «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси
- «Маккаби» Х — бронзовый призёр чемпионата Израиля
- «Торпедо-БелАЗ» и «Маккаби» сыграли вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Х — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа команды «Торпедо-БелАЗ» — в 5.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: «Маккаби» в домашних стенах играет ярко, и скорее всего добьется победы над беларусами.
Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.