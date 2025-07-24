Торсхавн — Брондбю: прогноз на футбол и ставка за 2.02

ХБ Торсхавн
Брондбю
«Торсхавн»
Турнирное положение: Фарерский «Торсхавн» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в своем национальном первенстве.
Команда уступила ставшему чемпионом «Викингуру» 14 баллов, а также на восемь очков второму в таблице «Клаксвику». При этом на 17 пунктов она опередила третий «Рунавик».
ХБ Торсхавн — Брондбю: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура текущего розыгрыша чемпионата страны клуб на чужом поле разошелся мировой с «Б36» (2:2) и теперь занимает третье место.
Ранее в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже набрал три очка, в домашних стенах одержав победу над «ТБ/ФКС/Ройн» (4:1).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на чемпионат Фарерских островов, «Торсхавн» ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.
Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, шансы на это невелики, если учесть преимущество соперника в классе.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше чемпионата Фарер.
«Брондбю»
Турнирное положение: «Брондбю» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря третьей позиции в чемпионате Дании.
Команда проиграла сразу 12 очков ставшему чемпионом страны «Копенгагену» и 11 баллов — второму «Мидтьюлланнду», а также лишь на три балла опередила четвертый в таблице «Раннерс».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Дании клуб на своем поле разгромил «Силькеборг» (3:0).
Перед этим в контрольном поединке коллектив также был на высоте, когда также в домашних стенах на этот раз переиграл представителя Германии — немецкую «Герту» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Брондбю» только выигрывал.
Такая форма говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.
Филип Бундгор — лучший бомбардир команды в новом сезоне датского чемпионата с двумя голами.
Статистика для ставок
- в восьми последних матчах «Торсхавн» ни разу не проиграл
- в семи последних матчах «Торсхавна» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Брондбю» выиграл и не пропустил.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.60, победа «Жилины» — в 7.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.83Ракув — Жилина: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. При этом в трех последних поединках они не пропустили.
И хотя хозяева не проигрывали в восьми последних матчах, они все же явно уступают сопернику в классе.
Ставка: сухая победа «Брондбю» за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35