Торсхавн — Брондбю: прогноз на футбол и ставка за 2.02

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Торсхавн» и «Брондбю». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Торсхавн» — «Брондбю», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торсхавн»

Турнирное положение: Фарерский «Торсхавн» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в своем национальном первенстве.

Команда уступила ставшему чемпионом «Викингуру» 14 баллов, а также на восемь очков второму в таблице «Клаксвику». При этом на 17 пунктов она опередила третий «Рунавик».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура текущего розыгрыша чемпионата страны клуб на чужом поле разошелся мировой с «Б36» (2:2) и теперь занимает третье место.

Ранее в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже набрал три очка, в домашних стенах одержав победу над «ТБ/ФКС/Ройн» (4:1).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на чемпионат Фарерских островов, «Торсхавн» ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, шансы на это невелики, если учесть преимущество соперника в классе.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше чемпионата Фарер.

«Брондбю»

Турнирное положение: «Брондбю» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря третьей позиции в чемпионате Дании.

Команда проиграла сразу 12 очков ставшему чемпионом страны «Копенгагену» и 11 баллов — второму «Мидтьюлланнду», а также лишь на три балла опередила четвертый в таблице «Раннерс».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Дании клуб на своем поле разгромил «Силькеборг» (3:0).

Перед этим в контрольном поединке коллектив также был на высоте, когда также в домашних стенах на этот раз переиграл представителя Германии — немецкую «Герту» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Брондбю» только выигрывал.

Такая форма говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.

Филип Бундгор — лучший бомбардир команды в новом сезоне датского чемпионата с двумя голами.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Торсхавн» ни разу не проиграл

в семи последних матчах «Торсхавна» забивали обе команды

в трех последних матчах «Брондбю» выиграл и не пропустил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.60, победа «Жилины» — в 7.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. При этом в трех последних поединках они не пропустили.

И хотя хозяева не проигрывали в восьми последних матчах, они все же явно уступают сопернику в классе.

Ставка: сухая победа «Брондбю» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35