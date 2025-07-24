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    Торсхавн — Брондбю: прогноз на футбол и ставка за 2.02

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    «Брондбю»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Торсхавн» и «Брондбю». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Торсхавн» — «Брондбю», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    ХБ Торсхавн

  • Торсхавн
    •  ХБ Торсхавн 21:45 Брондбю

    Брондбю

  • Брондбю
    •

    «Торсхавн»

    Турнирное положение: Фарерский «Торсхавн» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в своем национальном первенстве.

    Команда уступила ставшему чемпионом «Викингуру» 14 баллов, а также на восемь очков второму в таблице «Клаксвику». При этом на 17 пунктов она опередила третий «Рунавик».

    ХБ Торсхавн — Брондбю: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура текущего розыгрыша чемпионата страны клуб на чужом поле разошелся мировой с «Б36» (2:2) и теперь занимает третье место.

    Ранее в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже набрал три очка, в домашних стенах одержав победу над «ТБ/ФКС/Ройн» (4:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на чемпионат Фарерских островов, «Торсхавн» ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.

    Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, шансы на это невелики, если учесть преимущество соперника в классе.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше чемпионата Фарер.

    «Брондбю»

    Турнирное положение: «Брондбю» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря третьей позиции в чемпионате Дании.

    Команда проиграла сразу 12 очков ставшему чемпионом страны «Копенгагену» и 11 баллов — второму «Мидтьюлланнду», а также лишь на три балла опередила четвертый в таблице «Раннерс».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Дании клуб на своем поле разгромил «Силькеборг» (3:0).

    Перед этим в контрольном поединке коллектив также был на высоте, когда также в домашних стенах на этот раз переиграл представителя Германии — немецкую «Герту» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Брондбю» только выигрывал.

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    Такая форма говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.

    Филип Бундгор — лучший бомбардир команды в новом сезоне датского чемпионата с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми последних матчах «Торсхавн» ни разу не проиграл

    • в семи последних матчах «Торсхавна» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Брондбю» выиграл и не пропустил.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.60, победа «Жилины» — в 7.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. При этом в трех последних поединках они не пропустили.

    И хотя хозяева не проигрывали в восьми последних матчах, они все же явно уступают сопернику в классе.

    Ставка: сухая победа «Брондбю» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торсхавн — Брондбю?

    Матч Торсхавн — Брондбю состоится 24 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торсхавн — Брондбю?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Сухая победа «Брондбю».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торсхавн — Брондбю?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Сухая победа «Брондбю»» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торсхавн — Брондбю?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торсхавн — Брондбю?

    Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.60, победа «Жилины» — в 7.40.

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