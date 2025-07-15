Мальме — Иберия. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

Мальмё
Иберия 1999
«Мальме»
Турнирная таблица: «Мальме» занимает 5 место в чемпионате Швеции, набрав 27 очков: 7 побед, 6 ничьих и 3 поражения.
Последние матчи: В рамках 16 тура внутреннего первенства футболисты «Мальме» переиграли «Норрчёпинг» (3:1).
Мальмё — Иберия 1999: коэффициенты букмекеров
В Лиге чемпионов шведы нанесли поражение чемпиону Грузии — «Иберии» (3:1). В составе «Мальме» голами отметились Али, Болин и Бусанелло.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Мальме» не проигрывает на протяжении пяти матчей: три победы и две ничьи.
«Иберия»
Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Иберия» сохраняет лидерство, после 18 туров чемпион Грузии набрал 44 очка и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».
Последние матчи: «Иберия» потерпела фиаско в матче Лиги чемпионов против «Мальме» (1:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Иберия» проигрывает в третьем матче подряд, чемпион уступил также «Диле» (1:3) и «Торпедо» Кутаиси (0:1).
Статистика для ставок
- «Иберия» — чемпион Грузии
- «Мальме» — чемпион Швеции
- «Мальме» обыграл «Иберию» в Лиге чемпионов (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальме» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.30, а победа «Иберии» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: «Мальмё» обыгрывает «Иберию» с разницей в два мяча. Скорее всего шведы не отдадут преимущество сопернику, а одержат новую победу над чемпионами Грузии.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.97.
Прогноз: В среднем за игру чемпионы Грузии и Швеции забивают по мячу, наш вариант — «Иберия» и «Мальмё» забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.