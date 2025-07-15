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    «Мальме» обеспечит путёвку во 2 раунд Лиги чемпионов?

    Мальме — Иберия. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Иберия»
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    «Иберия» — «Мальме»
    «Мальме» из Швеции дома сыграет против грузинского клуба «Иберия» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальме» — «Иберия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Мальмё

  • Мальмё
    •  Мальмё 20:00 Иберия 1999

    Иберия 1999

  • Тбилиси
    •

    «Мальме»

    Турнирная таблица: «Мальме» занимает 5 место в чемпионате Швеции, набрав 27 очков: 7 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

    Последние матчи: В рамках 16 тура внутреннего первенства футболисты «Мальме» переиграли «Норрчёпинг» (3:1).

    Мальмё — Иберия 1999: коэффициенты букмекеров

    В Лиге чемпионов шведы нанесли поражение чемпиону Грузии — «Иберии» (3:1). В составе «Мальме» голами отметились Али, Болин и Бусанелло.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Мальме» не проигрывает на протяжении пяти матчей: три победы и две ничьи.

    «Иберия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Иберия» сохраняет лидерство, после 18 туров чемпион Грузии набрал 44 очка и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».

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    • Последние матчи: «Иберия» потерпела фиаско в матче Лиги чемпионов против «Мальме» (1:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Иберия» проигрывает в третьем матче подряд, чемпион уступил также «Диле» (1:3) и «Торпедо» Кутаиси (0:1).

    Статистика для ставок

    • «Иберия» — чемпион Грузии

    • «Мальме» — чемпион Швеции

    • «Мальме» обыграл «Иберию» в Лиге чемпионов (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальме» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.30, а победа «Иберии» — в 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Мальмё» обыгрывает «Иберию» с разницей в два мяча. Скорее всего шведы не отдадут преимущество сопернику, а одержат новую победу над чемпионами Грузии.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: В среднем за игру чемпионы Грузии и Швеции забивают по мячу, наш вариант — «Иберия» и «Мальмё» забьют друг другу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мальме — Иберия?

    Матч Мальме — Иберия состоится 15 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мальме — Иберия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мальме — Иберия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальме — Иберия?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мальме — Иберия?

    Коэффициенты букмекеров: : «Мальме» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.30, а победа «Иберии» — в 9.00.

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