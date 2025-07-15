Мальме — Иберия. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

«Мальме» из Швеции дома сыграет против грузинского клуба «Иберия» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальме» — «Иберия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальме»

Турнирная таблица: «Мальме» занимает 5 место в чемпионате Швеции, набрав 27 очков: 7 побед, 6 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: В рамках 16 тура внутреннего первенства футболисты «Мальме» переиграли «Норрчёпинг» (3:1).

В Лиге чемпионов шведы нанесли поражение чемпиону Грузии — «Иберии» (3:1). В составе «Мальме» голами отметились Али, Болин и Бусанелло.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Мальме» не проигрывает на протяжении пяти матчей: три победы и две ничьи.

«Иберия»

Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Иберия» сохраняет лидерство, после 18 туров чемпион Грузии набрал 44 очка и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».

Последние матчи: «Иберия» потерпела фиаско в матче Лиги чемпионов против «Мальме» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Иберия» проигрывает в третьем матче подряд, чемпион уступил также «Диле» (1:3) и «Торпедо» Кутаиси (0:1).

Статистика для ставок

«Иберия» — чемпион Грузии

«Мальме» — чемпион Швеции

«Мальме» обыграл «Иберию» в Лиге чемпионов (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальме» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.30, а победа «Иберии» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Мальмё» обыгрывает «Иберию» с разницей в два мяча. Скорее всего шведы не отдадут преимущество сопернику, а одержат новую победу над чемпионами Грузии.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: В среднем за игру чемпионы Грузии и Швеции забивают по мячу, наш вариант — «Иберия» и «Мальмё» забьют друг другу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.