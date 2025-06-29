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    БАТЭ сможет прервать черную полосу?

    Нафтан — БАТЭ. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нафтан» — БАТЭ
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    Футбольный клуб БАТЭ
    29 июня в 14-м туре чемпионата Беларуси по футболу сыграют «Нафтан» и БАТЭ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нафтан» — БАТЭ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 29 Июня 2025 года

    Нафтан

  • Новополоцк
    •  Нафтан 17:00 БАТЭ

    БАТЭ

  • Борисов
    •

    «Нафтан»

    Турнирное положение: «Нафтан» после 13 туров находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Команда одержала три победы, сыграла один раз вничью и потерпела девять поражений.

    «Нафтан» имеет большие проблемы в обороне. Команда пропускают в среднем 2 мяча по этому сезону. Общая разница забитых и пропущенных — 10:23.

    Нафтан — БАТЭ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Нафтан» в кризисе и кризисе затянувшемся. Команда не может преодолеть черную полосу, начиная с самого начала чемпионата.

    Команда проиграла шесть матчей подряд. Разница мячей на этом отрезке кошмарная — 1:11. Последний гол «Нафтан» забил 20 мая в игре против клуба «Неман» (1:3). Остальные матчи команда проиграла всухую.

    Отметим разгромное поражение команде «Торпедо-БелАЗ» (0:3) в гостевом матче, неудачную домашнюю игру против «Гомеля» (0:2) и три минимальных проигрыша подряд со счетом 0:1 «Динамо» Минску, «Славии-Мозырь» и «Слуцку».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Команда проводит провальный сезон. На фоне слабой игры в обороне, атаку нельзя назвать стабильной. «Нафтан» имеет один их худших показателей по забитым мячам в лиге.

    При этом команда не может похвастаться сильной игрой с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. С таким подходом коллектив рискует провалиться еще ниже.

    В этом матче для «Нафтана» будет крайне важно заработать очки в череде неудач и серии из проигранных матчей.

    БАТЭ

    Турнирное положение: БАТЭ после 13 туров находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Команда набрала 15 очков.

    В активе БАТЭ четыре победы, три ничейных результата и шесть поражений. Разница мячей 15:20. Команда борется за попадание в восьмерку лучших.

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    • Последние матчи: БАТЭ в последних играх не может похвастаться стабильной игрой. У команды шесть матчей без побед: две ничьи и четыре поражения.

    Выделим два крупных гостевых проигрыша, в которых команда пропустила минимум четыре мяча. В 12-м туре БАТЭ уступил «Неману» со счетом 1:5 и команде «Динамо-Брест» 2:4. На данном отрезке разница забитых и пропущенных мячей 10:16.

    Не сыграют: травмированных и деквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: БАТЭ смог хорошо начать сезон, в четырех первых матчах набрав семь очков. Однако последняя победа была одержана в 7-м туре против «Арсенала» (0:1).

    Проблема в игре команды заключается в отсутствии лидеров и стабильных исполнителей в атаке. БАТЭ страдает от разлада внутри руководства клуба, что сказывается на моральном состоянии игроков.

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    Нет сомнений, что в этом матче гости будут полагаться на более качественный подбор игроков и надежную игру в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Нафтан» проиграл в пяти последних матчах

    • БАТЭ пропустил в шести матчах подряд

    • «Нафтан» одержал лишь одну домашнюю победу в сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: БАТЭ является фаворитом по мнению букмекеров. На победу гостей ставки принимаются за коэффициент 1.82. Ничейный результат оценивается в 3.55. Победа «Нафтана» — 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практически одинаковыми коэффициентами — 1.74 и 1.98.

    Прогноз: БАТЭ демонстрирует более качественный футбол и выглядит предпочтительней в этом матче.

    «Нафтан» выглядит крайне слабо и испытывает огромные проблемы в обороне и атаке, учитывая лишь один забитый мяч при 11 пропущенных в последних шести матчей.

    Ставка: Победа БАТЭ в основное время за 1.82.

    Прогноз: Более рискованный прогноз заключается в более провальной игре от хозяев поля и иллювиальном тотале гостей.

    Ставка: Индивидуальный тотал БАТЭ в матче больше 2.5 за 3.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нафтан — БАТЭ?

    Матч Нафтан — БАТЭ состоится 29 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нафтан — БАТЭ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа БАТЭ в основное время.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нафтан — БАТЭ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа БАТЭ в основное время» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нафтан — БАТЭ?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нафтан — БАТЭ?

    Коэффициенты букмекеров: БАТЭ является фаворитом по мнению букмекеров. На победу гостей ставки принимаются за коэффициент 1.82. Ничейный результат оценивается в 3.55. Победа «Нафтана» — 4.00.

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    Нафтан — БАТЭ: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 29.06.202517:00. БАТЭ сможет прервать черную полосу?
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