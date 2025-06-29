Нафтан — БАТЭ. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 29 июня 2025 года

29 июня в 14-м туре чемпионата Беларуси по футболу сыграют «Нафтан» и БАТЭ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нафтан» — БАТЭ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нафтан»

Турнирное положение: «Нафтан» после 13 туров находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Команда одержала три победы, сыграла один раз вничью и потерпела девять поражений.

«Нафтан» имеет большие проблемы в обороне. Команда пропускают в среднем 2 мяча по этому сезону. Общая разница забитых и пропущенных — 10:23.

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Последние матчи: «Нафтан» в кризисе и кризисе затянувшемся. Команда не может преодолеть черную полосу, начиная с самого начала чемпионата.

Команда проиграла шесть матчей подряд. Разница мячей на этом отрезке кошмарная — 1:11. Последний гол «Нафтан» забил 20 мая в игре против клуба «Неман» (1:3). Остальные матчи команда проиграла всухую.

Отметим разгромное поражение команде «Торпедо-БелАЗ» (0:3) в гостевом матче, неудачную домашнюю игру против «Гомеля» (0:2) и три минимальных проигрыша подряд со счетом 0:1 «Динамо» Минску, «Славии-Мозырь» и «Слуцку».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда проводит провальный сезон. На фоне слабой игры в обороне, атаку нельзя назвать стабильной. «Нафтан» имеет один их худших показателей по забитым мячам в лиге.

При этом команда не может похвастаться сильной игрой с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. С таким подходом коллектив рискует провалиться еще ниже.

В этом матче для «Нафтана» будет крайне важно заработать очки в череде неудач и серии из проигранных матчей.

БАТЭ

Турнирное положение: БАТЭ после 13 туров находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Команда набрала 15 очков.

В активе БАТЭ четыре победы, три ничейных результата и шесть поражений. Разница мячей 15:20. Команда борется за попадание в восьмерку лучших.

Последние матчи: БАТЭ в последних играх не может похвастаться стабильной игрой. У команды шесть матчей без побед: две ничьи и четыре поражения.

Выделим два крупных гостевых проигрыша, в которых команда пропустила минимум четыре мяча. В 12-м туре БАТЭ уступил «Неману» со счетом 1:5 и команде «Динамо-Брест» 2:4. На данном отрезке разница забитых и пропущенных мячей 10:16.

Не сыграют: травмированных и деквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: БАТЭ смог хорошо начать сезон, в четырех первых матчах набрав семь очков. Однако последняя победа была одержана в 7-м туре против «Арсенала» (0:1).

Проблема в игре команды заключается в отсутствии лидеров и стабильных исполнителей в атаке. БАТЭ страдает от разлада внутри руководства клуба, что сказывается на моральном состоянии игроков.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут полагаться на более качественный подбор игроков и надежную игру в обороне.

Статистика для ставок

«Нафтан» проиграл в пяти последних матчах

БАТЭ пропустил в шести матчах подряд

«Нафтан» одержал лишь одну домашнюю победу в сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: БАТЭ является фаворитом по мнению букмекеров. На победу гостей ставки принимаются за коэффициент 1.82. Ничейный результат оценивается в 3.55. Победа «Нафтана» — 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практически одинаковыми коэффициентами — 1.74 и 1.98.

Прогноз: БАТЭ демонстрирует более качественный футбол и выглядит предпочтительней в этом матче.

«Нафтан» выглядит крайне слабо и испытывает огромные проблемы в обороне и атаке, учитывая лишь один забитый мяч при 11 пропущенных в последних шести матчей.

Ставка: Победа БАТЭ в основное время за 1.82.

Прогноз: Более рискованный прогноз заключается в более провальной игре от хозяев поля и иллювиальном тотале гостей.

Ставка: Индивидуальный тотал БАТЭ в матче больше 2.5 за 3.35.