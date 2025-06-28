Ислочь — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 июня 2025 года

28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ислочь»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Ислочь» на три очка отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 27 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ислочь» разгромила «Сморгонь» (4:0).

До того команда была бита «МЛ Витебском» (0:1). А вот поединок с брестским «Динамо» завершился трудной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ислочь» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Волки» нынче выглядят довольно симпатично. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Причем «Ислочь» традиционно неудачно противостоит торпедовцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при четырех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к лидерам.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: Жодинцы намерены побороться за медали. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо-БелАЗ» в 13 матчах чемпионата набрала 23 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Торпедо-БелАЗ» переиграл «Витебск» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Бумпрому» (2:0). Да и чуть ранее она сумела переиграть ершистый «Минск» (5:1).

При этом «Торпедо-БелАЗ» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Жодинцы относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 19 мячей в 13 поединках чемпионата.

При этом «Торпедо-БелАЗ» победил лишь в шести матчах из 13. А вот отставание от первой тройки составляет 3 зачетных балла.

Команда нынче находится на психологическом подъеме. Жодинцы победили в четырех своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Торпедовцы имеет весьма качественный подбор исполнителей.

Статистика для ставок

Жодинцы одолели «волков» в 3 последних очных встречах

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Торпедо-БелАЗ» победил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: Жодинцы выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же в последние годы успешно противостоят «Ислочи».

Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05