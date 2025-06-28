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    «Волкам» ничего не светит

    Ислочь — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ»
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    «Ислочь»
    28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Июня 2025 года

    Ислочь

  • Минск
    •  Ислочь 14:00 Торпедо-БелАЗ

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •

    «Ислочь»

    Турнирное положение: «Волки» сражаются за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ислочь» на три очка отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 27 результативными ударами.

    Ислочь — Торпедо-БелАЗ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ислочь» разгромила «Сморгонь» (4:0).

    До того команда была бита «МЛ Витебском» (0:1). А вот поединок с брестским «Динамо» завершился трудной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ислочь» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Волки» нынче выглядят довольно симпатично. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

    Причем «Ислочь» традиционно неудачно противостоит торпедовцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при четырех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к лидерам.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирное положение: Жодинцы намерены побороться за медали. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо-БелАЗ» в 13 матчах чемпионата набрала 23 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Торпедо-БелАЗ» переиграл «Витебск» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Бумпрому» (2:0). Да и чуть ранее она сумела переиграть ершистый «Минск» (5:1).

    При этом «Торпедо-БелАЗ» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Жодинцы относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 19 мячей в 13 поединках чемпионата.

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    При этом «Торпедо-БелАЗ» победил лишь в шести матчах из 13. А вот отставание от первой тройки составляет 3 зачетных балла.

    Команда нынче находится на психологическом подъеме. Жодинцы победили в четырех своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Торпедовцы имеет весьма качественный подбор исполнителей.

    Статистика для ставок

    • Жодинцы одолели «волков» в 3 последних очных встречах

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Торпедо-БелАЗ» победил в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: Жодинцы выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же в последние годы успешно противостоят «Ислочи».

    Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ?

    Матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ состоится 28 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ислочь — Торпедо-БелАЗ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ислочь — Торпедо-БелАЗ?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ислочь — Торпедо-БелАЗ?

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.07.

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    Ислочь — Торпедо-БелАЗ: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 28.06.202514:00. «Волкам» ничего не светит
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