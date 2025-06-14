Ашхабад — Аркадаг. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 14 июня 2025 года

14 июня в 13-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Аркадаг». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ашхабад» — «Аркадаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» проводит блеклый отрезок. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ашхабад» в 12 матчах добыл всего 3 победы. А вот отличились игроки команды 11 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ашхабад» уступил «Небитчи» (0:2).

До того команда не сумела одолеть «Копетдаг» (0:0). А вот поединок с «Ахалом» завершился зычной коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Ашхабад» не забил ни одного мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ашхабад» не может забить уже 5 матчей кряду. Да и пропускает команда в среднем немногим реже 2 мячей за матч.

Причем «Ашхабад» традиционно неудачно противостоит «Аркадагу». Из пяти последних очных поединков команда уступила во всех пяти.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой лидеру чемпионата.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» сносит всех и вся на своем пути. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аркадаг» в 10 матчах чемпионата набрал 30 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Аркадаг» переиграл «Мерв» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Алтын Асыру» (3:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Шагадамом» (4:1).

При этом «Аркадаг» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аркадаг» весьма преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 10 поединках туркменского чемпионата.

При этом «Аркадаг» пока не потерял ни одного очка. Да и гандикап от ближайшего преследователя составляет 5 зачетных баллов.

Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает крайне редко.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена продолжить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Аркадаг» в среднем забивает больше 3 мячей за матч

«Ашхабад» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

«Аркадаг» обыграл «Ашхабад» во всех 7 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.43.

Прогноз: «Аркадаг» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и оборона «Ашхабада» частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.24