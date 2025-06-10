Румыния — Кипр: прогноз (к. 1.95) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

Румыния
Кипр
Румыния
Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Румыния набрала три балла и занимает вторую позицию в группе.
Команда на шесть баллов отстает от лидера Боснии и Герцеговины, а также лишь по дополнительным показателям опережает своих ближайших преследователей Кипр и Австрию.
Румыния — Кипр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации ЧМ-2026 сборная на чужом поле потерпела поражение от Австрии (1:2).
Перед этим коллектив во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира набрал три очка, одержав на выезде разгромную победу над Сан-Марино (5:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Румыния выиграла семь раз при двух поражениях.
Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на успех, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть неуступчивость соперника.
Шесть голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Кипр
Турнирное положение: По итогам двух поединков отборочного цикла Кипр набрал три балла и занимает третью позицию в группе.
Команда на шесть очков отстает от лидера квинтета Боснии и Герцеговины и по дополнительным показателям — от второй в таблице Румынии, а также по дополнительным показателям опережает четвертую Австрию.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах разошлась мировой с Болгарией — 2:2.
Перед этим во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира коллектив в чужих стенах остался без очков, потерпев поражение от Боснии и Герцеговины (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Кипр проиграл пять раз при двух победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о небольших шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть фактор чужого поля и преимущество соперника в классе.
Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Румынии забивали обе команды
- в шести из 10-ти последних матчей Кипра забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей Кипра забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья — в 5.40, успех Кипра — в 12.50.
ТБ 2.5 считается более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяева забивали в каждом из таймов. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.
При этом в двух последних матчах гости пропускали как до перерыва, так и после него.
Ставка: Румыния забьет в обоих таймах за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Кипра.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55