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    Обойдет ли Кипр Румынию?

    Румыния — Кипр: прогноз (к. 1.95) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Кипр
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    Иоаннис Питтас
    10 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Румыния и Кипр. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Кипр, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H 10 Июня 2025 года

    Румыния

  • Бухарест
    •  Румыния 21:45 Кипр

    Кипр

  • Никосия
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    Румыния

    Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Румыния набрала три балла и занимает вторую позицию в группе.

    Команда на шесть баллов отстает от лидера Боснии и Герцеговины, а также лишь по дополнительным показателям опережает своих ближайших преследователей Кипр и Австрию.

    Румыния — Кипр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации ЧМ-2026 сборная на чужом поле потерпела поражение от Австрии (1:2).

    Перед этим коллектив во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира набрал три очка, одержав на выезде разгромную победу над Сан-Марино (5:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Румыния выиграла семь раз при двух поражениях.

    Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на успех, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть неуступчивость соперника.

    Шесть голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Кипр

    Турнирное положение: По итогам двух поединков отборочного цикла Кипр набрал три балла и занимает третью позицию в группе.

    Команда на шесть очков отстает от лидера квинтета Боснии и Герцеговины и по дополнительным показателям — от второй в таблице Румынии, а также по дополнительным показателям опережает четвертую Австрию.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах разошлась мировой с Болгарией — 2:2.

    Перед этим во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира коллектив в чужих стенах остался без очков, потерпев поражение от Боснии и Герцеговины (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Кипр проиграл пять раз при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о небольших шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть фактор чужого поля и преимущество соперника в классе.

    Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Румынии забивали обе команды

    • в шести из 10-ти последних матчей Кипра забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей Кипра забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья — в 5.40, успех Кипра — в 12.50.

    ТБ 2.5 считается более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяева забивали в каждом из таймов. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

    При этом в двух последних матчах гости пропускали как до перерыва, так и после него.

    Ставка: Румыния забьет в обоих таймах за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Кипра.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Румыния — Кипр?

    Матч Румыния — Кипр состоится 10 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Румыния — Кипр?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Румыния забьет в обоих таймах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Румыния — Кипр?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Румыния забьет в обоих таймах» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния — Кипр?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Румыния — Кипр?

    Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья — в 5.40, успех Кипра — в 12.50.

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