Румыния — Кипр: прогноз (к. 1.95) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

10 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Румыния и Кипр. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Кипр, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Румыния

Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Румыния набрала три балла и занимает вторую позицию в группе.

Команда на шесть баллов отстает от лидера Боснии и Герцеговины, а также лишь по дополнительным показателям опережает своих ближайших преследователей Кипр и Австрию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации ЧМ-2026 сборная на чужом поле потерпела поражение от Австрии (1:2).

Перед этим коллектив во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира набрал три очка, одержав на выезде разгромную победу над Сан-Марино (5:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Румыния выиграла семь раз при двух поражениях.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на успех, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть неуступчивость соперника.

Шесть голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Кипр

Турнирное положение: По итогам двух поединков отборочного цикла Кипр набрал три балла и занимает третью позицию в группе.

Команда на шесть очков отстает от лидера квинтета Боснии и Герцеговины и по дополнительным показателям — от второй в таблице Румынии, а также по дополнительным показателям опережает четвертую Австрию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах разошлась мировой с Болгарией — 2:2.

Перед этим во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира коллектив в чужих стенах остался без очков, потерпев поражение от Боснии и Герцеговины (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Кипр проиграл пять раз при двух победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о небольших шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть фактор чужого поля и преимущество соперника в классе.

Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Румынии забивали обе команды

в шести из 10-ти последних матчей Кипра забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей Кипра забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья — в 5.40, успех Кипра — в 12.50.

ТБ 2.5 считается более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяева забивали в каждом из таймов. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах гости пропускали как до перерыва, так и после него.

Ставка: Румыния забьет в обоих таймах за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Кипра.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55