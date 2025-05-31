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    «Алтын Асыр» будет торопиться

    Копетдаг — Алтын Асыр. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Копетдаг» — «Алтын Асыр»
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    31 мая в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 15:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Копетдаг» — «Алтын Асыр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 31 Мая 2025 года

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •  Копетдаг 15:45 Алтын Асыр

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» стартовал крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Копетдаг» в 12 матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот отличились игроки команды всего 6 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Копетдаг» подписал мировую с «Ашхабадом» (0:0).

    До того команда была бита «Шагадамом» (0:1). Да и поединок с «Ахалом» зачетных баллов в копилку не принес (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Копетдаг» забил дважды, пропустив в свои ворота 7 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Копетдаг» на данном этапе крайне слаб. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

    Причем «Копетдаг» традиционно неудачно противостоит «Алтын Асыру». Из пяти последних очных поединков команда проиграла 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тем паче, команда не забивает уже 3 матча кряду.

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» стартовал относительно продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алтын Асыр» в 11 матчах чемпионата набрал 22 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алтын Асыр» уступил «Аркадагу» (0:3).

    До того команда сумела одолеть «Ахал» (3:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение колючему «Мерву» (2:0).

    При этом «Алтын Асыр» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алтын Асыр» нынче не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 14 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Алтын Асыр» намерен побороться за самые высокие места. Вот только нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс «Алтын Асыр» одолел «Копетдаг» в 7 последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Копетдаг» не забивает 2 матча кряду

    • «Алтын Асыр» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

    • «Копетдаг» в 7 последних очных встречах уступил «Алтын Асыру»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Алтын Асыр» бьется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости выглядят сильнее соперника, к тому же оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Алтын Асыра» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Копетдаг — Алтын Асыр?

    Матч Копетдаг — Алтын Асыр состоится 31 мая 2025 года в 15:45 по московскому времени в рамках турнира: Туркмения. Премьер-лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Копетдаг — Алтын Асыр?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Копетдаг — Алтын Асыр?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Копетдаг — Алтын Асыр?

    Смотреть матч турнира Туркмения. Премьер-лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Копетдаг — Алтын Асыр?

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Копетдаг — Алтын Асыр: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 31.05.202515:45. «Алтын Асыр» будет торопиться
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