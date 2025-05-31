Копетдаг — Алтын Асыр. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 31 мая 2025 года

31 мая в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 15:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Копетдаг» — «Алтын Асыр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» стартовал крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Копетдаг» в 12 матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот отличились игроки команды всего 6 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Копетдаг» подписал мировую с «Ашхабадом» (0:0).

До того команда была бита «Шагадамом» (0:1). Да и поединок с «Ахалом» зачетных баллов в копилку не принес (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Копетдаг» забил дважды, пропустив в свои ворота 7 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Копетдаг» на данном этапе крайне слаб. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Копетдаг» традиционно неудачно противостоит «Алтын Асыру». Из пяти последних очных поединков команда проиграла 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тем паче, команда не забивает уже 3 матча кряду.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» стартовал относительно продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Алтын Асыр» в 11 матчах чемпионата набрал 22 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алтын Асыр» уступил «Аркадагу» (0:3).

До того команда сумела одолеть «Ахал» (3:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение колючему «Мерву» (2:0).

При этом «Алтын Асыр» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алтын Асыр» нынче не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 14 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Алтын Асыр» намерен побороться за самые высокие места. Вот только нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс «Алтын Асыр» одолел «Копетдаг» в 7 последних очных поединках.

Статистика для ставок

«Копетдаг» не забивает 2 матча кряду

«Алтын Асыр» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

«Копетдаг» в 7 последних очных встречах уступил «Алтын Асыру»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Алтын Асыр» бьется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости выглядят сильнее соперника, к тому же оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Алтын Асыра» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63