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    «Небитчи» добудет три очка

    Небитчи — Ашхабад. Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Небитчи» — «Ашхабад»
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    31 мая в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Небитчи» и «Ашхабад». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Небитчи» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 31 Мая 2025 года

    Небитчи

  • Балканабад
    •  Небитчи 15:30 Ашхабад

    Ашхабад

  • Ашхабад
    •

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Небитчи» в 12 матчах добыл лишь 9 зачетных баллов. А вот отличились игроки команды всего 5 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Небитчи» подписал мировую с «Мервом» (0:0).

    До того команда была бита «Аркадагом» (0:3). Да и поединок с «Шагадамом» очков в копилку не принес (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Небитчи» не забил ни разу, пропустив в свои ворота 6 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Небитчи» на данном этапе крайне слаб. Команда не забивает уже 7 матчей кряду.

    Причем «Небитчи» традиционно успешно противостоит «Ашхабаду». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем более, тылы соперника частенько дают сбои.

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: «Ашхабад» стартовал не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ашхабад» в 11 матчах чемпионата набрал 11 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ашхабад» не сумел одолеть «Копетдаг» (0:0).

    До того команда разгромно уступила «Ахалу» (0:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Мерва» (0:2).

    При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках добыл 1 победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ашхабад» нынче не преуспевает в плане реализации. Команда не забивает уже 4 матча подряд.

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    При этом «Ашхабад» вряд ли способен побороться за медали чемпионата. Да и не побеждает команда уже 4 матча кряду.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем почти гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Зато «Ашхабад» одолел «Небитчи» в 2 последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Небитчи» не забивает 7 матчей кряду

    • «Ашхабад» не может забить 4 матча кряду

    • «Небитчи» в 2 последних очных встречах уступил «Ашхабаду»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Небитчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.56.

    Прогноз: «Небитчи» постарается воспользоваться преимуществом своего поля, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева мотивированы вернуться на забивной путь, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Небитчи» за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Небитчи — Ашхабад?

    Матч Небитчи — Ашхабад состоится 31 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: Туркмения. Премьер-лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Небитчи — Ашхабад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Небитчи — Ашхабад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.43.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Небитчи — Ашхабад?

    Смотреть матч турнира Туркмения. Премьер-лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Небитчи — Ашхабад?

    Коэффициенты букмекеров: «Небитчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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    Небитчи — Ашхабад: прогноз и ставка за 2.43, статистика, коэффициенты матча 31.05.202515:30. «Небитчи» добудет три очка
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