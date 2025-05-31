Небитчи — Ашхабад. Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 31 мая 2025 года

Небитчи
Ашхабад
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Небитчи» в 12 матчах добыл лишь 9 зачетных баллов. А вот отличились игроки команды всего 5 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Небитчи» подписал мировую с «Мервом» (0:0).
До того команда была бита «Аркадагом» (0:3). Да и поединок с «Шагадамом» очков в копилку не принес (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Небитчи» не забил ни разу, пропустив в свои ворота 6 мячей.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небитчи» на данном этапе крайне слаб. Команда не забивает уже 7 матчей кряду.
Причем «Небитчи» традиционно успешно противостоит «Ашхабаду». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем более, тылы соперника частенько дают сбои.
«Ашхабад»
Турнирное положение: «Ашхабад» стартовал не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Ашхабад» в 11 матчах чемпионата набрал 11 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ашхабад» не сумел одолеть «Копетдаг» (0:0).
До того команда разгромно уступила «Ахалу» (0:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Мерва» (0:2).
При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках добыл 1 победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ашхабад» нынче не преуспевает в плане реализации. Команда не забивает уже 4 матча подряд.
При этом «Ашхабад» вряд ли способен побороться за медали чемпионата. Да и не побеждает команда уже 4 матча кряду.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем почти гол за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Зато «Ашхабад» одолел «Небитчи» в 2 последних очных поединках.
Статистика для ставок
- «Небитчи» не забивает 7 матчей кряду
- «Ашхабад» не может забить 4 матча кряду
- «Небитчи» в 2 последних очных встречах уступил «Ашхабаду»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Небитчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.56.
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Прогноз: «Небитчи» постарается воспользоваться преимуществом своего поля, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева мотивированы вернуться на забивной путь, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Небитчи» за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30