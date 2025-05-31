Небитчи — Ашхабад. Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 31 мая 2025 года

31 мая в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Небитчи» и «Ашхабад». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Небитчи» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Небитчи» в 12 матчах добыл лишь 9 зачетных баллов. А вот отличились игроки команды всего 5 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Небитчи» подписал мировую с «Мервом» (0:0).

До того команда была бита «Аркадагом» (0:3). Да и поединок с «Шагадамом» очков в копилку не принес (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Небитчи» не забил ни разу, пропустив в свои ворота 6 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Небитчи» на данном этапе крайне слаб. Команда не забивает уже 7 матчей кряду.

Причем «Небитчи» традиционно успешно противостоит «Ашхабаду». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем более, тылы соперника частенько дают сбои.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» стартовал не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Ашхабад» в 11 матчах чемпионата набрал 11 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ашхабад» не сумел одолеть «Копетдаг» (0:0).

До того команда разгромно уступила «Ахалу» (0:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Мерва» (0:2).

При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках добыл 1 победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ашхабад» нынче не преуспевает в плане реализации. Команда не забивает уже 4 матча подряд.

При этом «Ашхабад» вряд ли способен побороться за медали чемпионата. Да и не побеждает команда уже 4 матча кряду.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем почти гол за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Зато «Ашхабад» одолел «Небитчи» в 2 последних очных поединках.

Статистика для ставок

«Небитчи» не забивает 7 матчей кряду

«Ашхабад» не может забить 4 матча кряду

«Небитчи» в 2 последних очных встречах уступил «Ашхабаду»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Небитчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.56.

Прогноз: «Небитчи» постарается воспользоваться преимуществом своего поля, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы вернуться на забивной путь, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Небитчи» за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30