Видад Касабланка — Севилья. Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 мая 2025 года

Видад
Севилья
«Видад» Касабланка
Турнирное положение: Марокканцам палец в рот не клади. Команда заняла итоговое 3 место в своем чемпионате.
При этом «Видад» Касабланка лишь на 3 очка отстал от второй позиции. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 была обыграна «Хемис Земамра».
До того команда уверенно переиграла «Женесс Спортив» (2:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «ФАР Рабату» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Видад» Касабланка забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Видад» нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда победила в трех своих последних матчах.
В матче с «Севильей» марокканцы постараются выдать свой максимум. «Видад» Касабланка явно не боится испанцев, имеющих к тому же проблемы с надежностью тылов.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марокканцы уже две недели назад завершили выступления в своем чемпионате, и явно успели перевести дух.
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Севилья» всего на один пункт опередила опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 55 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Севильцы были биты «Вильярреалом» (2:4).
До того команда потерпела поражение от мадридского «Реала» (0:2). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» принес три очка (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Севилья» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Севильцы на данном этапе выглядят нестабильно. Команда уступила в двух своих последних матчах.
При этом «Севилья» явно не преуспевает в плане реализации. Севильцы настреляли 42 мяча в 38 поединках чемпионата Испании.
В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и исправиться за неудачный финиш сезона явно не помешает.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Севильцы вполне способны прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Севилья» в среднем пропускает чаще гола за матч
- Севильцы уступили в 2 последних поединках
- «Видад» Касабланка победил в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.09.
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Прогноз: Севильцы постараются исправиться за свои последние неудачи в чемпионате.
«Севилья» выглядит сильнее соперника, хоть марокканцы и преуспевали в своих последних матчах.
Ставка: Победа «Севильи» за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.51