Видад Касабланка — Севилья. Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 мая 2025 года

27 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Видад» Касабланка и «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Видад» Касабланка — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Видад» Касабланка

Турнирное положение: Марокканцам палец в рот не клади. Команда заняла итоговое 3 место в своем чемпионате.

При этом «Видад» Касабланка лишь на 3 очка отстал от второй позиции. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 была обыграна «Хемис Земамра».

До того команда уверенно переиграла «Женесс Спортив» (2:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «ФАР Рабату» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Видад» Касабланка забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Видад» нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда победила в трех своих последних матчах.

В матче с «Севильей» марокканцы постараются выдать свой максимум. «Видад» Касабланка явно не боится испанцев, имеющих к тому же проблемы с надежностью тылов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марокканцы уже две недели назад завершили выступления в своем чемпионате, и явно успели перевести дух.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Севилья» всего на один пункт опередила опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 55 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Севильцы были биты «Вильярреалом» (2:4).

До того команда потерпела поражение от мадридского «Реала» (0:2). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» принес три очка (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Севилья» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Севильцы на данном этапе выглядят нестабильно. Команда уступила в двух своих последних матчах.

При этом «Севилья» явно не преуспевает в плане реализации. Севильцы настреляли 42 мяча в 38 поединках чемпионата Испании.

В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и исправиться за неудачный финиш сезона явно не помешает.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Севильцы вполне способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Севилья» в среднем пропускает чаще гола за матч

Севильцы уступили в 2 последних поединках

«Видад» Касабланка победил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.09.

Прогноз: Севильцы постараются исправиться за свои последние неудачи в чемпионате.

«Севилья» выглядит сильнее соперника, хоть марокканцы и преуспевали в своих последних матчах.

Ставка: Победа «Севильи» за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.51