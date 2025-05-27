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    «Севилья» расправится с марокканцами

    Видад Касабланка — Севилья. Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Севилью Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Видад» Касабланка — «Севилья»
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    Доди Лукебакио
    27 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Видад» Касабланка и «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Видад» Касабланка — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Мая 2025 года

    Видад

  • Касабланка
    •  Видад 22:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Видад» Касабланка

    Турнирное положение: Марокканцам палец в рот не клади. Команда заняла итоговое 3 место в своем чемпионате.

    При этом «Видад» Касабланка лишь на 3 очка отстал от второй позиции. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 была обыграна «Хемис Земамра».

    До того команда уверенно переиграла «Женесс Спортив» (2:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «ФАР Рабату» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Видад» Касабланка забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Видад» нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда победила в трех своих последних матчах.

    В матче с «Севильей» марокканцы постараются выдать свой максимум. «Видад» Касабланка явно не боится испанцев, имеющих к тому же проблемы с надежностью тылов.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марокканцы уже две недели назад завершили выступления в своем чемпионате, и явно успели перевести дух.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

    Причем «Севилья» всего на один пункт опередила опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 55 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Севильцы были биты «Вильярреалом» (2:4).

    До того команда потерпела поражение от мадридского «Реала» (0:2). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» принес три очка (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Севилья» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Севильцы на данном этапе выглядят нестабильно. Команда уступила в двух своих последних матчах.

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    При этом «Севилья» явно не преуспевает в плане реализации. Севильцы настреляли 42 мяча в 38 поединках чемпионата Испании.

    В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и исправиться за неудачный финиш сезона явно не помешает.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Севильцы вполне способны прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Севилья» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Севильцы уступили в 2 последних поединках

    • «Видад» Касабланка победил в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.09.

    Прогноз: Севильцы постараются исправиться за свои последние неудачи в чемпионате.

    «Севилья» выглядит сильнее соперника, хоть марокканцы и преуспевали в своих последних матчах.

    Ставка: Победа «Севильи» за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.51

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Видад Касабланка — Севилья?

    Матч Видад Касабланка — Севилья состоится 27 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Видад Касабланка — Севилья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Видад Касабланка — Севилья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.53.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Видад Касабланка — Севилья?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Видад Касабланка — Севилья?

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 2.65.

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    Видад Касабланка — Севилья: прогноз и ставка за 2.53, статистика, коэффициенты матча 27.05.202522:00. «Севилья» расправится с марокканцами
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