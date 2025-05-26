Разгром перед отпуском: «Барселона» завершила сезон в Бильбао на мажорной ноте

Матч начался с аплодисментов. «Атлетик» прощался с эпохой: капитан Оскар де Маркос провёл свой 570-й и последний матч. Весь стадион поднялся — не из вежливости, а из признательности. Но футбол не ждал. Уже в первые минуты хозяева вгрызлись в игру: гол Саннади был отменён из-за офсайда, а «Барселона» не успела даже перевести дыхание.
Однако команда Флика за год приучила всех к одному: чем сильнее давит соперник, тем сильнее «Барса» захочет ответить.
Левандовский пробил отметку в 100 голов
На 14-й минуте мяч, выведенный из-под давления Педри, оказался у Фермина Лопеса — и в одно касание у Левандовского. Поляк, переживший за карьеру все стадии атакующего ремесла, не торопился: изящный переброс через Унаи Симона стал его сотым голом за «Барсу». Красиво!
Четыре минуты — и снова он. Рафинья закрутил угловой, Левандовски нашёл себе пространство, словно шпион в толпе, и пробил головой. 0:2 — и это уже не про статистику, а про контроль. Даже над матчем, а над настроением, над тем, как должен заканчиваться чемпионский сезон.
Да, у «Атлетика» были моменты. Саннади дважды простил гостей: сначала с шести метров, потом в чистом выходе 1 на 1 с Пеньей. Но истина была в другом: даже под прессингом, даже при ротации, «Барса» не терялась. Ямаль, Педри, Гави — они кружили мяч, будто играют во дворе.
Второй тайм стал логичным продолжением, вот только моменты были, а гол пришлось подождать. Левандовский не дожал на хет-трик, хотя Рафинья вывел его один в один. Пау Кубарси чуть не устроил автогол, но каркас ворот сыграл за Пенью. Всё остальное — хладнокровие, геометрия, ироничная усталость чемпиона, который знает: свою работу он сделал.
И как водится, на последних строках — подпись. На 94-й минуте Берчиче сбил Дани Ольмо, и тот сам исполнил пенальти. Без надрыва, но с ясностью — как финальный аккорд в симфонии, где все инструменты замолкают одновременно.
0:3. Сухо, чисто, как белая страница после насыщенного романа. И как же обидно, что Левандовский не успел сделать хет-трик! Его заменили буквально за пару минут до 11-метрового.
Флик: первый акт
Ханс-Дитер Флик за один сезон оформил не просто чемпионство. Он вернул «Барсу» на европейскую карту. Три титула (но не требл, ну путаем!), 88 очков, 102 гола — и почти без срывов. «Барселона» снова не просто выигрывает, а диктует стиль.
А «Атлетик» остаётся командой с сердцем. Командой, которая попала в Лигу чемпионов и проводила своих героев с честью.
Но этот вечер был не их. Он был о том, как один клуб закрыл сезон — не просто победой, а заявлением. Сезон окончен. Музыка стихла. Но эхо, которое оставила эта «Барселона», будет звучать ещё долго.