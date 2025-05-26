Разгром перед отпуском: «Барселона» завершила сезон в Бильбао на мажорной ноте

Футбол умеет прощаться тихо. Но не «Барселона». В Бильбао, на старом добром «Сан-Мамесе», где традиции стучат в бетонные стены, чемпионы вышли на финишную прямую не для того, чтобы отсидеться. Они пришли довести до совершенства уже почти безупречный сезон. Итог — 0:3, и в этом сухом счёте спрятано гораздо больше, чем кажется.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Барселона 0:3 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (14'), 0:2 Роберт Левандовски (17'), 0:3 Даниэль Ольмо (пенальти) (90 + 4') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос (Иньиго Лекуэ, 89'), Унай Нуньес (Даниэль Вивиан, 62'), Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 62'), Микель Хаурегисар, Унаи Гомес (Ойан Сансет, 62'), Алехандро Беренгер, Нико Уильямс (Иньяки Уильямс, 80'), Мароан Саннади Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 81'), Рональд Араухо (Андреас Кристенсен, 64'), Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Гави, Фермин Лопес, Рафаэл Диас (Даниэль Ольмо, 64'), Роберт Левандовски (Пау Виктор, 90'), Ламин Ямаль, Педри (Френки де Йонг, 81') Предупреждение: Юри Берчиче (75')

Матч начался с аплодисментов. «Атлетик» прощался с эпохой: капитан Оскар де Маркос провёл свой 570-й и последний матч. Весь стадион поднялся — не из вежливости, а из признательности. Но футбол не ждал. Уже в первые минуты хозяева вгрызлись в игру: гол Саннади был отменён из-за офсайда, а «Барселона» не успела даже перевести дыхание.

Оскар де Маркос globallookpress.com

Однако команда Флика за год приучила всех к одному: чем сильнее давит соперник, тем сильнее «Барса» захочет ответить.

Левандовский пробил отметку в 100 голов

На 14-й минуте мяч, выведенный из-под давления Педри, оказался у Фермина Лопеса — и в одно касание у Левандовского. Поляк, переживший за карьеру все стадии атакующего ремесла, не торопился: изящный переброс через Унаи Симона стал его сотым голом за «Барсу». Красиво!

Левандовский празднует гол globallookpress.com

Четыре минуты — и снова он. Рафинья закрутил угловой, Левандовски нашёл себе пространство, словно шпион в толпе, и пробил головой. 0:2 — и это уже не про статистику, а про контроль. Даже над матчем, а над настроением, над тем, как должен заканчиваться чемпионский сезон.

Игроки Барселоны празднуют второй гол globallookpress.com

Да, у «Атлетика» были моменты. Саннади дважды простил гостей: сначала с шести метров, потом в чистом выходе 1 на 1 с Пеньей. Но истина была в другом: даже под прессингом, даже при ротации, «Барса» не терялась. Ямаль, Педри, Гави — они кружили мяч, будто играют во дворе.

Второй тайм стал логичным продолжением, вот только моменты были, а гол пришлось подождать. Левандовский не дожал на хет-трик, хотя Рафинья вывел его один в один. Пау Кубарси чуть не устроил автогол, но каркас ворот сыграл за Пенью. Всё остальное — хладнокровие, геометрия, ироничная усталость чемпиона, который знает: свою работу он сделал.

И как водится, на последних строках — подпись. На 94-й минуте Берчиче сбил Дани Ольмо, и тот сам исполнил пенальти. Без надрыва, но с ясностью — как финальный аккорд в симфонии, где все инструменты замолкают одновременно.

0:3. Сухо, чисто, как белая страница после насыщенного романа. И как же обидно, что Левандовский не успел сделать хет-трик! Его заменили буквально за пару минут до 11-метрового.

Дани Ольмо празднует гол globallookpress.com

Флик: первый акт

Ханс-Дитер Флик за один сезон оформил не просто чемпионство. Он вернул «Барсу» на европейскую карту. Три титула (но не требл, ну путаем!), 88 очков, 102 гола — и почти без срывов. «Барселона» снова не просто выигрывает, а диктует стиль.

А «Атлетик» остаётся командой с сердцем. Командой, которая попала в Лигу чемпионов и проводила своих героев с честью.

Баннер в честь Оскара де Маркоса globallookpress.com

Но этот вечер был не их. Он был о том, как один клуб закрыл сезон — не просто победой, а заявлением. Сезон окончен. Музыка стихла. Но эхо, которое оставила эта «Барселона», будет звучать ещё долго.