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    «Чонбук Моторс» начнет без прелюдий

    Тэгу — Чонбук Моторс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, К-Лига, 27 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз и ставки на «Тэгу» — «Чонбук Моторс»
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    «Чонбук Моторс»
    27 мая в 16-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Тэгу» и «Чонбук Моторс». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тэгу» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 27 Мая 2025 года

    Тэгу

  • Тэгу
    •  Тэгу 13:30 Чонбук Хендай Моторс

    Чонбук Хендай Моторс

  • Чонджу
    •

    «Тэгу»

    Турнирное положение: «Тэгу» нынче выглядит не столь выгодно. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Тэгу» набрал всего 11 очков в 15 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тэгу» уступил «Тэджон Ситизен» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Сеула» (0:1). При этом чуть ранее она сумела одолеть «Аньянг» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тэгу» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тэгу» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда забивает в среднем фактически гол за матч.

    Матчи с «Чонбук Моторс» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Тэгу» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.

    «Чонбук Моторс»

    Турнирное положение: «Моторс» бьются за лидерство в чемпионате. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Чонбук Моторс» отстает от лидера лишь на 2 очка. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Моторс» не смогли обыграть «Джеджу» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Аньянгу» (2:0). Да и поединок с «Тэджон Ситизен» принес три зачетных балла в копилку (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чонбук Моторс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Моторс» на данном этапе выглядят выгодно. Команда не проигрывает уже больше двух месяцев.

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    При этом «Чонбук Моторс» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 20 мячей в 15 поединках К-Лиги.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и борьба за лидерство явно подогревает в плане мотивации.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Моторс» явно воспользуются проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Чонбук Моторс» не проигрывает более двух месяцев

    • «Тэгу» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Моторс» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: «Моторс» бьются за лидерство, и явно поднатореют в плане реализации.

    Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и уж точно начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Чонбук Моторс» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тэгу — Чонбук Моторс?

    Матч Тэгу — Чонбук Моторс состоится 27 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тэгу — Чонбук Моторс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тэгу — Чонбук Моторс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тэгу — Чонбук Моторс?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тэгу — Чонбук Моторс?

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Тэгу — Чонбук Моторс: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 27.05.202513:30. «Чонбук Моторс» начнет без прелюдий
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