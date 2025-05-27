Тэгу — Чонбук Моторс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, К-Лига, 27 мая 2025 года

27 мая в 16-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Тэгу» и «Чонбук Моторс». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тэгу» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тэгу»

Турнирное положение: «Тэгу» нынче выглядит не столь выгодно. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Тэгу» набрал всего 11 очков в 15 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тэгу» уступил «Тэджон Ситизен» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Сеула» (0:1). При этом чуть ранее она сумела одолеть «Аньянг» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тэгу» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тэгу» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда забивает в среднем фактически гол за матч.

Матчи с «Чонбук Моторс» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Тэгу» по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.

«Чонбук Моторс»

Турнирное положение: «Моторс» бьются за лидерство в чемпионате. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Чонбук Моторс» отстает от лидера лишь на 2 очка. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Моторс» не смогли обыграть «Джеджу» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Аньянгу» (2:0). Да и поединок с «Тэджон Ситизен» принес три зачетных балла в копилку (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чонбук Моторс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моторс» на данном этапе выглядят выгодно. Команда не проигрывает уже больше двух месяцев.

При этом «Чонбук Моторс» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 20 мячей в 15 поединках К-Лиги.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и борьба за лидерство явно подогревает в плане мотивации.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Моторс» явно воспользуются проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Чонбук Моторс» не проигрывает более двух месяцев

«Тэгу» уступил в 2 своих последних поединках

«Моторс» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

Прогноз: «Моторс» бьются за лидерство, и явно поднатореют в плане реализации.

Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и уж точно начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Чонбук Моторс» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.80