Войводина — Црвена Звезда: ставка за 2.20 и прогноз на финал Кубка Сербии

«Войводина»
Турнирное положение: «Красно-белые» проводят чемпионат достаточно продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Войводина» лишь по дополнительным показателям уступает идущему третьим «ОФК Белграду». А вот в среднем команда забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не смогли одолеть «Раднички 1923» (0:0).
До того команда не дала себя обыграть «Црвене Звезде» (1:1). Зато поединок с «Бачка-Тополой» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Войводина» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
Матчи с «Црвеной Звездой» для команды складываются исторически неудачно. В пяти последних очных поединках «Войводина» уступила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой местному гранду. Команда явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: Белградцы досрочно стали чемпионами Сербии. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Црвена Звезда» аж на 27 (!) очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличилась команда 120 (!) забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. Белградцы не сумели переиграть «Нови Пазар» (3:3).
До того команда подписала мировую с «Войводиной» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Напредаком» (4:2).
При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Црвена Звезда» весьма преуспевает в плане реализации. А вот в свои ворота белградцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч.
При этом «Црвена Звезда» до последних двух ничьих победила трижды кряду. Да и «Войводине» команда не проигрывает уже 9 долгих лет.
Продуктивно проводит сезон форвард Шериф Ндиайе. В его активе уже 18 результативных выстрелов в чемпионате и еще один в Кубке Сербии.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Црвена Звезда» намерена завоевать золотой дубль.
Статистика для ставок
- «Црвена Звезда» забивает в среднем более 3 мячей за матч
- «Войводина» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Црвена Звезда» не проигрывает «Войводине» уже 9 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.00.
- 2.25Манчестер Сити — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Белградцы на голову сильнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева не столь стабильны, да и «Црвена Звезда» шикарно выглядит в плане реализации.
Ставка: Фора «Црвены Звезды» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75