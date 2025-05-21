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    «Црвена Звезда» не заметит «Войводину»

    Войводина — Црвена Звезда: ставка за 2.20 и прогноз на финал Кубка Сербии

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    Прогноз и ставки на «Войводина» — «Црвена Звезда»
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    «Црвена Звезда»
    21 мая в финале Кубка Сербии по футболу сыграют «Войводина» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Войводина» — «Црвена Звезда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Войводина»

    Турнирное положение: «Красно-белые» проводят чемпионат достаточно продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Войводина» лишь по дополнительным показателям уступает идущему третьим «ОФК Белграду». А вот в среднем команда забивает реже 2 голов за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не смогли одолеть «Раднички 1923» (0:0).

    До того команда не дала себя обыграть «Црвене Звезде» (1:1). Зато поединок с «Бачка-Тополой» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Войводина» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Црвеной Звездой» для команды складываются исторически неудачно. В пяти последних очных поединках «Войводина» уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой местному гранду. Команда явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: Белградцы досрочно стали чемпионами Сербии. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Црвена Звезда» аж на 27 (!) очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличилась команда 120 (!) забитыми мячами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. Белградцы не сумели переиграть «Нови Пазар» (3:3).

    До того команда подписала мировую с «Войводиной» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Напредаком» (4:2).

    При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Црвена Звезда» весьма преуспевает в плане реализации. А вот в свои ворота белградцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч.

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    При этом «Црвена Звезда» до последних двух ничьих победила трижды кряду. Да и «Войводине» команда не проигрывает уже 9 долгих лет.

    Продуктивно проводит сезон форвард Шериф Ндиайе. В его активе уже 18 результативных выстрелов в чемпионате и еще один в Кубке Сербии.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Црвена Звезда» намерена завоевать золотой дубль.

    Статистика для ставок

    • «Црвена Звезда» забивает в среднем более 3 мячей за матч

    • «Войводина» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Црвена Звезда» не проигрывает «Войводине» уже 9 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.00.

    Прогноз: Белградцы на голову сильнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева не столь стабильны, да и «Црвена Звезда» шикарно выглядит в плане реализации.

    Ставка: Фора «Црвены Звезды» -1.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Войводина — Црвена Звезда?

    Матч Войводина — Црвена Звезда состоится 21 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Войводина — Црвена Звезда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Црвены Звезды» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Войводина — Црвена Звезда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Црвены Звезды» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Войводина — Црвена Звезда?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Войводина — Црвена Звезда?

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

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    Войводина — Црвена Звезда: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 21.05.202519:00. «Црвена Звезда» не заметит «Войводину»
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