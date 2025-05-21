Войводина — Црвена Звезда: ставка за 2.20 и прогноз на финал Кубка Сербии

21 мая в финале Кубка Сербии по футболу сыграют «Войводина» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Войводина» — «Црвена Звезда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Войводина»

Турнирное положение: «Красно-белые» проводят чемпионат достаточно продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Войводина» лишь по дополнительным показателям уступает идущему третьим «ОФК Белграду». А вот в среднем команда забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» не смогли одолеть «Раднички 1923» (0:0).

До того команда не дала себя обыграть «Црвене Звезде» (1:1). Зато поединок с «Бачка-Тополой» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Войводина» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Матчи с «Црвеной Звездой» для команды складываются исторически неудачно. В пяти последних очных поединках «Войводина» уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой местному гранду. Команда явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: Белградцы досрочно стали чемпионами Сербии. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Црвена Звезда» аж на 27 (!) очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличилась команда 120 (!) забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. Белградцы не сумели переиграть «Нови Пазар» (3:3).

До того команда подписала мировую с «Войводиной» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Напредаком» (4:2).

При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Црвена Звезда» весьма преуспевает в плане реализации. А вот в свои ворота белградцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч.

При этом «Црвена Звезда» до последних двух ничьих победила трижды кряду. Да и «Войводине» команда не проигрывает уже 9 долгих лет.

Продуктивно проводит сезон форвард Шериф Ндиайе. В его активе уже 18 результативных выстрелов в чемпионате и еще один в Кубке Сербии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Црвена Звезда» намерена завоевать золотой дубль.

Статистика для ставок

«Црвена Звезда» забивает в среднем более 3 мячей за матч

«Войводина» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Црвена Звезда» не проигрывает «Войводине» уже 9 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.00.

Прогноз: Белградцы на голову сильнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева не столь стабильны, да и «Црвена Звезда» шикарно выглядит в плане реализации.

Ставка: Фора «Црвены Звезды» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75