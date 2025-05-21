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    Манкунианцы уверенно расправятся со «шпорами»

    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: Дерзкая ставка (к. 5.00) на финал Лиги Европы 21 мая 2025 года

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    21 мая в финале плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Финал 21 Мая 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» весьма преуспевают в Лиге Европы. В полуфинале лондонцы легко прошли «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).

    При этом «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится на 17 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 61 раз в 37 матчах АПЛ.

    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Шпоры» уступили «Астон Вилле» (0:2).

    До того команда была бита еще и «Кристал Пэласом» (0:2). А вот поединок с «Будё-Глимтом» принес уверенную викторию (2:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Тоттенхэм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Лукас Бергвалль, Раду Драгусин, Деян Кулусевски, Джеймс Мэддисон, Тимо Вернер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Шпоры» нынче пребывают не в лучшем психологическом состоянии. Два поражения кряду явно удручили игроков.

    Причем «Тоттенхэм» традиционно удачно противостоит манкунианцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

    И уж совсем очевидно, что лондонцы будут действовать активно. «Шпоры» обыграли манкунианцев в трех последних очных поединках.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы проводят крайне противоречивый сезон. Команда уверенно прошла в финал Лиги Европы, дважды одолев «Атлетик» (3:0, 4:1).

    Причем «Манчестер Юнайтед» в своем чемпионате находится на 16 позиции. А вот забили игроки команды 42 мяча в 37 матчах АПЛ.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Манкунианцы уступили «Челси» (0:1).

    А вот до того команда была бита «Вест Хэмом» (0:2). Зато чуть раньше она уверенно переиграла «Атлетик» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Дани Вивиан — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Манкунианцы на данном этапе откровенно не впечатляют. Команда уж слишком безвольно проиграла в двух своих последних матчах.

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    При этом «Манчестер Юнайтед» имеет ненадежные тылы. Команда в своем чемпионате пропустила 54 мяча в 37 поединках.

    Плюс ко всему, манкунианцы не забивали в двух своих последних матчах. Да и вообще, весенние результаты команды не назовешь стабильными.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Победа в Лиге Европы — единственный шанс команды Рубена Аморима спасти сезон.

    Статистика для ставок

    • Манкунианцы уступили «шпорам» в 3 последних очных поединках

    • Обе команды не забивали в 2 своих последних матчах

    • «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько похожими коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: Подопечные Аморима не особенно преуспевают в плане реализации, да и лондонцы весьма ненадежны в обороне.

    «Манчестер Юнайтед» провалил сезон в АПЛ, так что явно бросит все силы на успех в Лиге Европы.

    Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команда Аморима учинит разгром лондонцам.

    Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -2.5 за 12.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед?

    Матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед состоится 21 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 5.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 5.00, статистика, коэффициенты матча 21.05.202522:00. Манкунианцы уверенно расправятся со «шпорами»
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