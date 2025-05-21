Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: Дерзкая ставка (к. 5.00) на финал Лиги Европы 21 мая 2025 года

21 мая в финале плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» весьма преуспевают в Лиге Европы. В полуфинале лондонцы легко прошли «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).

При этом «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится на 17 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 61 раз в 37 матчах АПЛ.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Шпоры» уступили «Астон Вилле» (0:2).

До того команда была бита еще и «Кристал Пэласом» (0:2). А вот поединок с «Будё-Глимтом» принес уверенную викторию (2:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Тоттенхэм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Лукас Бергвалль, Раду Драгусин, Деян Кулусевски, Джеймс Мэддисон, Тимо Вернер — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Шпоры» нынче пребывают не в лучшем психологическом состоянии. Два поражения кряду явно удручили игроков.

Причем «Тоттенхэм» традиционно удачно противостоит манкунианцам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

И уж совсем очевидно, что лондонцы будут действовать активно. «Шпоры» обыграли манкунианцев в трех последних очных поединках.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы проводят крайне противоречивый сезон. Команда уверенно прошла в финал Лиги Европы, дважды одолев «Атлетик» (3:0, 4:1).

Причем «Манчестер Юнайтед» в своем чемпионате находится на 16 позиции. А вот забили игроки команды 42 мяча в 37 матчах АПЛ.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Манкунианцы уступили «Челси» (0:1).

А вот до того команда была бита «Вест Хэмом» (0:2). Зато чуть раньше она уверенно переиграла «Атлетик» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Дани Вивиан — дисквалифицирован.

Состояние команды: Манкунианцы на данном этапе откровенно не впечатляют. Команда уж слишком безвольно проиграла в двух своих последних матчах.

При этом «Манчестер Юнайтед» имеет ненадежные тылы. Команда в своем чемпионате пропустила 54 мяча в 37 поединках.

Плюс ко всему, манкунианцы не забивали в двух своих последних матчах. Да и вообще, весенние результаты команды не назовешь стабильными.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Победа в Лиге Европы — единственный шанс команды Рубена Аморима спасти сезон.

Статистика для ставок

Манкунианцы уступили «шпорам» в 3 последних очных поединках

Обе команды не забивали в 2 своих последних матчах

«Манчестер Юнайтед» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько похожими коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: Подопечные Аморима не особенно преуспевают в плане реализации, да и лондонцы весьма ненадежны в обороне.

«Манчестер Юнайтед» провалил сезон в АПЛ, так что явно бросит все силы на успех в Лиге Европы.

Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -1.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команда Аморима учинит разгром лондонцам.

Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -2.5 за 12.00