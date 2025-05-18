Мальорка — Хетафе. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Ла Лига, 18 мая 2025 года

Мальорка
Хетафе
«Мальорка»
Турнирное положение: Балеарцы проводят вполне продуктивный сезон. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.
При этом «Мальорка» на один пункт отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.
Мальорка — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Балеарцы уступили мадридскому «Реалу» (1:2).
До того команда сумела переиграть «Вальядолид» (2:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Жироне».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мальорка» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Абдон Пратс — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Балеарцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем реже гола за матч.
Матчи с «Хетафе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Мальорка» победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Балеарцы потенциально способны прибавить в плане реализации.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» уже почти обезопасили себя от вылета. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Хетафе» на 5 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 36 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Городские» уступили «Атлетику» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Валенсии» (0:3). Да и поединок с «Райо Вальекано» очков в копилку не принес (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды не отличились забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Джене, Луис Милья — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Городские» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда уступила в 6 последних поединках.
При этом «Хетафе» явно не преуспевает в плане реализации. «Городские» настреляли 31 мяч в 36 поединках Ла Лиги.
В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Да и последние неудачи явно бьют по самолюбию игроков.
Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Городские» вполне способны найти свой шанс в контратаках.
Статистика для ставок
- «Хетафе» уступил в 6 своих последних матчах
- «Городские» пропускают в среднем аккурат гол за матч
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.05Кристал Пэлас — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.40Ланс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Мальорка» бьется за выход в еврокубки, тогда как «городские» нынче явно не преуспевают в плане результатов.
Балеарцы способны прибавить, да и «Хетафе» имеет заметные проблемы в плане реализации.
Ставка: Победа «Мальорки» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10