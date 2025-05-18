Мальорка — Хетафе. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Ла Лига, 18 мая 2025 года

18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Хетафе». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: Балеарцы проводят вполне продуктивный сезон. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Мальорка» на один пункт отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Балеарцы уступили мадридскому «Реалу» (1:2).

До того команда сумела переиграть «Вальядолид» (2:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Жироне».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мальорка» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Абдон Пратс — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Балеарцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем реже гола за матч.

Матчи с «Хетафе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Мальорка» победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Балеарцы потенциально способны прибавить в плане реализации.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» уже почти обезопасили себя от вылета. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Хетафе» на 5 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 36 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Городские» уступили «Атлетику» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Валенсии» (0:3). Да и поединок с «Райо Вальекано» очков в копилку не принес (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды не отличились забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Джене, Луис Милья — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Городские» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда уступила в 6 последних поединках.

При этом «Хетафе» явно не преуспевает в плане реализации. «Городские» настреляли 31 мяч в 36 поединках Ла Лиги.

В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Да и последние неудачи явно бьют по самолюбию игроков.

Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Городские» вполне способны найти свой шанс в контратаках.

Статистика для ставок

«Хетафе» уступил в 6 своих последних матчах

«Городские» пропускают в среднем аккурат гол за матч

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

Прогноз: «Мальорка» бьется за выход в еврокубки, тогда как «городские» нынче явно не преуспевают в плане результатов.

Балеарцы способны прибавить, да и «Хетафе» имеет заметные проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «Мальорки» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10