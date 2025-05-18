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    Подтянутся ли балеарцы к зоне еврокубков?

    Мальорка — Хетафе. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Ла Лига, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Хетафе»
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    Кайл Ларин
    18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Хетафе». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2025 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
    •

    «Мальорка»

    Турнирное положение: Балеарцы проводят вполне продуктивный сезон. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Мальорка» на один пункт отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

    Мальорка — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Балеарцы уступили мадридскому «Реалу» (1:2).

    До того команда сумела переиграть «Вальядолид» (2:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Жироне».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мальорка» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Абдон Пратс — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Балеарцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем реже гола за матч.

    Матчи с «Хетафе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Мальорка» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Балеарцы потенциально способны прибавить в плане реализации.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Городские» уже почти обезопасили себя от вылета. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хетафе» на 5 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 36 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Городские» уступили «Атлетику» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Валенсии» (0:3). Да и поединок с «Райо Вальекано» очков в копилку не принес (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды не отличились забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Джене, Луис Милья — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Городские» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда уступила в 6 последних поединках.

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    При этом «Хетафе» явно не преуспевает в плане реализации. «Городские» настреляли 31 мяч в 36 поединках Ла Лиги.

    В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Да и последние неудачи явно бьют по самолюбию игроков.

    Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Городские» вполне способны найти свой шанс в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Хетафе» уступил в 6 своих последних матчах

    • «Городские» пропускают в среднем аккурат гол за матч

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

    Прогноз: «Мальорка» бьется за выход в еврокубки, тогда как «городские» нынче явно не преуспевают в плане результатов.

    Балеарцы способны прибавить, да и «Хетафе» имеет заметные проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа «Мальорки» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мальорка — Хетафе?

    Матч Мальорка — Хетафе состоится 18 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Мальорка — Хетафе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мальорка — Хетафе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальорка — Хетафе?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мальорка — Хетафе?

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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    Мальорка — Хетафе: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 18.05.202520:00. Подтянутся ли балеарцы к зоне еврокубков?
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