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    Оренбург — Краснодар: 2.20 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Краснодар»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
    «Оренбург» примет «Краснодар» в матче 29-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 17 мая и начнется в 14:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Мая 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда Владимира Слишковича занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе после 28-и туров.

    У «Оренбурга» еще есть теоретические шансы на то, чтобы войти в зону стыковых матчей, но для этого необходимо побеждать в последних 2-х матчах сезона.

    Оренбург — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Химками» (1:1), упустив минимальное преимущество на 79-й минуте. Матчем ранее «Оренбург» также поделил очки с «Локомотивом» (1:1).

    В последних 5-и встречах команда смогла победить только махачкалинское «Динамо» (2:1), а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Оренбург» проиграл «Крыльям Советов» (0:2) и ЦСКА (0:2).

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    Не сыграют: Габриэль Флорентин и Богдан Москвичев (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Оренбург» уже вряд-ли будет предентовать на зону стыковых матчей, ведь в предстоящем матче шансов победить «Краснодар» очень малы.

    К тому же, «Оренбург» не очень здорово выступает на своем поле, набрав всего 14 очков из 42-х возможных. По этому покателю команда занимает предпоследнее 15-е место в лиге.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» располагаются на 1-й позиции в таблице РПЛ, набрав 61 балл за 28 туров. «Краснодар» опережает ближайшего преследователя («Зенит») лишь на 1 очко.

    Команда на чужом поле выступает чуже, чем дома. «Краснодар» занимает 3-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 28 очков из 42-х возможных.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке РПЛ «быки» проиграли ЦСКА со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 69-й минуте. До этого «Краснодар» обыграл «Рубин» (2:1).

    В последних 5-и встречах команда дважды проиграла и трижды победила. За этот отрезок «Краснодар» проиграл «Зениту» (1:4), а также обыграл махачкалинское «Динамо» (3:2) и «Ахмат» (3:1).

    У «Краснодара» пустой список травмированных игроков.

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    Состояние команды: Прошлый матч против ЦСКА дал понять, что чемпионская гонка продолжается. Если «Краснодар» потеряет очки в предстоящем поединке против «Оренбурга», то команда может не стать чемпионом.

    Конечно, «быкам» необходимо обыграть своего соперника, неважно как. Сейчас все в руках «Краснодара», ведь «Зенит» не сможет занять 1-ю строчку, если команда Мурада Мусаева не потеряет очки.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х матчах «Оренбург» непременно играл вничью

    • «Краснодар» выиграл 3 матча из последних 4-х

    • В последних 3-х очных встречах «Краснодар» непременно обыгрывал «Оренбургу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.73, победа «Оренбурга» — 4.40, ничья — за 4.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.30 сооветственно.

    Прогноз: «Краснодар» не мог забить свои голы в прошлом поединке. «Быков» прорвет в следующем.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 2 больше за 2.20.

    Прогноз: Конечно, «Краснодар» бросит все силы для того, чтобы победить.

    Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оренбург — Краснодар?

    Матч Оренбург — Краснодар состоится 17 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оренбург — Краснодар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Краснодара» 2 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оренбург — Краснодар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Краснодара» 2 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оренбург — Краснодар?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оренбург — Краснодар?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.73, победа «Оренбурга» — 4.40, ничья — за 4.05.

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