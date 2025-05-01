Тоттенхэм — Будё-Глимт: дерзкая ставка за 6.25

Тоттенхэм
Будё-Глимт
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» весьма преуспевают в Лиге Европы. В четвертьфинале они прошли «Айнтрахт» (1:1, 1:0).
При этом «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится на низкой 16 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 56 раз в 34 матчах.
Тоттенхэм — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Шпоры» были разбиты «Ливерпулем» (1:5).
До того команда уступила еще и «Ноттингем Форесту» (1:2). Зато немецкий «Айнтрахт» был обыгран с минимальным счетом.
Вообще, в 5 последних матчах «Тоттенхэм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Шпоры» нынче пребывают не в лучшем функциональном состоянии. Команда уступила в 2 своих последних матчах.
В двух своих последних поединках «Тоттенхэм» пропустил 7 мячей. Впрочем, настрой на Лигу Европы у команды максимальный.
И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. Только таким образом можно заглушить провал в чемпионате.
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: Норвежцы уже прыгнули выше головы. В полуфинал Лиги Европы команда прошла сенсационно, одолев в серии пенальти «Лацио».
Причем «Будё-Глимт» в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот забили игроки команды 9 мячей в 4 матчах.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Со счетом 3:0 она переиграла «КФУМ Осло».
А вот до того команда учинила разгром «Юнкерену» (5:1). Зато чуть раньше она не смогла переиграть «Мольде» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Будё-Глимт» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Норвежцы на данном этапе впечатляют. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
При этом «Будё-Глимт» победил в 2 своих последних поединках. Забила в них команда 8 мячей, пропустив всего один.
Шикарный сезон проводит голкипер Никита Хайкин. Россиянин часто откровенно выручает норвежцев в матчах с более статусными соперниками.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Норвежцы вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Шпоры» уступили в 2 последних матчах
- Норвежцы не проигрывают 3 матча кряду
- «Тоттенхэм» в 2 своих последних поединках пропустил 7 мячей
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: «Шпоры» нынче выглядят бледновато, тогда как норвежцы сильны в контригре.
Норвежцы ныне находятся на подъеме, тогда как «Тоттенхэм» добывает победы с огромнейшей натугой.
Ставка: Ничья за 6.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 6.50
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Базовый прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» с коэффициентом для ставки 1.93.