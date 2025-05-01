Тоттенхэм — Будё-Глимт: дерзкая ставка за 6.25

1 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Будё-Глимт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» весьма преуспевают в Лиге Европы. В четвертьфинале они прошли «Айнтрахт» (1:1, 1:0).

При этом «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится на низкой 16 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 56 раз в 34 матчах.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Шпоры» были разбиты «Ливерпулем» (1:5).

До того команда уступила еще и «Ноттингем Форесту» (1:2). Зато немецкий «Айнтрахт» был обыгран с минимальным счетом.

Вообще, в 5 последних матчах «Тоттенхэм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Шпоры» нынче пребывают не в лучшем функциональном состоянии. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

В двух своих последних поединках «Тоттенхэм» пропустил 7 мячей. Впрочем, настрой на Лигу Европы у команды максимальный.

И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. Только таким образом можно заглушить провал в чемпионате.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: Норвежцы уже прыгнули выше головы. В полуфинал Лиги Европы команда прошла сенсационно, одолев в серии пенальти «Лацио».

Причем «Будё-Глимт» в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот забили игроки команды 9 мячей в 4 матчах.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Со счетом 3:0 она переиграла «КФУМ Осло».

А вот до того команда учинила разгром «Юнкерену» (5:1). Зато чуть раньше она не смогла переиграть «Мольде» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Будё-Глимт» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Норвежцы на данном этапе впечатляют. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Будё-Глимт» победил в 2 своих последних поединках. Забила в них команда 8 мячей, пропустив всего один.

Шикарный сезон проводит голкипер Никита Хайкин. Россиянин часто откровенно выручает норвежцев в матчах с более статусными соперниками.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Норвежцы вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Шпоры» уступили в 2 последних матчах

Норвежцы не проигрывают 3 матча кряду

«Тоттенхэм» в 2 своих последних поединках пропустил 7 мячей

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Шпоры» нынче выглядят бледновато, тогда как норвежцы сильны в контригре.

Норвежцы ныне находятся на подъеме, тогда как «Тоттенхэм» добывает победы с огромнейшей натугой.

Ставка: Ничья за 6.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 6.50

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Базовый прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» с коэффициентом для ставки 1.93.