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    Норвежцы дадут бой «шпорам»

    Тоттенхэм — Будё-Глимт: дерзкая ставка за 6.25

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»
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    Никита Хайкин
    1 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Будё-Глимт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 01 Мая 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» весьма преуспевают в Лиге Европы. В четвертьфинале они прошли «Айнтрахт» (1:1, 1:0).

    При этом «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится на низкой 16 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 56 раз в 34 матчах.

    Тоттенхэм — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Шпоры» были разбиты «Ливерпулем» (1:5).

    До того команда уступила еще и «Ноттингем Форесту» (1:2). Зато немецкий «Айнтрахт» был обыгран с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 последних матчах «Тоттенхэм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Шпоры» нынче пребывают не в лучшем функциональном состоянии. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

    В двух своих последних поединках «Тоттенхэм» пропустил 7 мячей. Впрочем, настрой на Лигу Европы у команды максимальный.

    И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. Только таким образом можно заглушить провал в чемпионате.

    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: Норвежцы уже прыгнули выше головы. В полуфинал Лиги Европы команда прошла сенсационно, одолев в серии пенальти «Лацио».

    Причем «Будё-Глимт» в своем чемпионате находится на 2 позиции. А вот забили игроки команды 9 мячей в 4 матчах.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Со счетом 3:0 она переиграла «КФУМ Осло».

    А вот до того команда учинила разгром «Юнкерену» (5:1). Зато чуть раньше она не смогла переиграть «Мольде» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Будё-Глимт» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Норвежцы на данном этапе впечатляют. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

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    При этом «Будё-Глимт» победил в 2 своих последних поединках. Забила в них команда 8 мячей, пропустив всего один.

    Шикарный сезон проводит голкипер Никита Хайкин. Россиянин часто откровенно выручает норвежцев в матчах с более статусными соперниками.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Норвежцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Шпоры» уступили в 2 последних матчах

    • Норвежцы не проигрывают 3 матча кряду

    • «Тоттенхэм» в 2 своих последних поединках пропустил 7 мячей

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Шпоры» нынче выглядят бледновато, тогда как норвежцы сильны в контригре.

    Норвежцы ныне находятся на подъеме, тогда как «Тоттенхэм» добывает победы с огромнейшей натугой.

    Ставка: Ничья за 6.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 6.50

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    Базовый прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» с коэффициентом для ставки 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тоттенхэм — Будё-Глимт?

    Матч Тоттенхэм — Будё-Глимт состоится 01 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тоттенхэм — Будё-Глимт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 6.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм — Будё-Глимт?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тоттенхэм — Будё-Глимт?

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

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    Тоттенхэм — Будё-Глимт: прогноз и ставка за 6.25, статистика, коэффициенты матча 01.05.202522:00. Норвежцы дадут бой «шпорам»
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