Тоттенхэм — Будё-Глимт: прогноз ставки на Лигу Европы за 1.93

1 мая в первом поединке полуфинала Лиги Европы «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Будё-Глимта». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» по итогам основного раунда Лиги Европы занял четвертую позицию позицию с 17 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.

Команда затем прошла в 1/8 финала нидерландский АЗ (0:1 — на выезде и 3:1 — дома), после чего в четвертьфинале — немецкий «Айнтрахт» (1:1 — на своем поле и 1:0 — в гостях).

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Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках английского чемпионата «Тоттенхэм» на чужом поле потерпел разгром от «Ливерпуля» (1:5).

В АПЛ по итогам 34-х поединков клуб находится на 16-й позиции и уже не имеет серьезной турнирной мотивации, поэтому может полностью сосредоточиться на Лиге Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Сон Хын Мин и Дрэгушин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Сон Хын Мин, Доминик Соланке и Бреннан Джонсон — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Будё-Глимт» по итогам основного раунда Лиги Европы занял девятую позицию с 14 баллами, что и обеспечило ему выступление в стыковых поединках.

Команда прошла плей-офф «Твенте» (1:2 на выезде и 5:2 дома), в 1/8 финала — «Олимпиакос» (3:0 на своем поле и 1:2 в гостях), а в 1/4 финала — по пенальти «Лацио» (2:0 дома и 1:3 на выезде).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках четвертого тура норвежского первенства «Будё-Глимт» в своих стенах разгромил КФУМ (3:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам четырех поединков находится на второй позиции с отставанием в два балла от лидера «Бранна», который провел на игру больше.

Не сыграют: травмирован — Бломберг, дисквалифицированы — Берг, Хелмерсен и Эвьен.

Состояние команды: в девяти прошлых матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при восьми победах и одной ничьей.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, они все же уступают сопернику в классе.

Каспер Хёг — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в девяти последних матчах «Будё-Глимт» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 5.80, победа «Будё-Глимт» — в 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей как «Тоттенхэма», так и «Будё-Глимт».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25