Марсель — Брест: прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, Лига 1, 27 апреля 2025 года

Марсель
Брест
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» после 30-ти туров чемпионата Франции занимает вторую позицию в турнирной таблице и борется за попадание в Лигу чемпионов.
«Марсель» набрал 55 баллов и на один пункт опережает третий «Монако», четвертую «Ниццу», а также на два очка пятый «Лилль», который уже не входит в зону главного еврокубка.
Марсель — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства клуб на своем поле разгромил «Монпелье» (5:1).
Ранее в игре 29-го тура французского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах остался без очков, потерпев крупное поражение от «Монако» с результатом 0:3.
Не сыграют: травмирован — Балерди, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Марсель» проиграл четыре раза при двух победах.
Такая форма вроде бы не позволяет хозяевам рассчитывать даже на один балл, пусть даже и на своем поле, однако их шансы на успех все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.
Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 18-ю голами.
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» после 30-ти туров французского первенства находится в середине турнирной таблицы и сохраняет небольшие шансы попадание в еврокубки.
«Брест» пребывает на девятой строчке с отставанием в семь баллов от зоны континентальных турниров (топ-6), а также в 10 пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах потерпел поражение от «Ланса» (1:3).
Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле набрал один балл, сыграв вничью с «Сент-Этьеном» со счетом 3:3.
Не сыграют: травмированы — Ажорк, Бурго, Кулибали и Салах, дисквалифицированы — Бизо и Ндиайе.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Брест» не выиграл после двух побед кряду.
Это говорит о не лучшей в последнее время форме гостей и соответствующих шансах на даже на ничью, особенно на чужом поле и против превосходящего их в классе соперника.
Людовик Ажорк — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Марселя» забивали больше 3,5 голов
- в четырех последних матчах «Бреста» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Брест» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.70, победа «Бреста» — в 6.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев также были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Марселя».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35.