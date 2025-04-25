Штутгарт — Хайденхайм: ставка за 2.75 и прогноз на исход в Бундеслиге

«Штутгарт» и «Хайденхайм» проведут матч 31-го тура чемпионата Германии по футболу 25 апреля. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Хайденхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: команда из Штутгарта является середняком текущего сезона и ни за что уже не борется.

В настоящий момент «швабы» имеют в своем активе 41 очко и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города смог забить 56 мячей, а пропустил на шесть меньше — 50.

Последние матчи: в прошлых турах «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом» (4:4) и проиграл «Вердеру» (1:2).

До этого же «бело-красные» смогли на выезде разгромить «Бохум» (4:0).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Также подопечные Себастьяна Хёнесса переиграли «Лейпциг» (3:1) и пробились в финал Кубка Германии.

Не сыграют: травмированы Дэн-Аксель Загаду, Элиот Буюпи, Анри Час, Джейми Левелинг, Кристофер Оливье, Лука Раймунд, Эль Билал Туре и Джоша Вагноман.

Состояние команды: для «Штутгарта» этот матч ничего не значит, поскольку команда просто доигрывает чемпионат и ни за что уже не борется.

Главной задачей «Штутгарта» является Кубок Германии, где команда сыграет против скромной «Арминии» в финале. У команды есть возможность не только завладеть трофеем, а и пробиться в Лигу Европы.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц борется за то, чтобы остаться в Бундеслиге на следующий сезон.

Сейчас в активе «красно-синих» только 22 очка и место в зоне стыковых матчей — 16-я строчка.

За 30 матчей коллектив из одноименного города смог 32 раза поразить ворота соперника и 60 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Хайденхайм» проиграл «Баварии» (0:4), «Айнтрахту» (0:3) и «Байеру» (0:1).

До этого же подопечные Франка Шмидта смогли победить «Вольфсбург» (1:0) и «Хольштайн Киль» (3:1), а также сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Матиас Хонсак, Норман Тойеркауф и Буду Зивзивадзе.

Состояние команды: «Хайденхайму» главное не опуститься в зону прямого вылета, поскольку отрыв составляет всего два очка, и надеяться победить в стыках.

За четыре тура до конца «Хайденхайм» отстает от спасительной зоны на восемь баллов, поэтому отыграть такое преимущество практически невозможно.

Статистика для ставок

«Хайденхайм» проиграл 3 последних матча

«Штутгарт» выиграл только 2 из последних 10 матчей

в последней очной игре «Штутгарт» выиграл у «Хайденхайма» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.90, а победа «Хайденхайма» — в 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Хайденхайму» в этом матче важнее и нужнее набрать очки, поэтому он вполне может это сделать.

Ставка: ничья или победа «Хайденхайма» за 2.75.

Прогноз: команды обычно много пропускают, поэтому игра может получиться результативной.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.