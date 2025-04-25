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    «Хайденхайм» наберет очки в Штутгарте?

    Штутгарт — Хайденхайм: ставка за 2.75 и прогноз на исход в Бундеслиге

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Хайденхайм»
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    «Хайденхайм»
    «Штутгарт» и «Хайденхайм» проведут матч 31-го тура чемпионата Германии по футболу 25 апреля. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Хайденхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Апреля 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 21:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: команда из Штутгарта является середняком текущего сезона и ни за что уже не борется.

    В настоящий момент «швабы» имеют в своем активе 41 очко и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.

    Штутгарт — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из одноименного города смог забить 56 мячей, а пропустил на шесть меньше — 50.

    Последние матчи: в прошлых турах «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом» (4:4) и проиграл «Вердеру» (1:2).

    До этого же «бело-красные» смогли на выезде разгромить «Бохум» (4:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Также подопечные Себастьяна Хёнесса переиграли «Лейпциг» (3:1) и пробились в финал Кубка Германии.

    Не сыграют: травмированы Дэн-Аксель Загаду, Элиот Буюпи, Анри Час, Джейми Левелинг, Кристофер Оливье, Лука Раймунд, Эль Билал Туре и Джоша Вагноман.

    Состояние команды: для «Штутгарта» этот матч ничего не значит, поскольку команда просто доигрывает чемпионат и ни за что уже не борется.

    Главной задачей «Штутгарта» является Кубок Германии, где команда сыграет против скромной «Арминии» в финале. У команды есть возможность не только завладеть трофеем, а и пробиться в Лигу Европы.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц борется за то, чтобы остаться в Бундеслиге на следующий сезон.

    Сейчас в активе «красно-синих» только 22 очка и место в зоне стыковых матчей — 16-я строчка.

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    • За 30 матчей коллектив из одноименного города смог 32 раза поразить ворота соперника и 60 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Хайденхайм» проиграл «Баварии» (0:4), «Айнтрахту» (0:3) и «Байеру» (0:1).

    До этого же подопечные Франка Шмидта смогли победить «Вольфсбург» (1:0) и «Хольштайн Киль» (3:1), а также сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Матиас Хонсак, Норман Тойеркауф и Буду Зивзивадзе.

    Состояние команды: «Хайденхайму» главное не опуститься в зону прямого вылета, поскольку отрыв составляет всего два очка, и надеяться победить в стыках.

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    За четыре тура до конца «Хайденхайм» отстает от спасительной зоны на восемь баллов, поэтому отыграть такое преимущество практически невозможно.

    Статистика для ставок

    • «Хайденхайм» проиграл 3 последних матча

    • «Штутгарт» выиграл только 2 из последних 10 матчей

    • в последней очной игре «Штутгарт» выиграл у «Хайденхайма» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.90, а победа «Хайденхайма» — в 6.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Хайденхайму» в этом матче важнее и нужнее набрать очки, поэтому он вполне может это сделать.

    Ставка: ничья или победа «Хайденхайма» за 2.75.

    Прогноз: команды обычно много пропускают, поэтому игра может получиться результативной.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Штутгарт — Хайденхайм?

    Матч Штутгарт — Хайденхайм состоится 25 апреля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Штутгарт — Хайденхайм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья или победа Хайденхайма.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Штутгарт — Хайденхайм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья или победа Хайденхайма» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Штутгарт — Хайденхайм?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Штутгарт — Хайденхайм?

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.90, а победа «Хайденхайма» — в 6.10.

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    Штутгарт — Хайденхайм: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 25.04.202521:30. «Хайденхайм» наберет очки в Штутгарте?
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