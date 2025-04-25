Штутгарт — Хайденхайм: ставка за 2.75 и прогноз на исход в Бундеслиге

Штутгарт
Хайденхайм
«Штутгарт»
Турнирное положение: команда из Штутгарта является середняком текущего сезона и ни за что уже не борется.
В настоящий момент «швабы» имеют в своем активе 41 очко и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.
Штутгарт — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров
Коллектив из одноименного города смог забить 56 мячей, а пропустил на шесть меньше — 50.
Последние матчи: в прошлых турах «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом» (4:4) и проиграл «Вердеру» (1:2).
До этого же «бело-красные» смогли на выезде разгромить «Бохум» (4:0).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Также подопечные Себастьяна Хёнесса переиграли «Лейпциг» (3:1) и пробились в финал Кубка Германии.
Не сыграют: травмированы Дэн-Аксель Загаду, Элиот Буюпи, Анри Час, Джейми Левелинг, Кристофер Оливье, Лука Раймунд, Эль Билал Туре и Джоша Вагноман.
Состояние команды: для «Штутгарта» этот матч ничего не значит, поскольку команда просто доигрывает чемпионат и ни за что уже не борется.
Главной задачей «Штутгарта» является Кубок Германии, где команда сыграет против скромной «Арминии» в финале. У команды есть возможность не только завладеть трофеем, а и пробиться в Лигу Европы.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц борется за то, чтобы остаться в Бундеслиге на следующий сезон.
Сейчас в активе «красно-синих» только 22 очка и место в зоне стыковых матчей — 16-я строчка.
За 30 матчей коллектив из одноименного города смог 32 раза поразить ворота соперника и 60 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Хайденхайм» проиграл «Баварии» (0:4), «Айнтрахту» (0:3) и «Байеру» (0:1).
До этого же подопечные Франка Шмидта смогли победить «Вольфсбург» (1:0) и «Хольштайн Киль» (3:1), а также сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Матиас Хонсак, Норман Тойеркауф и Буду Зивзивадзе.
Состояние команды: «Хайденхайму» главное не опуститься в зону прямого вылета, поскольку отрыв составляет всего два очка, и надеяться победить в стыках.
За четыре тура до конца «Хайденхайм» отстает от спасительной зоны на восемь баллов, поэтому отыграть такое преимущество практически невозможно.
Статистика для ставок
- «Хайденхайм» проиграл 3 последних матча
- «Штутгарт» выиграл только 2 из последних 10 матчей
- в последней очной игре «Штутгарт» выиграл у «Хайденхайма» со счетом 3:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.90, а победа «Хайденхайма» — в 6.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.53 и 2.50.
- 1.90Атлетико — Райо Вальекано: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.95Осасуна — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Хайденхайму» в этом матче важнее и нужнее набрать очки, поэтому он вполне может это сделать.
Ставка: ничья или победа «Хайденхайма» за 2.75.
Прогноз: команды обычно много пропускают, поэтому игра может получиться результативной.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.