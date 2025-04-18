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    Споткнется ли «Галатасарай» об «Бодрумспор»?

    Галатасарай — Бодрумспор: прогноз на матч турецкой Суперлиги 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Бодрумспор»
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    Виктор Осимхен
    18 апреля в 32-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Бодрумспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Бодрумспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 18 Апреля 2025 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Бодрум

    Бодрум

  • Бодрум
    •

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Галатасарай» по итогам 29-ти туров турецкого первенства набрал 74 балла и традиционно борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую строчку в турнирной таблице и на три балла опережает своего ближайшего преследователя в лице «Фенербахче», который остается ее единственным конкурентом в борьбе за золото.

    Галатасарай — Бодрум: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле обыграл «Самсунспор» (2:0).

    Перед этим в четвертьфинале Кубка Турции стамбульский коллектив сумел обыграть в дерби все тех же земляков из «Фенербахче» с результатом 2:1 и вышел в следующий раунд.

    Не сыграют: травмированы — Айхан, Демирбай, Икарди и Йелерт, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» четыре раза выиграл при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Виктор Осимхен — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 21-м голом.

    «Бодрумспор»

    Турнирное положение: «Бодрумспор» по итогам 30-ти поединков турецкого первенства имеет в своем активе 34 очка и сражается на выживание в элите.

    Команда занимает последнюю 14-ю строчку с отрывом в три очка от зоны вылета (16-19-я позиции), поэтому любая неудача для нее чревата провалом в «трясину».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся миром с «Антальяспором» (0:0).

    Перед этим коллектив в 30-м туре турецкого первенства в чужих стенах сумел одержать важнейшую победу над «Аланьяспором» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмирован — Эрсунар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бодрумспор» проиграл лишь дважды при семи победах и трех ничьих.

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    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, тем не менее, явный перевес соперника в классе все же сулит им неудачу.

    Джордже Пушкаш — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Галатасарая» забивали обе команды

    • в девяти из 11-ти последних матчей «Бодрумспора» забивали меньше 2,5 голов

    • в девяти из 11-ти последних матчей «Бодрумспора» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Бодрумспора» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в трех последних домашних матчах хозяев.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в девяти из 11-ти последних матчей «Бодрумспора».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Галатасарай — Бодрумспор?

    Матч Галатасарай — Бодрумспор состоится 18 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Галатасарай — Бодрумспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Какую сделать ставку на матч Галатасарай — Бодрумспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Галатасарай — Бодрумспор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Галатасарай — Бодрумспор?

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Бодрумспора» — в 9.50.

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    Галатасарай — Бодрумспор: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 18.04.202520:00. Споткнется ли «Галатасарай» об «Бодрумспор»?
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