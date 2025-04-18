Галатасарай
Бодрум
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Галатасарай» по итогам 29-ти туров турецкого первенства набрал 74 балла и традиционно борется за чемпионский титул.
Команда занимает первую строчку в турнирной таблице и на три балла опережает своего ближайшего преследователя в лице «Фенербахче», который остается ее единственным конкурентом в борьбе за золото.
Галатасарай — Бодрум: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле обыграл «Самсунспор» (2:0).
Перед этим в четвертьфинале Кубка Турции стамбульский коллектив сумел обыграть в дерби все тех же земляков из «Фенербахче» с результатом 2:1 и вышел в следующий раунд.
Не сыграют: травмированы — Айхан, Демирбай, Икарди и Йелерт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» четыре раза выиграл при одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Виктор Осимхен — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 21-м голом.
«Бодрумспор»
Турнирное положение: «Бодрумспор» по итогам 30-ти поединков турецкого первенства имеет в своем активе 34 очка и сражается на выживание в элите.
Команда занимает последнюю 14-ю строчку с отрывом в три очка от зоны вылета (16-19-я позиции), поэтому любая неудача для нее чревата провалом в «трясину».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся миром с «Антальяспором» (0:0).
Перед этим коллектив в 30-м туре турецкого первенства в чужих стенах сумел одержать важнейшую победу над «Аланьяспором» с результатом 1:0.
Не сыграют: травмирован — Эрсунар, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бодрумспор» проиграл лишь дважды при семи победах и трех ничьих.
Такие результаты позволяют гостям рассчитывать по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, тем не менее, явный перевес соперника в классе все же сулит им неудачу.
Джордже Пушкаш — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Галатасарая» забивали обе команды
- в девяти из 11-ти последних матчей «Бодрумспора» забивали меньше 2,5 голов
- в девяти из 11-ти последних матчей «Бодрумспора» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Бодрумспора» — в 9.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.
Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в трех последних домашних матчах хозяев.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в девяти из 11-ти последних матчей «Бодрумспора».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40