18 апреля в 32-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Бодрумспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Бодрумспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» по итогам 29-ти туров турецкого первенства набрал 74 балла и традиционно борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку в турнирной таблице и на три балла опережает своего ближайшего преследователя в лице «Фенербахче», который остается ее единственным конкурентом в борьбе за золото.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле обыграл «Самсунспор» (2:0).

Перед этим в четвертьфинале Кубка Турции стамбульский коллектив сумел обыграть в дерби все тех же земляков из «Фенербахче» с результатом 2:1 и вышел в следующий раунд.

Не сыграют: травмированы — Айхан, Демирбай, Икарди и Йелерт, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» четыре раза выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Виктор Осимхен — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 21-м голом.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: «Бодрумспор» по итогам 30-ти поединков турецкого первенства имеет в своем активе 34 очка и сражается на выживание в элите.

Команда занимает последнюю 14-ю строчку с отрывом в три очка от зоны вылета (16-19-я позиции), поэтому любая неудача для нее чревата провалом в «трясину».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся миром с «Антальяспором» (0:0).

Перед этим коллектив в 30-м туре турецкого первенства в чужих стенах сумел одержать важнейшую победу над «Аланьяспором» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмирован — Эрсунар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бодрумспор» проиграл лишь дважды при семи победах и трех ничьих.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, тем не менее, явный перевес соперника в классе все же сулит им неудачу.

Джордже Пушкаш — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Галатасарая» забивали обе команды

в девяти из 11-ти последних матчей «Бодрумспора» забивали меньше 2,5 голов

в девяти из 11-ти последних матчей «Бодрумспора» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Бодрумспора» — в 9.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в трех последних домашних матчах хозяев.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в девяти из 11-ти последних матчей «Бодрумспора».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40