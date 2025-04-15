15 апреля в 1/2 финала Кубка Белоруссии по футболу сыграют «Неман» и «Витебск». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы новый сезон начали не столь ярко. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Неман» в 3 стартовых матчах разжился 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Неман» нанес поражение «Слуцку» (2:1).

До того команда минимально уступила «Гомелю». А вот поединок с «Лидой» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Неман» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Гродненцы явно будут бороться за чемпионский титул. Да и в Кубке страны цели у команды самые высокие.

Матчи с «Витебском» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Неман» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда соорудить комфортный голевой задел перед ответным матчем.

«Витебск»

Турнирное положение: Витебляне выдали неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Витебск» в 4 матчах чемпионата набрал всего 4 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Витебляне подписали мировую с «Ислочью» (3:3).

До того команда по всем статьям переиграла «Нафтан» (2:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Минску» (1:2).

При этом «Витебск» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Витебляне не особо преуспевают в плане реализации. Команда в новом чемпионате отличилась 6 результативными выстрелами.

При этом «Витебск» не проигрывали в двух своих последних матчах. Вот только упущенная победа над «Ислочью» угнетает.

Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако в Кубке Белоруссии витебляне явно намерены пройти как минимум в финал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Витебск» постарается дать бой столь сильному сопернику.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Витебск» не проигрывал в 2 своих последних поединках

В прошлом сезоне гродненцы и витебляне обменялись минимальными поебдами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 8.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.66.

Прогноз: «Неман» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости нынче довольно нестабильны, плюс традиционно неудачно противостоят гродненцам.

Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22