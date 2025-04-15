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    Витеблянам сразу придется несладко

    Неман — Витебск. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Кубок Белоруссии, 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Витебск»
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    «Витебск»
    15 апреля в 1/2 финала Кубка Белоруссии по футболу сыграют «Неман» и «Витебск». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 15 Апреля 2025 года

    Неман

  • Гродно
    •  Неман 18:00 Витебск

    Витебск

  • Витебск
    •

    «Неман»

    Турнирное положение: Гродненцы новый сезон начали не столь ярко. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Неман» в 3 стартовых матчах разжился 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 2 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Неман» нанес поражение «Слуцку» (2:1).

    До того команда минимально уступила «Гомелю». А вот поединок с «Лидой» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Неман» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Гродненцы явно будут бороться за чемпионский титул. Да и в Кубке страны цели у команды самые высокие.

    Матчи с «Витебском» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Неман» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда соорудить комфортный голевой задел перед ответным матчем.

    «Витебск»

    Турнирное положение: Витебляне выдали неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Витебск» в 4 матчах чемпионата набрал всего 4 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила 6 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Витебляне подписали мировую с «Ислочью» (3:3).

    До того команда по всем статьям переиграла «Нафтан» (2:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Минску» (1:2).

    При этом «Витебск» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Витебляне не особо преуспевают в плане реализации. Команда в новом чемпионате отличилась 6 результативными выстрелами.

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    При этом «Витебск» не проигрывали в двух своих последних матчах. Вот только упущенная победа над «Ислочью» угнетает.

    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако в Кубке Белоруссии витебляне явно намерены пройти как минимум в финал.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Витебск» постарается дать бой столь сильному сопернику.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Витебск» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • В прошлом сезоне гродненцы и витебляне обменялись минимальными поебдами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 8.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.66.

    Прогноз: «Неман» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости нынче довольно нестабильны, плюс традиционно неудачно противостоят гродненцам.

    Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Неман — Витебск?

    Матч Неман — Витебск состоится 15 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Неман — Витебск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Неман — Витебск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Неман — Витебск?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Неман — Витебск?

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 8.70.

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    Неман — Витебск: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 15.04.202518:00. Витеблянам сразу придется несладко
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