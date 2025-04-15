Неман
Витебск
«Неман»
Турнирное положение: Гродненцы новый сезон начали не столь ярко. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Неман» в 3 стартовых матчах разжился 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 2 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Неман» нанес поражение «Слуцку» (2:1).
До того команда минимально уступила «Гомелю». А вот поединок с «Лидой» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Неман» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гродненцы явно будут бороться за чемпионский титул. Да и в Кубке страны цели у команды самые высокие.
Матчи с «Витебском» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Неман» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда соорудить комфортный голевой задел перед ответным матчем.
«Витебск»
Турнирное положение: Витебляне выдали неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Витебск» в 4 матчах чемпионата набрал всего 4 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила 6 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Витебляне подписали мировую с «Ислочью» (3:3).
До того команда по всем статьям переиграла «Нафтан» (2:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Минску» (1:2).
При этом «Витебск» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Витебляне не особо преуспевают в плане реализации. Команда в новом чемпионате отличилась 6 результативными выстрелами.
При этом «Витебск» не проигрывали в двух своих последних матчах. Вот только упущенная победа над «Ислочью» угнетает.
Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако в Кубке Белоруссии витебляне явно намерены пройти как минимум в финал.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Витебск» постарается дать бой столь сильному сопернику.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Витебск» не проигрывал в 2 своих последних поединках
- В прошлом сезоне гродненцы и витебляне обменялись минимальными поебдами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 8.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.66.
- 2.13Атлетико — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Наполи — Эмполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.80Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Неман» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости нынче довольно нестабильны, плюс традиционно неудачно противостоят гродненцам.
Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22