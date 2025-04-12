12 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Алания». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы сражаются за сохранение места в первой лиге. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Уфа» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 27 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Уфимцы не смогли переиграть «Тюмень» (1:1).

До того команда с минимальным счетом уступила КАМАЗу. При этом чуть ранее она была разгромлена мощной «Балтикой» (0:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Уфа» забила всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Уфимцы имеют весьма ненадежные тылы. Да и забила команда Омари Тетрадзе всего 24 мяча в 27 поединках.

Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются безуспешно. Из 5 последних поединков «Уфа» добыла 1 викторию при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. В пресловутой битве за 6 очков фактор своего поля может стать определяющим.

«Алания»

Турнирное положение: Владикавказцы сражаются за выживание. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алания» имеет столько же очков, сколько и висящая над пропастью «Уфа». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Владикавказцы уступили «Шиннику» (1:2).

До того команда расписала мировую с «Черноморцем» Нв (1:1). А вот поединок с «Соколом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Владикавказцы весенний цикл проводят натужно. Команда Спартака Гогниева при слабеньком подборе игроков очки добывает на зубах.

При этом «Алания» крайне слабо действует в плане реализации. Владикавказцы настреляли всего лишь 16 мячей в 27 матчах первенства.

Уфавцам команда не проигрывает уже 11 с половиной лет. А вот в нынешней диспозиции владикавказцы постараются зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Владикавказцы намерены преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Уфа» пропускает чаще всех в лиге — 41 мяч

«Алания» не побеждала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

Прогноз: Обе команды всеми силами бьются за выживание, так что явно проведут встречу максимально активно.

И те, и другие имеют огромные сложности в плане реализации, хотя потенциально явно способны прибавить.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.32