Уфа
Алания
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы сражаются за сохранение места в первой лиге. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.
При этом «Уфа» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 27 матчах первенства.
Уфа — Алания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Уфимцы не смогли переиграть «Тюмень» (1:1).
До того команда с минимальным счетом уступила КАМАЗу. При этом чуть ранее она была разгромлена мощной «Балтикой» (0:6).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Уфа» забила всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уфимцы имеют весьма ненадежные тылы. Да и забила команда Омари Тетрадзе всего 24 мяча в 27 поединках.
Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются безуспешно. Из 5 последних поединков «Уфа» добыла 1 викторию при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. В пресловутой битве за 6 очков фактор своего поля может стать определяющим.
«Алания»
Турнирное положение: Владикавказцы сражаются за выживание. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Алания» имеет столько же очков, сколько и висящая над пропастью «Уфа». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Владикавказцы уступили «Шиннику» (1:2).
До того команда расписала мировую с «Черноморцем» Нв (1:1). А вот поединок с «Соколом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Владикавказцы весенний цикл проводят натужно. Команда Спартака Гогниева при слабеньком подборе игроков очки добывает на зубах.
При этом «Алания» крайне слабо действует в плане реализации. Владикавказцы настреляли всего лишь 16 мячей в 27 матчах первенства.
Уфавцам команда не проигрывает уже 11 с половиной лет. А вот в нынешней диспозиции владикавказцы постараются зацепиться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Владикавказцы намерены преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Уфа» пропускает чаще всех в лиге — 41 мяч
- «Алания» не побеждала в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.
- 2.14Спартак — Динамо Мх: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.13Вольфсбург — РБ Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.97Валенсия — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды всеми силами бьются за выживание, так что явно проведут встречу максимально активно.
И те, и другие имеют огромные сложности в плане реализации, хотя потенциально явно способны прибавить.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.32