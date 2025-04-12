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    Уфа — Алания. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Алания»
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    Спартак Гогниев
    12 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Алания». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 12 Апреля 2025 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы сражаются за сохранение места в первой лиге. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Уфа» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 27 матчах первенства.

    Уфа — Алания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Уфимцы не смогли переиграть «Тюмень» (1:1).

    До того команда с минимальным счетом уступила КАМАЗу. При этом чуть ранее она была разгромлена мощной «Балтикой» (0:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Уфа» забила всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Уфимцы имеют весьма ненадежные тылы. Да и забила команда Омари Тетрадзе всего 24 мяча в 27 поединках.

    Матчи с «Аланией» для команды традиционно складываются безуспешно. Из 5 последних поединков «Уфа» добыла 1 викторию при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. В пресловутой битве за 6 очков фактор своего поля может стать определяющим.

    «Алания»

    Турнирное положение: Владикавказцы сражаются за выживание. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алания» имеет столько же очков, сколько и висящая над пропастью «Уфа». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Владикавказцы уступили «Шиннику» (1:2).

    До того команда расписала мировую с «Черноморцем» Нв (1:1). А вот поединок с «Соколом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Владикавказцы весенний цикл проводят натужно. Команда Спартака Гогниева при слабеньком подборе игроков очки добывает на зубах.

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    При этом «Алания» крайне слабо действует в плане реализации. Владикавказцы настреляли всего лишь 16 мячей в 27 матчах первенства.

    Уфавцам команда не проигрывает уже 11 с половиной лет. А вот в нынешней диспозиции владикавказцы постараются зацепиться за очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Владикавказцы намерены преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Уфа» пропускает чаще всех в лиге — 41 мяч

    • «Алания» не побеждала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

    Прогноз: Обе команды всеми силами бьются за выживание, так что явно проведут встречу максимально активно.

    И те, и другие имеют огромные сложности в плане реализации, хотя потенциально явно способны прибавить.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.32

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Уфа — Алания?

    Матч Уфа — Алания состоится 12 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ФНЛ — Первая лига.

    Какой прогноз на матч Уфа — Алания?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Какую сделать ставку на матч Уфа — Алания?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уфа — Алания?

    Смотреть матч турнира ФНЛ — Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Уфа — Алания?

    Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.12.

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