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    «Монако» сразу обидит «пиратов»

    Брест — Монако: прогноз ставки на Лигу 1 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Монако»
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    Александр Головин
    5 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Монако». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Апреля 2025 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 20:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Брест» на 6 очков отстает от заветной шестерки. Да и забила команда 42 мяча в 27 поединках французского чемпионата.

    Брест — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Пираты» переиграли «Тулузу» (4:2).

    До того команда не смогла одолеть «Реймс» (0:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Анже» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брест» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Пираты» нынче пребывают на некотором эмоциональном подъеме. Команда не проигрывает уже 3 матча подряд.

    Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Пираты» намерены вплотную приблизиться топ-6.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски сражаются за вторую позицию. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монако» лишь на один пункт опережает идущий следом «Марсель». При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Монегаски переиграли «Ниццу» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Анже» (2:0). А вот поединок с «Тулузой» принес боевой паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Сунгуту Магасса — травмирован.

    Состояние команды: Монегаски нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Монако» относительно преуспевает в плане реализации. Монегаски настреляли 53 мяча в 27 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы сохранить 2 место.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Мика Биерет настрелял 12 мячей в 10 матчах Лиги 1.

    Статистика для ставок

    • «Пираты» не проигрывают 3 матча кряду

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Монако» победил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные гости окрылены последними успехами, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

    Монегаски всеми силами бьются за сохранение второй позиции, к тому же весьма неплохо атакуют.

    Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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    Брест — Монако: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 05.04.202520:00. «Монако» сразу обидит «пиратов»
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