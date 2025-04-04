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    Приблизится ли «Дженоа» к «Удинезе»?

    Дженоа — Удинезе: прогноз и ставка на чемпионат Италии 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Удинезе»
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    Андреа Пинамонти
    4 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Удинезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Апреля 2025 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 21:45 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрал 35 баллов и уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

    Команда с 12 пунктами занимает 12-ю позицию и опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на 17 очков отстает от зоны еврокубков (топ-6).

    Дженоа — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках 30-го тура Серии А «россоблу» в чужих стенах потерпели поражение от «Ювентуса» со счетом 0:1.

    Перед этим в 29-м туре итальянского первенства коллектив уже набрал три очка, когда на своем поле с результатом 2:1 оказался сильнее «Лечче».

    Не сыграют: травмированы — Жуниор Мессиас, Куэнка, Бани, Балотелли, Витинья, Аханор и Корне, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно если учесть текущие игровые проблемы соперника, а также фактор своего поля.

    Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрал 40 баллов и сохраняет небольшие шансы на выход в еврокубки.

    Команда занимает 10-е место и на 12 пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на пять очков опережает нынешнего соперника.

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  • 24/03/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура Серии А клуб на чужом поле потерпел поражение от чемпиона и лидера «Интера» (1:2).

    Перед этим коллектив в 29-м туре итальянского первенства «бьянконери» теперь уже в своих стенах снова остались без очков, проиграв дома «Вероне» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Алексис Санчес, Товен, Сава и Исаак Туре, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Удинезе» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, качество их игры все же позволяет им рассчитывать по крайней мере на мировой исход.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех их четырех последних матчей «Дженоа» забивали обе команды

    • в двух последних матчах «Удинезе» проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Удинезе» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.10, победа «Удинезе» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в трех их четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в двух последних матчах «Удинезе» проиграл.

    Ставка: «Дженоа» победит за 2.50.

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