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    Упрощение игры. «Ювентус» уволил Тиагу Мотту и назначил Игора Тудора

    Сможет ли задержаться хорватский специалист в туринском клубе?

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    Игор Тудор
    «Ювентус» уволил главного тренера Тиагу Мотту. На его место был назначен Игор Тудор. Чего ждать от хорватского специалиста в туринском клубе, и сможет ли «Ювентус» выполнить задачу-минимум — попасть в Лигу чемпионов?

    За что уволили Мотту?

    Туринский клуб проиграл два последних матча против «Аталанты» и «Фиорентины» с общим счетом 0:7 и выпал из зоны попадания в Лигу чемпионов, занимая пятое место в турнирной таблице. «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив проблемному ПСВ, который в следующем раунде без шансов вылетел от «Арсенала». Туринская команда оказалась ниже «Болоньи», откуда итальянско-бразильский тренер и пришёл минувшим летом. Самым памятным воспоминанием о Мотте в «Ювентусе» стали многочисленные ничьи. «Бьянконери» очень долго, до середины зимы не проигрывали, но из-за огромного количества ничейных результатов сильно отстали от бьющихся за чемпионство «Интера» и «Наполи».

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    • В результате у руководителей клуба возникло желание уволить Тиагу Мотту. Инсайдер Джанлука Ди Марцио отмечал, что «Ювентус» медлил с увольнением бывшего наставника «Болоньи» из-за финансовой отчетности. Если бы тренера уволили после 1 апреля, все расходы удалось бы включить в следующий квартал. Однако в туринском клубе решили сменить наставника во время паузы на игры сборных. Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли после поражения от «Фиорентины» при гендиректоре Маурицио Сканавино сказал Мотте: «Мне стыдно, что я выбрал тебя». После этого дни специалиста в клубе были сочтены.

    Тиагу Мотта
    globallookpress.com

    Команду возглавил Игор Тудор, потому что руководство было нацелено на временного тренера. Об этом сообщает журналист Николо Скира. Именно поэтому сорвался вариант с Роберто Манчини, остающимся безработным после ухода из сборной Саудовской Аравии. Чемпион Европы и бывший главный тренер «Зенита» хотел контракт на два с половиной года, но руководство не было готово к этому.

    Тудор был игроком «Ювентуса» и признавался лучшим футболистом Хорватии

    Что представляет собой хорватский специалист? Болельщики со стажем более 20 лет скорее помнят Тудора-игрока, чем тренера. В течение шести полных сезонов хорват защищал цвета «Ювентуса». Самым успешным для центрального защитника, способного сыграть опорника, был сезон-2000/2001, в котором, выступая под началом Карло Анчелотти, он умудрился шесть раз поразить ворота соперника. В том же 2001 году Тудор был признан лучшим игроком Хорватии. Несмотря на талант футболиста, хорват часто получал травмы и в остальные годы, помимо упомянутого сезона в начале века, чаще оставался на скамейке запасных. При этом Игор был удивительно техничным защитником для своих габаритов.

    Игор Тудор играет за «Ювентус», 2001 год
    ALLSPORT

    Тудор был результативным защитником: за 174 матча в «Ювентусе» он забил 21 гол. Гол раз в восемь игр — достойная статистика даже для многих атакующих полузащитников. Благодаря росту 193 сантиметра Тудор был опасен на стандартах у чужих ворот. Периодически хорват забивал важные голы: так было в матче с «Депортиво» на втором групповом этапе Лиги чемпионов-2002/23, когда его мяч позволил выйти в четвертьфинал турнира. В дальнейшем команда дошла до финала турнира. В составе туринского клуба Тудор дважды выиграл в Серии А — в сезонах 2001/2002 и 2002/2003.

    Это третий приход Тудора в «Юве»: помимо игрока, он был помощником Пирло

    Впервые вернулся в «Ювентус» Тудор в качестве помощника главного тренера. Это был переходный сезон-2020/21, в котором главным тренером туринцев был Андреа Пирло. В чемпионате дела тогда у туринцев обстояли не слишком хорошо — команда финишировала лишь четвертой, с трудом попав в зону Лиги чемпионов. И это — несмотря на наличие Криштиану Роналду в составе. Зато команда выиграла Кубок Италии, обыграв в финале «Аталанту» (2:1), и зимой победила «Наполи» в Суперкубке страны.

    Игор Тудор
    globallookpress.com

    Зато в «Ювентусе» Тудор познакомился с клубным аналитиком Антонио Гальярди, синтезировавшим игровые модели Винченцо Монтеллы, Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри. Это знакомство стало одним из определяющих для хорватского тренера — во время своей последующей работы в «Вероне», «Марселе» и «Лацио» он использовал его атакующие идеи, наслоившиеся на оборонительную базу раннего Тудора.

    Дебют в Хорватии, стажировка у Конте и трофей

    Как вообще Тудор стал тренером? Закончив карьеру в 30 лет из-за травм, Игор стал помощником наставника Эдоардо Реи в родном «Хайдуке» в 2009 году. А зимой 2010 года итальянского специалиста со словенскими корнями, за пару лет до того вернувшего «Наполи» в Серию А, пригласил «Лацио» — на этом карьера Тудора-тренера прервалась, не успев начаться.

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    • Следующий тренерский опыт хорват получил только в 2011 году, возглавив одну из детских команд клуба. Благодаря решению спортивного директора клуба из Сплита Сергие Крешича Тудор стал главным тренером «Хайдука» U-17 в июле 2012 года. Что во время работы с Реей, что во главе юношей в клубе из Сплита Тудор был склонен к самообразованию. Он заявил, что многое почерпнул во время работы помощником Реи. В молодежной команде «Хайдука» он приезжал в тренировочный центр «Ювентуса» в Виново, чтобы посмотреть за работой Антонио Конте. Тудор почерпнул у тогдашнего наставника «бьянконери» любовь к тактической модели 3-5-2, которой и учил сплитских юношей. Благодаря работе Тудора, команде удалось пройти в финал юношеского Кубка Хорватии. Параллельно с этим, специалист был ассистентом Игора Штимаца в главной сборной страны.

    «Хайдук» — «Динамо» Загреб, 2013 год
    globallookpress.com

    Уже следующей весной, в апреле 2013 года, Тудор впервые был назначен главным тренером взрослой команды. Произошло это все в том же «Хайдуке», руководство которого было довольно работой молодого доморощенного специалиста с юношеской командой. Практически сразу же тренер выиграл свой единственный на данный момент трофей в карьере — Кубок Хорватии, одолев по сумме двух встреч «Локомотиву» из Загреба со счетом 5:4. Однако навязать серьезную борьбу загребскому «Динамо» не удалось. Хорватский гегемон выиграл у «Хайдука» Суперкубок, а в чемпионате команда умудрилась крупно проиграть не только занявшей второе место «Риеке», но и вылетевшему «Драговольяцу» и «Славену Белупо». Сезон «Хайдук» завершил на третьем месте, что можно было считать удовлетворительным результатом. В следующем сезоне на момент отставки Тудора команда шла на том же третьем месте. Сам тренер пытался показать себя гибким тактиком — использовал как схему 4-3-3, так и модель игры с тремя центральными защитниками, которую он почерпнул на стажировке у Антонио Конте.

    Турция и Греция: Тудор — тренер не для грандов

    В июне 2015 года Тудор был назначен главным тренером греческого ПАОКа. Эта часть карьеры хорвату явно не удалась. Во время работы в клубе из Салоник Тудор постоянно требовал усиления и критиковал нынешний состав. Все закончилось очень быстро: несмотря на попытку наладить железную дисциплину и порой классные матчи с превосходящими в мастерстве соперниками (4 очка ПАОК взял в лигоевропейской дуэли с дортмундской «Боруссией»), команда упала в чемпионате, а тренер так и не наладил позиционную атаку. В чемпионате команда постоянно теряла очки с середняками и аутсайдерами, а в последнем матче Тудора проиграла находящемуся в зоне вылета «Пантракикосу». Специалист оставил команду на позорном для амбициозного ПАОКа пятом месте в марте 2016 года, не доработав до конца сезон.

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    • Следующим тренерским опытом для Тудора стал «Карабюкспор» — команда, которая должна по всем раскладам бороться за выживание в чемпионате Турции. Однако Тудор ее превратил в крепкого середняка, способного на своем поле победить любого соперника. Так, на домашней арене «Карабюкспор» победил «Трабзонспор», «Галатасарай» и «Бешикташ», и тренер пошел на повышение. Все тот же «Галатасарай» предложил специалисту контракт.

    Игор Тудор в «Галатасарае»
    globallookpress.com

    На момент его назначения в стамбульский гранд, клуб шёл третьим. Закончил «Галатасарай» чемпионат на четвертом месте. Однако в новом сезоне-17/18 тренеру дали второй шанс. С самого начала все пошло не так: команда вылетела из Лиги Европы от «Эстерсунда». Заканчивая календарный 2017 год в чемпионате лишь на третьем месте, руководители «Галатасарая» не могли не выгнать помешанного на дисциплине тренера, так и не наладившего саму игру. В итоге в конце сезона «Галатасарай» стал чемпионом под началом легендарного Фатиха Терима, а Тудор приобрел репутацию тренера для середняков, провалившись в Салониках и Стамбуле.

    «Удинезе». Идеальный пожарный, не готовый к чему-то большему

    Затем были две попытки в «Удинезе». В клубе, имеющем почти родные для Тудора черно-белые цвета, сначала удалось спастись от вылета в сезоне-17/18, набрав 7 очков в четырёх последних матчах. Хорват приглашался в клуб в качестве «пожарного» и не рассматривался на долгий срок, однако уже в следующем сезоне снова понадобился фриульцам в качестве спасителя. Команда шла шестнадцатой, и к концу сезона Тудор смог поднять «зебр» на двенадцатое место. За это Игор получил шанс порулить командой в новом сезоне, однако его строгие 3-5-2 в этот раз снова не сработали. Завершалась эпоха Тудора в Удине совсем кошмарно: поражением от «Аталанты» со счетом 1:7 и проигрышем «Роме» 0:4. Хорватский специалист, на раннем этапе своей карьеры делавший ставку на надежную игру в обороне, не смог до конца донести свои идеи подопечным.

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    • Пришлось возвращаться туда, откуда начинал: в «Хайдук». Однако и там тренера постигла неудача: придя в клуб, когда он занимал второе место, он завершил сезон на пятом месте. Именно после этого сезона Тудор вернулся на много лет назад в статусе: снова стал помощником главного тренера, пусть и в самом «Ювентусе». Познакомившись с аналитиком Гальярди, тренер решился на перезагрузку в «Вероне».

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    Именно здесь мы узнали того Тудора, которого знаем сейчас. До Игора командой из города Ромео и Джульетты руководил его соотечественник Иван Юрич, и именно от него бывший защитник «Ювентуса» перенял игровой стиль. Команда испепеляла всех соперников бешеным прессингом, а механистические до того атаки стали более изобретательными. Команда выдала ряд ярких матчей против статусных соперников, забила 65 мячей за сезон (больше «Ювентуса», «Ромы» и «Фиорентины» и одинаково с «Аталантой») и практически до конца сезона претендовала на еврокубки, заняв в итоге девятое место.

    Игор Тудор в «Марселе»
    globallookpress.com

    В сезоне-2022/23 случилась главная пока работа в жизни Игора Тудора. Он целый сезон был главным тренером амбициозного «Марселя». При этом назначение специалиста вызвало критику у болельщиков, а сама работа не понравилась некоторым подопечным. На первом же тренировочном занятии Тудор заявил игрокам, что они не умеют пахать. При хорвате «Марсель» использовал физически изматывающие тренировки, чтобы потом перебегать соперников в играх. Были и непосредственные столкновения — у Тудора был конфликт с Жерсоном, затем с Жорданом Амави. Плохо переносил деспотию балканского специалиста и многолетний лидер «Марселя» Димитри Пайет. Он обвинял хорвата в грубости и авторитаризме. Порой главный тренер «Марселя» устраивал такие репрессии, что в списке запасных «Марселя» было всего пять человек. Несмотря на авторитарный подход, тактически «Марсель» был интересной командой. Помимо фирменного персонального прессинга, взятого Тудором у Юрича, «Марсель» отличался необычным билд-апом. Внешние центральные защитники из тройки высоко подключались к атакам, а их места занимали опорные полузащитники. Тудор ушел по собственному желанию из «Марселя», при том, что команда выполнила задачу — заняла третье место и попала в квалификацию Лиги чемпионов.

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    • Последним на данный момент местом работы тренера стал «Лацио». Тудор пришёл на наследие Маурицио Сарри, когда команда забарахлила в чемпионате, выпав из зоны еврокубков. Хорват тут же поставил свой футбол и любимую схему 3-4-2-1. Благодаря ей «Лацио» все-таки попал в зону еврокубков и в этом сезоне, уже без Тудора, выиграл основной этап Лиги Европы. Тудор покинул команду летом из-за конфликта с президентом Клаудио Лотито. Хорват хотел сильно изменить состав команды, в том числе — избавиться от некоторых лидеров, и приобрести новых игроков под высокоинтенсивный футбол. Фанаты «Лацио» даже проводили акцию протеста против смены Тудора на Марко Барони.

    Ожидания от работы в «Юве»

    Что ждёт «Ювентус» при Тудоре? Смена сложной позиционно-реляционной игры Тиагу Мотты на вертикальный футбол в духе Ивана Юрича. В позиционных атаках «Ювентус» временами будет напоминать «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини. При этом точно будут тяжелые тренировки и высокие требования в плане интенсивности.

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    Но для молодой команды это не кажется большой проблемой. Пока Тудор пришел до конца сезона, и с его более простыми требованиями в плане тактики команда справится лучше, чем с идеями Мотты. Вероятно, Игор вернет «Ювентус» в зону ЛЧ, а летом туринский клуб будет искать более статусного тренера.

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