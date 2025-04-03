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    «Челси» придется непросто в этом матче

    Челси — Тоттенхэм. Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Англии 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Тоттенхэм»
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    Гульельме Викарио
    3 апреля в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: сейчас «Челси» идет на четвертом месте в таблице АПЛ с 49 очками.

    Последние матчи: в 29-м туре команда Энцо Марески уступила в гостях лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1. Уже в середине первого тайма соперник смог открыть счет и спокойно контролировал ход игры. «Челси» же был бледной тенью самого себе и уступил абсолютно по делу, ничего не показав в атаке.

    Челси — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Лиге конференций дома над «Копенгагеном» (1:0) и в АПЛ над «Лестером» (1:0).

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    • Не сыграют: травмирован — Джексон (н), Гуйи (н), Мадуэке (п), дисквалифицирован — Мудрик (п), под вопросом участие Палмера (п).

    Состояние команды: игра «Челси» очень сильно померкла в последних матчах, а игра в атаке сейчас оставляет не самое благоприятное впечатление. Фактически в составе есть только один классный форвард Джексон, но он травмирован, отсюда и все проблемы.

    Вместо него на острие атаки выходят Нкунку или Педру Нету, но у них нет качеств центрфорварда, они привыкли играть из глубины. В последнем туре отсутствовал и резко сдавший в последнее время Палмер, его участие тоже пока под вопросом. Есть проблемы и сзади в центре обороны, а с голкиперами весь сезон не очень ладно.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: после 30 туров «Тоттенхэм» располагается на 14-й строчке в таблице АПЛ с 34 очками.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: матч против «Фулхэма» (0:2) не очень удался подопечным Анге Постекоглу. Первый тайм прошел под диктовку соперника, зато во второй половине матча лучше играл «Тоттенхэм», но, тем не менее, пропустил два мяча в концовке, когда «дачники» наказали в быстрых контратаках.

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    До этого была победа в Лиге Европы над «АЗ» Алкмаром (3:1) и ничья в АПЛ с «Борнмутом» (2:2).

    Не сыграют: травмирован — Дрэгушин (з), Ришарлисон (н), под сомнением появление Дансо (з), Кулусевски (п).

    Состояние команды: постепенно лазарет «Тоттенхэма» начинает пустеть, многие лидеры вернулись в строй, но все равно команда играет очень неровно почти весь сезон. Тем не менее, теперь Постекоглу не приходится использовать в центре обороны полузащитника Грея и латераля Спенса.

    В последних матчах там выходят профильные игроки амплуа Ромеро и Дэвис, вернулся после травмы и основной голкипер итальянец Викарио. В центре поля и в атаке теперь тоже есть выбор, постепенно жизнь в «Тоттенхэме» налаживается.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Челси» со счетом 3:4

    • В прошлом сезоне обе встречи также остались за синими (4:1, 2:0)

    • В позапрошлом сезоне «Тоттенхэм» выиграл дома (2:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Челси» дают 1,68, а на «Тоттенхэма» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,86, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: это будет матч двух проблемных клубов после двухнедельной паузы, но все равно «Тоттенхэм» нельзя так низко котировать. Сейчас в составе гостей почти нет травмированных футболистов, почти все лидеры в строю, тогда как у «Челси» не будет Джексона и с большой степенью вероятности в основном составе Палмера.

    В первом круге «Тоттенхэм» вел почти всю игру, но в конце наделал глупых ошибок и проиграл. Тогда блистал Палмер, сделавший дубль, сейчас же он явно далек от лучшей формы почти весь второй круг.

    Основная ставка: победа «Тоттенхэма» с форой +1 за 1,80.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, «Тоттенхэм» всегда умел удивлять в матчах против лидеров.

    Дополнительная ставка: победа «Тоттенхэма» с форой 0 за 3,70.

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    Челси — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 03.04.202522:00. «Челси» придется непросто в этом матче
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