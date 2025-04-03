3 апреля в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: сейчас «Челси» идет на четвертом месте в таблице АПЛ с 49 очками.

Последние матчи: в 29-м туре команда Энцо Марески уступила в гостях лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1. Уже в середине первого тайма соперник смог открыть счет и спокойно контролировал ход игры. «Челси» же был бледной тенью самого себе и уступил абсолютно по делу, ничего не показав в атаке.

Ранее была победа в Лиге конференций дома над «Копенгагеном» (1:0) и в АПЛ над «Лестером» (1:0).

Не сыграют: травмирован — Джексон (н), Гуйи (н), Мадуэке (п), дисквалифицирован — Мудрик (п), под вопросом участие Палмера (п).

Состояние команды: игра «Челси» очень сильно померкла в последних матчах, а игра в атаке сейчас оставляет не самое благоприятное впечатление. Фактически в составе есть только один классный форвард Джексон, но он травмирован, отсюда и все проблемы.

Вместо него на острие атаки выходят Нкунку или Педру Нету, но у них нет качеств центрфорварда, они привыкли играть из глубины. В последнем туре отсутствовал и резко сдавший в последнее время Палмер, его участие тоже пока под вопросом. Есть проблемы и сзади в центре обороны, а с голкиперами весь сезон не очень ладно.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: после 30 туров «Тоттенхэм» располагается на 14-й строчке в таблице АПЛ с 34 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: матч против «Фулхэма» (0:2) не очень удался подопечным Анге Постекоглу. Первый тайм прошел под диктовку соперника, зато во второй половине матча лучше играл «Тоттенхэм», но, тем не менее, пропустил два мяча в концовке, когда «дачники» наказали в быстрых контратаках.

До этого была победа в Лиге Европы над «АЗ» Алкмаром (3:1) и ничья в АПЛ с «Борнмутом» (2:2).

Не сыграют: травмирован — Дрэгушин (з), Ришарлисон (н), под сомнением появление Дансо (з), Кулусевски (п).

Состояние команды: постепенно лазарет «Тоттенхэма» начинает пустеть, многие лидеры вернулись в строй, но все равно команда играет очень неровно почти весь сезон. Тем не менее, теперь Постекоглу не приходится использовать в центре обороны полузащитника Грея и латераля Спенса.

В последних матчах там выходят профильные игроки амплуа Ромеро и Дэвис, вернулся после травмы и основной голкипер итальянец Викарио. В центре поля и в атаке теперь тоже есть выбор, постепенно жизнь в «Тоттенхэме» налаживается.

Статистика для ставок

В первом круге «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Челси» со счетом 3:4

В прошлом сезоне обе встречи также остались за синими (4:1, 2:0)

В позапрошлом сезоне «Тоттенхэм» выиграл дома (2:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Челси» дают 1,68, а на «Тоттенхэма» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,86, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: это будет матч двух проблемных клубов после двухнедельной паузы, но все равно «Тоттенхэм» нельзя так низко котировать. Сейчас в составе гостей почти нет травмированных футболистов, почти все лидеры в строю, тогда как у «Челси» не будет Джексона и с большой степенью вероятности в основном составе Палмера.

В первом круге «Тоттенхэм» вел почти всю игру, но в конце наделал глупых ошибок и проиграл. Тогда блистал Палмер, сделавший дубль, сейчас же он явно далек от лучшей формы почти весь второй круг.

Основная ставка: победа «Тоттенхэма» с форой +1 за 1,80.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, «Тоттенхэм» всегда умел удивлять в матчах против лидеров.

Дополнительная ставка: победа «Тоттенхэма» с форой 0 за 3,70.