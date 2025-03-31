31 марта в 29-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эюпспор»

Турнирное положение: «Эюпспор» активно сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Эюпспор» лишь по дополнительным показателям отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 27 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эюпспор» не смог переиграть «Гезтепе» (1:1).

До того команда переиграла «Коньяспор» (2:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Газиантепа» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Эюпспор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эюпспор» не уступил в 2 своих последних матчах. Зато настреляла команда 40 мячей в 27 поединках Суперлиги.

Матчи с «Истанбул Башакшехиром» для команды традиционно складываются сложно. «Эюпспор» в обоих очных поединках добился ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: Стамбульцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Истанбул Башакшехир» на 8 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Стамбульцы были разгромлены «Трабзонспором» (0:3).

До того команда уступила скромному «Кайсериспору» (1:3). А вот поединок с «Сивасспором» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбул Башакшехир» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Дениз Туруч — дисквалифицирован.

Состояние команды: Стамбульцы крайне нестабильны. Команда уступила в двух своих последних матчах, пропустив в обоих по 3 мяча.

При этом «Истанбул Башакшехир» относителшьно преуспевает в плане реализации. Стамбульцы настреляли 41 мяч в 26 матчах чемпионата Турции.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы побороться за подъем в топ-4.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Стамбульцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Эюпспор» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Оба очных поединка этих соперников завершились вничью

«Истанбул Башакшехир» уступил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Стамбульцы максимально мотивированы приблизиться к зоне еврокубков, так что явно будут активны в атаке.

Номинальные гости явно способны прибавить, плюс намерены прервать свой неудачный сериал.

Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10