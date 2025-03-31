Эюпспор
Истанбул Башакшехир
«Эюпспор»
Турнирное положение: «Эюпспор» активно сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Эюпспор» лишь по дополнительным показателям отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 27 матчах.
Эюпспор — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эюпспор» не смог переиграть «Гезтепе» (1:1).
До того команда переиграла «Коньяспор» (2:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Газиантепа» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Эюпспор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эюпспор» не уступил в 2 своих последних матчах. Зато настреляла команда 40 мячей в 27 поединках Суперлиги.
Матчи с «Истанбул Башакшехиром» для команды традиционно складываются сложно. «Эюпспор» в обоих очных поединках добился ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: Стамбульцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Истанбул Башакшехир» на 8 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Стамбульцы были разгромлены «Трабзонспором» (0:3).
До того команда уступила скромному «Кайсериспору» (1:3). А вот поединок с «Сивасспором» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбул Башакшехир» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Дениз Туруч — дисквалифицирован.
Состояние команды: Стамбульцы крайне нестабильны. Команда уступила в двух своих последних матчах, пропустив в обоих по 3 мяча.
При этом «Истанбул Башакшехир» относителшьно преуспевает в плане реализации. Стамбульцы настреляли 41 мяч в 26 матчах чемпионата Турции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы побороться за подъем в топ-4.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Стамбульцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Эюпспор» не проигрывал в 2 своих последних поединках
- Оба очных поединка этих соперников завершились вничью
- «Истанбул Башакшехир» уступил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: Стамбульцы максимально мотивированы приблизиться к зоне еврокубков, так что явно будут активны в атаке.
Номинальные гости явно способны прибавить, плюс намерены прервать свой неудачный сериал.
Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10