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    «Истанбул Башакшехир» добудет три очка

    Эюпспор — Истанбул Башакшехир. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Суперлига, 31 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эюпспор» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир»
    31 марта в 29-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 31 Марта 2025 года

    Эюпспор

  • Стамбул
    •  Эюпспор 20:00 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •

    «Эюпспор»

    Турнирное положение: «Эюпспор» активно сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Эюпспор» лишь по дополнительным показателям отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 27 матчах.

    Эюпспор — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эюпспор» не смог переиграть «Гезтепе» (1:1).

    До того команда переиграла «Коньяспор» (2:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Газиантепа» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Эюпспор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эюпспор» не уступил в 2 своих последних матчах. Зато настреляла команда 40 мячей в 27 поединках Суперлиги.

    Матчи с «Истанбул Башакшехиром» для команды традиционно складываются сложно. «Эюпспор» в обоих очных поединках добился ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Стамбульцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Истанбул Башакшехир» на 8 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Стамбульцы были разгромлены «Трабзонспором» (0:3).

    До того команда уступила скромному «Кайсериспору» (1:3). А вот поединок с «Сивасспором» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбул Башакшехир» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Дениз Туруч — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Стамбульцы крайне нестабильны. Команда уступила в двух своих последних матчах, пропустив в обоих по 3 мяча.

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    При этом «Истанбул Башакшехир» относителшьно преуспевает в плане реализации. Стамбульцы настреляли 41 мяч в 26 матчах чемпионата Турции.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы побороться за подъем в топ-4.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Стамбульцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Эюпспор» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • Оба очных поединка этих соперников завершились вничью

    • «Истанбул Башакшехир» уступил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Стамбульцы максимально мотивированы приблизиться к зоне еврокубков, так что явно будут активны в атаке.

    Номинальные гости явно способны прибавить, плюс намерены прервать свой неудачный сериал.

    Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    Эюпспор — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 31.03.202520:00. «Истанбул Башакшехир» добудет три очка
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