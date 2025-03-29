Динамо
Оренбург
«Динамо»
Турнирное положение: московская команда продолжает бороться за самые высокие места в этом сезоне.
«Бело-голубые» сейчас имеют в своем активе 39 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Динамо — Оренбург: коэффициенты букмекеров
Москвичи смогли забить целых 43 мяча, а пропустили всего 23.
Последние матчи: в прошлом туре «динамики» проиграли в дерби «Локомотиву» (1:2).
До этого же коллектив из Москвы уступил ЦСКА (1:2) в Кубке страны.
Только перед этим команда из столицы России смогла победить махачкалинское «Динамо» (4:0) и сыграть вничью с «Ростовом» (1:1).
Не сыграют: травмирован у столичного коллектива только Константин Тюкавин.
Состояние команды: в последнее время подопечные Марцела Лички крайне нестабильно, но несмотря на это, «Динамо» остается в числе претендентов на призовые места.
В ближайшее время динамовцам нельзя терять очки, чтобы вплотную подобраться к лидерам и бороться даже за чемпионский титул.
«Оренбург»
Турнирное положение: оренбуржцы являются явными аутсайдерами текущего сезона российского чемпионата.
В настоящий момент в активе команды из одноименного города всего 11 очков и последняя строчка.
Оренбургский коллектив смог 18 раз поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из Оренбурга смогла победить «Факел» (1:0).
До этого в весенней части РПЛ «Оренбург» только проигрывал, уступив «Ростову» (1:2) и «Спартаку» (0:2).
Не сыграют: травмирован Габриэль Флорентин, дисквалифицирован — Иван Башич.
Состояние команды: у подопечных Владимира Слишковича такая ситуация, что им не позавидовать. «Оренбург» уже одной ногой в Первой лиге, отставание даже от зоны стыковых матчей составляет целых семь баллов.
Чтобы остаться в элите российского футбола, «Оренбург» нужно чудо, нужно постоянно побеждать и стараться вообще не терять очки.
Статистика для ставок
- «Динамо» проиграло 2 последних матча
- «Оренбург» проиграл 8 из последних 9 официальных матчей
- в последней очной игре «Оренбург» и «Динамо» сыграли вничью 2:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.70, а победа «Оренбурга» — в 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.43 и 2.85.
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- 1.93Байер — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.17Жил Висенте — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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Прогноз: в матчах «Динамо» всегда забивается много мячей, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.03.
Прогноз: «Динамо» на порядок сильнее соперника и должно уверенно побеждать.
Ставка: победа «Динамо» с форой-2 за 2.35.