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    «Динамо» разгромит «Оренбург»?!

    Динамо — Оренбург: прогноз и ставка на РПЛ 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Оренбург»
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    Хорхе Карраскаль («Динамо»)
    29 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Оренбург». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Марта 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 14:00 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: московская команда продолжает бороться за самые высокие места в этом сезоне.

    «Бело-голубые» сейчас имеют в своем активе 39 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Динамо — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Москвичи смогли забить целых 43 мяча, а пропустили всего 23.

    Последние матчи: в прошлом туре «динамики» проиграли в дерби «Локомотиву» (1:2).

    До этого же коллектив из Москвы уступил ЦСКА (1:2) в Кубке страны.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Только перед этим команда из столицы России смогла победить махачкалинское «Динамо» (4:0) и сыграть вничью с «Ростовом» (1:1).

    Не сыграют: травмирован у столичного коллектива только Константин Тюкавин.

    Состояние команды: в последнее время подопечные Марцела Лички крайне нестабильно, но несмотря на это, «Динамо» остается в числе претендентов на призовые места.

    В ближайшее время динамовцам нельзя терять очки, чтобы вплотную подобраться к лидерам и бороться даже за чемпионский титул.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: оренбуржцы являются явными аутсайдерами текущего сезона российского чемпионата.

    В настоящий момент в активе команды из одноименного города всего 11 очков и последняя строчка.

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    • Оренбургский коллектив смог 18 раз поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Оренбурга смогла победить «Факел» (1:0).

    До этого в весенней части РПЛ «Оренбург» только проигрывал, уступив «Ростову» (1:2) и «Спартаку» (0:2).

    Не сыграют: травмирован Габриэль Флорентин, дисквалифицирован — Иван Башич.

    Состояние команды: у подопечных Владимира Слишковича такая ситуация, что им не позавидовать. «Оренбург» уже одной ногой в Первой лиге, отставание даже от зоны стыковых матчей составляет целых семь баллов.

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    Чтобы остаться в элите российского футбола, «Оренбург» нужно чудо, нужно постоянно побеждать и стараться вообще не терять очки.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» проиграло 2 последних матча

    • «Оренбург» проиграл 8 из последних 9 официальных матчей

    • в последней очной игре «Оренбург» и «Динамо» сыграли вничью 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.70, а победа «Оренбурга» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.43 и 2.85.

    Прогноз: в матчах «Динамо» всегда забивается много мячей, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.03.

    Прогноз: «Динамо» на порядок сильнее соперника и должно уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Динамо» с форой-2 за 2.35.

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