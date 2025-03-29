29 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Оренбург». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: московская команда продолжает бороться за самые высокие места в этом сезоне.

«Бело-голубые» сейчас имеют в своем активе 39 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Москвичи смогли забить целых 43 мяча, а пропустили всего 23.

Последние матчи: в прошлом туре «динамики» проиграли в дерби «Локомотиву» (1:2).

До этого же коллектив из Москвы уступил ЦСКА (1:2) в Кубке страны.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Только перед этим команда из столицы России смогла победить махачкалинское «Динамо» (4:0) и сыграть вничью с «Ростовом» (1:1).

Не сыграют: травмирован у столичного коллектива только Константин Тюкавин.

Состояние команды: в последнее время подопечные Марцела Лички крайне нестабильно, но несмотря на это, «Динамо» остается в числе претендентов на призовые места.

В ближайшее время динамовцам нельзя терять очки, чтобы вплотную подобраться к лидерам и бороться даже за чемпионский титул.

«Оренбург»

Турнирное положение: оренбуржцы являются явными аутсайдерами текущего сезона российского чемпионата.

В настоящий момент в активе команды из одноименного города всего 11 очков и последняя строчка.

Оренбургский коллектив смог 18 раз поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Оренбурга смогла победить «Факел» (1:0).

До этого в весенней части РПЛ «Оренбург» только проигрывал, уступив «Ростову» (1:2) и «Спартаку» (0:2).

Не сыграют: травмирован Габриэль Флорентин, дисквалифицирован — Иван Башич.

Состояние команды: у подопечных Владимира Слишковича такая ситуация, что им не позавидовать. «Оренбург» уже одной ногой в Первой лиге, отставание даже от зоны стыковых матчей составляет целых семь баллов.

Чтобы остаться в элите российского футбола, «Оренбург» нужно чудо, нужно постоянно побеждать и стараться вообще не терять очки.

Статистика для ставок

«Динамо» проиграло 2 последних матча

«Оренбург» проиграл 8 из последних 9 официальных матчей

в последней очной игре «Оренбург» и «Динамо» сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.70, а победа «Оренбурга» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.43 и 2.85.

Прогноз: в матчах «Динамо» всегда забивается много мячей, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.03.

Прогноз: «Динамо» на порядок сильнее соперника и должно уверенно побеждать.

Ставка: победа «Динамо» с форой-2 за 2.35.