24 марта во 2-м туре группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сан-Марино и Румыния. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сан-Марино — Румыния, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино нынешнюю квалификацию начала неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Сан-Марино пока не разжилась очками. Причем команда не забила ни разу, пропустив в свои ворота 2 мяча.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Санмаринцы уступили Кипру (0:2).

При этом чуть ранее Сан-Марино нанесла поражение Лихтенштейну (3:1). А вот встреча со сборной Гибралтара завершилась вничью (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Сан-Марино победила 1 раз. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Санмаринцы до последней коллизии не проигрывали 2 матча кряду. При этом команда имеет крайне ненадежные тылы.

С румынами сборная Сан-Марино пересекалась трижды. Причем все три очных поединка завершились для футбольного карлика коллизиями.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Санмаринцы постараются сдержать атаки румын.

Румыния

Турнирное положение: Румыны неудачно начали нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Румыния в стартовом туре не разжилась очками. Команда с минимальным счетом уступила Боснии и Герцеговине.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела слабо. Румыния минимально уступила боснийцам.

До того команда переиграла сборную Кипра (4:1). Да и поединок с литовцами завершился трудной победой (2:1).

Вообще же, Румыния в 5 своих последних матчах добыла 4 победы. Забила в них команда 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе румыны выглядят бледновато. Зато до последней неудачи команда победила 5 раз кряду.

При этом румыны имеют весьма надежные тылы. В последней Лиге наций команда пропустила лишь 3 раза в 6 матчах.

Имея довольно крепкий по именам состав, Румыния постарается исправиться за стартовую коллизию. Да и забивать в составе румын уж точно есть кому.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Румыны намерены добыть свою первую викторию в отборе, да и разницу мячей подтянуть лишним не будет.

Статистика для ставок

Румыны до последней коллизии победили 5 раз кряду

Сан-Марино уступила румынам во всех 3 очных встречах

До последнего поражения Сан-Марино не проигрывала 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Румыния — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Футбольному карлику может банально не хватить класса, да и Румыния явно намерена исправиться за стартовую неудачу.

Ставка: Фора Румынии -3.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10