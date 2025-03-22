22 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Тюмень». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Тюмень», коэффициенты, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы немного оторвались от опасной зоны. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.

При этом КАМАЗ на 7 зачетных баллов опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 24 матчах первого дивизиона.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Челнинцы уступили «Шиннику» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Чайке» (3:1). При этом чуть ранее она с натугой одолела тульский «Арсенал» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках КАМАЗ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Челнинцы традиционно ершисты, и вполне способны избежать борьбы за выживание. До последней коллизии команда победила дважды кряду.

Матчи с «Тюменью» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках КАМАЗ победил 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Челнинцы мотивированы как можно дальше оторваться от группы аутсайдеров.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы пребывают в зоне прямого вылета. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Тюмень» на 6 пунктов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть даже балл. Тюменцы с минимальным счетом уступили «Балтике».

До того команда расписала мировую с «Аланией» (0:0). А вот поединок с «Родиной» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тюменцы начали весенний цикл крайне блекло. В двух своих последних матчах сибиряки не забивали.

При этом «Тюмень» явно не преуспевает в плане реализации. Тюменцы настреляли всего 17 мячей в 24 матчах второго по силе российского дивизиона.

Сибиряки весной весьма неплохо обороняются. В трех матчах команда пропустила в свои ворота всего 1 мяч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Статистика для ставок

Тюменцы в среднем забивают реже гола за матч

Челнинцы в среднем пропускают реже гола за матч

Тюменцы весной пропустили всего 1 мяч в 3 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.55 и 1.52.

Прогноз: Челнинцы намерены оторваться от группы аутсайдеров, и наверняка cразу активно понесутся в атаку.

КАМАЗ выглядит куда сильнее соперника, плюс способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа КАМАЗа в 1 тайме за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55