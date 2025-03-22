КамАЗ
Тюмень
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы немного оторвались от опасной зоны. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.
При этом КАМАЗ на 7 зачетных баллов опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 24 матчах первого дивизиона.
КамАЗ — Тюмень: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Челнинцы уступили «Шиннику» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Чайке» (3:1). При этом чуть ранее она с натугой одолела тульский «Арсенал» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках КАМАЗ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челнинцы традиционно ершисты, и вполне способны избежать борьбы за выживание. До последней коллизии команда победила дважды кряду.
Матчи с «Тюменью» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках КАМАЗ победил 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Челнинцы мотивированы как можно дальше оторваться от группы аутсайдеров.
«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы пребывают в зоне прямого вылета. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.
Причем «Тюмень» на 6 пунктов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть даже балл. Тюменцы с минимальным счетом уступили «Балтике».
До того команда расписала мировую с «Аланией» (0:0). А вот поединок с «Родиной» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Тюменцы начали весенний цикл крайне блекло. В двух своих последних матчах сибиряки не забивали.
При этом «Тюмень» явно не преуспевает в плане реализации. Тюменцы настреляли всего 17 мячей в 24 матчах второго по силе российского дивизиона.
Сибиряки весной весьма неплохо обороняются. В трех матчах команда пропустила в свои ворота всего 1 мяч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Статистика для ставок
- Тюменцы в среднем забивают реже гола за матч
- Челнинцы в среднем пропускают реже гола за матч
- Тюменцы весной пропустили всего 1 мяч в 3 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.55 и 1.52.
- 1.86Англия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.50Румыния — Босния и Герцеговина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.75Польша — Литва: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Челнинцы намерены оторваться от группы аутсайдеров, и наверняка cразу активно понесутся в атаку.
КАМАЗ выглядит куда сильнее соперника, плюс способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа КАМАЗа в 1 тайме за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.55