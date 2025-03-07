В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Майнц». Встреча пройдет 7 марта и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Менхенгладбах

Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 24-х туров чемпионата Германии набрала 37 очков и пребывает в середине турнирной таблицы.

Команда находится на восьмой позиции, на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура немецкого первенства «Жеребцы» на чужом поле разгромили «Хайденхайм» (3:0).

Перед этим коллектив в 23-м туре чемпионата Германии остался без очков, когда теперь уже в своих стенах проиграл с крупным счетом 0:3 «Аугсбургу».

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Боржес Санчес, Райц, Онора, Николас, дисквалифицированы — Итакура и Скалли.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Боруссия» Менхенгладбах проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, им предстоит встретиться с сильным соперником.

Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 14-ю голами.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» по итогам 24-х туров чемпионата Германии набрал 41 балл и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и на один балл опережает пятое место вне данной зоны, а также на четыре очка — седьмую строчку, которая уже не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле одержал важную победу над конкурентом «РБ Лейпцигом» (2:1).

Перед этим «Карнавальщики» также набрали максимум очков, когда в 23-м туре чемпионата Германии с «сухим» счетом 2:0 переиграли «Санкт-Паули».

Не сыграют: травмирован — Белль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Майнц» неизменно выигрывал, а в четырех последних поединках ни разу не проиграл.

Это сулит гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться даже ничьей будет нелегко против столько непростого соперника.

Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с 14-ю голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Боруссии» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Майнца» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Майнц» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: гладбахская «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.40, победа «Майнца» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.03.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02