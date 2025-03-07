ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бенфика» — «Барселона»«Барселона» дожала «Бенфику»: Кубарси подвёл, но Рафинья — снова герой «Бавария» — «Байер»«Бавария» уничтожила «Байер»: Кейн — главный герой, Леверкузен — в нокдауне Усман Дембеле«ПСЖ» — «Ливерпуль» 0:1. Онлайн
    Все новости спорта

    Потопчут ли «Жеребцы» «Карнавальщиков»?

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Майнц»: Ставка и прогноз с коэффициентом

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Майнц Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Менхенгладбах — «Майнц»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тим Кляйндинст
    В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Майнц». Встреча пройдет 7 марта и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Марта 2025 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 24-х туров чемпионата Германии набрала 37 очков и пребывает в середине турнирной таблицы.

    Команда находится на восьмой позиции, на один балл отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Боруссия М — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура немецкого первенства «Жеребцы» на чужом поле разгромили «Хайденхайм» (3:0).

    Перед этим коллектив в 23-м туре чемпионата Германии остался без очков, когда теперь уже в своих стенах проиграл с крупным счетом 0:3 «Аугсбургу».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Боржес Санчес, Райц, Онора, Николас, дисквалифицированы — Итакура и Скалли.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Боруссия» Менхенгладбах проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, им предстоит встретиться с сильным соперником.

    Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 14-ю голами.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» по итогам 24-х туров чемпионата Германии набрал 41 балл и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и на один балл опережает пятое место вне данной зоны, а также на четыре очка — седьмую строчку, которая уже не выводит в континентальные турниры.

  • Облак, Траффорд, Кобель и еще пять вратарей для «Манчестер Юнайтед»
  • Андре Онана оказался не готов к роли основного голкипера на «Олд Траффорд»
  • 28/02/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле одержал важную победу над конкурентом «РБ Лейпцигом» (2:1).

    Перед этим «Карнавальщики» также набрали максимум очков, когда в 23-м туре чемпионата Германии с «сухим» счетом 2:0 переиграли «Санкт-Паули».

    Не сыграют: травмирован — Белль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Майнц» неизменно выигрывал, а в четырех последних поединках ни разу не проиграл.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Это сулит гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться даже ничьей будет нелегко против столько непростого соперника.

    Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Боруссии» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Майнца» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Майнц» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: гладбахская «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.40, победа «Майнца» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.03.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

    При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Чонбук Моторс — Сидней
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Алга — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч ФКСБ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» Менхенгладбах — «Майнц»: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 07.03.202522:30. Потопчут ли «Жеребцы» «Карнавальщиков»?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры